Galaxy A57 : Ce tout nouveau smartphone Samsung avec écran AMOLED 120 Hz s'affiche déjà à prix cassé

Le Samsung Galaxy A57 s'affiche à un tarif inédit, devenant ainsi une référence incontournable pour renouveler son équipement.

Cette baisse immédiate est d'autant plus surprenante que l'appareil vient tout juste d'intégrer le catalogue du constructeur. Les importations et la flexibilité des revendeurs tiers permettent d'obtenir un produit totalement neuf, sorti d'usine, mais à un coût d'acquisition réduit de près de 200 € par rapport à la boutique standard !

Samsung Galaxy A57 et ses atouts

Pour s'imposer, ce modèle mise sur une fiche technique particulièrement solide et durable, à commencer par sa dalle Super AMOLED Plus de 6,7 pouces cadencée à 120 Hz. Avec une luminosité de pointe qui grimpe à 1 900 nits, l'écran garantit une excellente lisibilité à l'extérieur, même sous une forte lumière estivale.

Opter pour ce modèle aujourd'hui permet de s'équiper d'un appareil pensé pour durer avec 6 ans de mises à jour. Équipé d'une puce Exynos 1680, de 8 à 12 Go de mémoire vive et des fonctionnalités intelligentes de Galaxy AI, il intègre également une certification d'étanchéité complète IP68 ainsi qu'un emplacement pour carte mémoire, des options devenues rares sur ce segment. Sa batterie de 5 000 mAh assure plus de cinquante heures d'usage, compatible avec la charge 45 W, offrant une expérience fluide très cohérente en 2026.

L'offre des revendeurs

Chez Rakuten et Amazon, l'appareil est proposé par des vendeurs certifiés, assurant la livraison et le suivi de votre commande. Pour sécuriser l'achat, les plateformes donnent accès aux garanties légales de conformité, vous protégeant contre le moindre défaut de fabrication.

Le grand avantage de ces offres réside dans leur immédiateté, puisqu'aucun code promotionnel n'est requis pour en profiter. Face à ces tarifs, la fiche du Galaxy A56 montre que la génération précédente se retrouve désormais confinée au même prix, alors qu'elle ne bénéficie ni du processeur mis à jour ni de l'écran ultra-lumineux de la nouveauté.

Si vous hésitez encore avec d'autres références, un passage par notre comparateur de smartphones vous permettra d'évaluer le positionnement tarifaire très agressif de ce modèle avec d'autres prix.