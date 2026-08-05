Pixel 11 : coloris, zoom x30 et Gemini Intelligence dévoilés avant l'annonce officielle

Le compte à rebours avant la présentation officielle du Pixel 11 s'annonçait déjà très court. Il vient de se réduire encore davantage. Le 2 août 2026, le leaker Evan Blass, plus connu sous le pseudonyme Evleaks, a publié sur sa newsletter Substack plus d'une douzaine de visuels marketing consacrés au Pixel 11, modèle d'entrée de gamme de la prochaine génération de smartphones de Google. Le Pixel 11 Pro Fold, la version pliable de la gamme, apparaît également dans ce lot d'images.

Cette publication intervient alors que Google doit officiellement présenter sa nouvelle génération de smartphones le 12 août 2026, lors de la conférence Made by Google organisée à New York. L'annonce et l'ouverture des précommandes sont attendues ce même jour, tandis que la commercialisation effective des appareils est évoquée pour le 20 août. Le Pixel 11 Pro Fold, de son côté, pourrait suivre un calendrier distinct, avec une disponibilité évoquée plutôt en octobre.

Les visuels dévoilés par Evleaks laissent apparaître quatre coloris pour le Pixel 11 : un rose fuchsia, un vert, un bleu et une teinte sombre. Ces informations recoupent celles publiées début juillet par d'autres sources, qui évoquaient les appellations commerciales Light Sterling (gris clair), Midnight Haze (noir), Fuchsia (rose) et Moss (vert) pour ce modèle. Les déclinaisons Pro et Pro XL partageraient quant à elles les teintes Light Fog, Midnight Haze, Dune et Pine, tandis que le Pro Fold se limiterait à Midnight Haze et Pine.

Un zoom numérique porté à x30, mais sans nouveau capteur

L'un des visuels marketing met en scène une photographie d'un perroquet posé sur un banc, présentée comme un exemple de zoom x30 sur le Pixel 11. Cette valeur marque une progression notable par rapport au Pixel 10 non-Pro, dont le plafond de zoom numérique Super Res Zoom était de x20, pour un zoom optique de 5x et une résolution de capteur téléobjectif de 10,8 mégapixels.

Cette progression vers le niveau de x30 serait obtenue par voie logicielle plutôt que par l'ajout d'un nouveau capteur dédié. Le système de traitement d'image reconstruirait la photographie numériquement, ce qui entraînerait une perte de netteté au-delà d'un certain niveau de grossissement. Des fuites antérieures, datées du mois de mai, indiquaient déjà que le Pixel 11 de base ne devrait pas hériter du nouveau module téléobjectif qui serait présent cependant au dos des Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL. L'augmentation du zoom s'expliquerait donc par une extension logicielle du système Super Res Zoom, et non par un changement de capteur, si le Pixel 11 conserve un objectif identique ou similaire à celui du Pixel 10.

Gemini Intelligence au cœur de l'appareil photo et au-delà

Deuxième argument mis en avant dans les visuels fuités : l'intégration de Gemini. D'après ces documents marketing, l'assistant IA de Google apparaîtrait directement dans l'application appareil photo du Pixel 11. Les rendus portent également la mention « avec Gemini Intelligence », une formulation qui marquerait un changement par rapport à l'appellation « Google AI » utilisée jusqu'ici par la marque.

Ces mêmes visuels mettent en scène plusieurs fonctionnalités : un assistant capable de construire un itinéraire en croisant les informations de Gmail avec Google Maps et l'agenda, un mode de saisie vocale amélioré dans Gboard doté d'une fonction d'annulation, ainsi que Gemini Live, capable de répondre à des questions sur ce que filme la caméra du téléphone.

Attention cependant, d'après la documentation de Google elle-même, Gemini Intelligence nécessiterait au minimum 12 Go de mémoire vive ainsi que la version Gemini Nano v3 pour fonctionner directement sur l'appareil. Or, plusieurs fuites repérées sur Amazon notamment début juillet suggèrent que la version d'entrée de gamme du Pixel 11 pourrait se contenter de 8 Go de RAM.

Si cette configuration se confirmait, le Pixel 11 d'entrée de gamme pourrait afficher la mention « avec Gemini Intelligence » sans pouvoir toutefois exécuter cette fonction localement, nécessitant alors une connexion au cloud. Google n'a pour l'heure confirmé aucune configuration mémoire définitive et travaillerait à des ajustements logiciels pour limiter cet écart.

