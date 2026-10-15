Galaxy A58 : les caractéristiques photo du futur Samsung dévoilées par une fuite

Selon le site néerlandais Galaxy Club, le Galaxy A58 reprendrait les capteurs photo du Galaxy A57 : 50 mégapixels, 12 mégapixels, 5 mégapixels et 12 mégapixels en façade. Samsung n'a rien confirmé.

Sylvain Pichot - publié le 15/10/2026 à 15h30
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Samsung Galaxy A37 et A58

À retenir

  • Le Galaxy A58 pourrait reprendre les capteurs photo du Galaxy A57 : 50, 12, 5 et 12 mégapixels.
  • Le lancement est attendu en mars ou avril 2027, après les Galaxy S27.
  • Des améliorations du traitement d'image sont possibles, sans gain majeur prévu.

D'après Galaxy Club, le futur smartphone de milieu de gamme Samsung Galaxy A58 serait équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels. Il s'y ajouterait un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un module macro de 5 mégapixels et une caméra frontale de 12 mégapixels. Cette configuration correspond à celle du Galaxy A57, le modèle actuel.

La fuite ne précise toutefois pas si Samsung conserverait exactement les mêmes capteurs. De son côté, le site SamMobile indique que la marque pourrait encore recourir à des capteurs plus récents ou plus grands, malgré l'absence de mise à niveau matérielle apparente. On pourrait toutefois compter sur des améliorations du traitement d'image, sans gain majeur attendu.

Samsung Galaxy A37 et Galaxy A57

Un calendrier de lancement attendu au printemps 2027 et les autres caractéristiques

Toujours selon Galaxy Club, le Galaxy A58 serait présenté en mars ou en avril 2027, quelques semaines après les Galaxy S27. Il serait accompagné d'un Galaxy A38. 
Du côté logiciel, un firmware de test, référencé A586BXXU0AZI5 et associé au modèle SM-A586B, a été repéré sur les serveurs de Samsung. Le smartphone devrait fonctionner sous Android 17 avec One UI 9.5 dès sa sortie.

Une fiche technique circulant depuis fin août décrit un écran LTPO OLED de 6,88 pouces en définition 1,5K, un châssis métallique de 6,99 mm d'épaisseur et une certification IP68. Elle mentionne aussi une puce Exynos 1500 gravée en 3 nm, une batterie de 6000 mAh et six ans de mises à jour. Cette même source évoque un triple capteur arrière, avec un module de 12 mégapixels pour la macro. Cela diffère de la fuite récente, qui mentionne 5 mégapixels, et cela montre qu’il peut y avoir des divergences entre les sources. Rappelons que ces rumeurs sont toujours à prendre avec les pincettes de rigueur et toutes les caractéristiques devront être officialisées.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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