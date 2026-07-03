Samsung confirme le tournant carré du Galaxy Z Fold 8 Wide

Une série de courtes vidéos a été publiée sur les comptes Instagram et YouTube officiels de Samsung, sans mentionner de nom de produit ni de caractéristiques techniques précises.

Chaque clip met en scène un objet du quotidien découpé pour adopter une forme plus carrée : une tablette de chocolat coupée par le haut, un photomaton dont les bords sont rognés, ainsi qu'un gâteau, une pizza et un puzzle traités de la même manière.

Les slogans qui accompagnent ces images, « une nouvelle forme à croquer » et « réduit à l'essentiel », renforcent l'idée d'un changement de proportions pour le futur appareil.

Une dernière vidéo dévoile ce qui ressemble au fond d'écran officiel attendu pour la gamme Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 et Z Fold 8 ultra, avec l'apparition progressive du chiffre 8.

Le slogan officiel de la campagne serait par ailleurs "new shape, new joy" selon plusieurs sources spécialisées.

Un design repensé pour concurrencer Apple

Le Galaxy Z Fold 8 Wide devrait reprendre l'architecture d'un pliable classique, mais avec une hauteur réduite et une plus grand largeur, rapprochant l'appareil du futur iPhone Ultra/Fold que prépare Apple ainsi que du Huawei Pura X Max, qui adopte déjà une forme plus carrée. Concrètement, l'écran externe mesurerait 5,4 pouces tandis que l'écran interne atteindrait 7,6 pouces, avec un ratio proche de 4:3 une fois l'appareil déplié. Le format plus haut et étroit qui a longtemps défini la gamme Fold serait quant à lui conservé sous l'appellation Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Des fuites de coques attribuées à Android Headlines confirment l'existence probable de trois modèles pliables distincts cette année : le Fold 8 Ultra, le Fold 8 Wide et le Flip 8. Selon Counterpoint Research, cette tendance vers des pliables plus larges reflète une dynamique de marché plus large : les modèles book-style devraient représenter 65% des ventes mondiales de pliables cette année, contre 52% l'an dernier, dans un marché en croissance de 20%.