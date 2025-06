Quel smartphone avec intelligence artificielle choisir en 2025 (et quelle IA vous convient vraiment) ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle dans les smartphones ?

Une brève définition

L’intelligence artificielle (IA) dans les smartphones désigne :

L’ensemble des technologies qui permettent à l’appareil de réaliser des tâches de manière autonome, en s’adaptant à l’utilisateur et à son environnement. Cela inclut par exemple la reconnaissance vocale, l’analyse d’images, la prédiction de texte ou encore l’optimisation des performances du téléphone.

Contrairement aux logiciels plus classiques, l’IA repose sur des algorithmes capables d’apprendre à partir de données : c’est le principe du machine learning. Dans le contexte mobile, cela se traduit par des fonctions qui évoluent au fil de l’usage de l’utilisateur.

L’intelligence artificielle dans les smartphones regroupe plusieurs technologies :

IA générative : utilisée pour créer du texte, des images, du son.

: utilisée pour créer du texte, des images, du son. IA embarquée (on-device) : fonctionne localement sans connexion.

: fonctionne localement sans connexion. IA cloud : nécessite une connexion internet.

: nécessite une connexion internet. Apprentissage automatique : système auto-adaptatif (préférences utilisateur, détection contextuelle).

: système auto-adaptatif (préférences utilisateur, détection contextuelle). Les assistants : Siri

Traitements IA photo : HDR, mode nuit, retouche en temps réel.

IA embarquée vs IA cloud : quelles différences techniques ?

L’IA peut être exécutée de deux façons principales sur un smartphone en réseau avec un cloud, ou directement embarquée en local sur le smartphone :

✅ IA embarquée (on-device) Exécution rapide, sans latence

Plus de confidentialité

Utilisable hors ligne Les calculs sont réalisés directement sur le smartphone, sans connexion internet. ⚠️ IA cloud Plus puissante

Dépendance au réseau et à la data

Moins confidentielle Les données sont envoyées vers des serveurs distants pour être analysées.

Aujourd’hui, les meilleurs smartphones combinent ces deux approches pour offrir des performances optimales tout en protégeant les données sensibles.

Confidentialité, sécurité et données personnelles

L’introduction de l’IA dans les smartphones pose naturellement des questions sur la protection des données personnelles. Certains traitements, comme la reconnaissance faciale ou la transcription vocale, nécessitent une gestion rigoureuse de la vie privée.

Les constructeurs adoptent différentes stratégies : Apple, par exemple, insiste sur un traitement local via ses puces dédiées (Apple Neural Engine), tandis que Google mise sur une IA cloud puissante avec des options de gestion des données plus flexibles.

Apple IA on-device, traitement local par Secure Enclave. Google Traitement cloud mais chiffré, opt-out possible. Samsung Données IA traitées sur Samsung Cloud, et certaines fonctions locales.

Malgré ces mesures pour rassurer et protéger, les utilisateurs doivent rester attentifs aux paramètres de confidentialité et à la manière dont les données sont stockées et utilisées, et aux politiques mises en place par les fabricants.

Choisir un smartphone qui fonctionne avec l'IA, doit donc se focaliser en grande partie sur la stratégie qui respecte le mieux vos informations personnel selon vos pratiques.

Photographie et vidéo : l’IA au service de la créativité

Photographie computationnelle et retouche automatique

Qu'elle soit embraquée ou via un cloud, l’intelligence artificielle a fait franchir un nouveau cap à la photographie mobile. Les photophones actuels, on désormais recours à de la photographie computationnelle.

La photographie computationnelle est une technique qui combine plusieurs clichés, analyse les scènes en temps réel, puis applique des traitements avancés pour optimiser la lumière, les couleurs et la netteté.

Aujourd’hui, même un photographe amateur peut obtenir des résultats proches d’un appareil professionnel, grâce à des fonctions comme la retouche automatique des visages, la suppression des objets indésirables ou encore la gestion dynamique des contrastes (HDR).

Ces technologies sont propulsées par des puces dédiées à l’IA (NPU) capables d’analyser des milliards de pixels en quelques millisecondes.

En bref, adieu les contre jours, flou de mouvements et autres yeux rouges et bonjour à la suppression d'éléments que vous ne trouvez pas idéaux dans la scène photographiée.

Stabilisation, mode nuit et zoom intelligent

L’IA est également au cœur de la stabilisation d’image, permettant de filmer à main levée sans tremblement, même en mouvement. En mode vidéo, l’algorithme corrige chaque image pour un rendu fluide.

Le mode nuit, autrefois réservé aux appareils haut de gamme, est désormais accessible sur de nombreux modèles.

L’IA analyse la scène, augmente la luminosité et réduit le bruit pour capturer des clichés nets même dans l’obscurité, là où il fallait une grande ouverture focale en amont de prendre la photo, aujourd'hui c'est l'IA qui vient retoucher en aval.

Enfin, les zooms numériques sont de plus en plus performants grâce à l’amélioration contextuelle des détails : l’IA reconstruit les contours et textures pour limiter la perte de qualité lors des agrandissements.

Comparatif des performances photo IA

Comme pour toute fonctionnalité, tous les modèles ne se valent pas. Plusieurs marques se disputent la première place en photographie assistée par IA.

Voici un aperçu des performances observées sur les modèles phares :

Modèle Mode Nuit Zoom IA Retouche auto Stabilisation Google Pixel 9 Pro ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ iPhone 16 Pro Max ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ Samsung Galaxy S25 Ultra ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐⭐

Expérience utilisateur : interface et productivité assistées par l’IA

Certes, la photographie est un usage évident de l'IA avec un smartphone. Mais il y a bien d'autre formes que revêt l'IA pour nous assister et améliorer notre expérience d'utilisateur.

Voici quelques exemples concrets d’usages IA utiles au quotidien :

Résumé de pages web ou d’appels (Samsung Notes, Gemini)

Traduction en temps réel lors d’une conversation

Texte prédictif et réécriture via IA dans le clavier

Réponses rapides dans les emails

Assistants vocaux et contextuels

L’IA conversationnelle est devenue un véritable pilier de l’expérience mobile. Les assistants vocaux intelligents comme Google Assistant, Siri ou encore Bixby permettent aujourd’hui de gérer automatiquement son agenda, d'envoyer des messages, lancer des apps, réserver un restaurant ou poser des questions complexes simplement par la voix.

Mais ces assistants ne s'arrêtent pas là : ils deviennent de plus en plus contextuels, capables de comprendre l’environnement, les habitudes de l’utilisateur et même d’anticiper ses besoins.

Exemple : vous rappeler de prendre un parapluie en lisant la météo du matin ou proposer automatiquement un itinéraire en fonction de vos rendez-vous !

Personnalisation dynamique de l’interface

L’interface de votre smartphone peut désormais s’adapter en temps réel à votre usage grâce à l’IA. Cela passe par une recommandation intelligente d’applications, une modification automatique des raccourcis selon l’heure ou encore l’optimisation de l’agencement des widgets selon les habitudes.

Certains systèmes (comme Android ou iOS) proposent même des modes adaptatifs qui changent les couleurs, l’accessibilité ou les notifications en fonction du contexte (nuit, voiture, travail, repos).

Gestion intelligente de la batterie et des performances

L’IA joue également un rôle clé dans la gestion énergétique : elle analyse votre comportement pour prolonger l’autonomie du smartphone. Par exemple, elle peut mettre certaines apps en veille, réduire la fréquence du processeur ou ajuster la luminosité automatiquement.

Côté performances, le système apprend quels usages sont prioritaires (jeux, productivité, réseau) pour répartir les ressources de manière plus intelligente. Cela a pour effet un smartphone plus fluide, plus réactif et plus endurant au quotidien.

Les grandes marques et leurs solutions IA : panorama comparatif

Mais alors, quel smartphone choisir ? Voici un aperçu des principales solutions d'IA proposées par les constructeurs :

Marque Nom de la solution IA Caractéristiques clés Disponible sur Apple Apple Intelligence On-device, confidentialité élevée, intégration Siri iPhone Samsung Galaxy AI Traduction live, résumé d’appels, IA photo Galaxy S et A Google Gemini Nano Réponses intelligentes, Magic Compose Pixel Qualcomm AI Engine NPU intégré pour IA locale Puces Snapdragon Elite Huawei Harmony IA + NPU Kirin Optimisé pour HarmonyOS, traitements photo IA Mate, P Pro Applications tierces ChatGPT, Copilot, Perplexity... Génératives, souvent cloud, compatibles multiplateforme, non-natives Tous smartphones

Il est bon de savoir que plusieurs IA peuvent se retrouver sur un même appareil. Par exemple, un Galaxy S Ultra récent peut proposer Galaxy IA, avec une puce Snapdragon donnant accès à AI Engine et également donner accès à Chat GPT et Perplexity.

Une bonne synergie entre les différentes IA peut donner lieu à un smartphone puissant et très optimisé.

Apple Intelligence, l'IA des iPhone

L'IA maison d'Apple se nomme Apple Intelligence. Il s'agit d'une IA intégrée à iOS. Cette solution combine traitement local et cloud sécurisé, avec un accent fort sur la confidentialité.

Parmi ses points forts :

Siri transformé en assistant conversationnel plus fluide et contextualisé.

transformé en assistant conversationnel plus fluide et contextualisé. Résumé automatique d’emails, documents et notifications.

d’emails, documents et notifications. Génération d’images, d’emoji personnalisés et aide à la rédaction (Messages, Mail).

Traitement local par défaut, avec Cloud Compute sécurisé si besoin.

Notre avis : Apple mise sur une IA discrète, utile et respectueuse de la vie privée.

Gemini Nano et les puces Tensor sur les Google Pixel

Les smartphones Pixel utilisent Pixel AI, une marque qui désigne l'ensemble des fonctionnalités IA intégrées aux Pixel, dont Gemini Nano, pour proposer des fonctions IA avancées, centrées sur le quotidien.

Les points clés de Pixel AI :

Assistant vocal contextuel ultra-réactif et proactif (rappels, résumés, appels filtrés).

ultra-réactif et proactif (rappels, résumés, appels filtrés). Fonctions IA photo : Effaceur magique, amélioration visage, son spatial IA en vidéo.

Traduction instantanée on-device , sous-titres IA, lecture à voix haute.

, sous-titres IA, lecture à voix haute. Expérience fluide avec une IA omniprésente mais naturelle.

Google reste pionnier en IA mobile puisqu'il sont à l'origine de la création de Gemini Nano, avec une philosophie d’assistance intelligente dans chaque interaction.

Samsung Galaxy AI et Bixby

Samsung développe Galaxy AI comme une suite d’outils embarqués dans ses smartphones haut de gamme. Bixby, bien que moins mis en avant, est intégré pour les fonctions vocales.

Les meilleures fonctionnalités :

Live Translate : traduction d’appels et de messages en temps réel.

: traduction d’appels et de messages en temps réel. Notes IA : génération, résumé et mise en forme de notes manuscrites.

: génération, résumé et mise en forme de notes manuscrites. Photo Assist : suggestions de retouches, amélioration de fond et de sujet.

: suggestions de retouches, amélioration de fond et de sujet. Partenariat avec Google pour certaines fonctions IA cloud.

Now brief et Now bar.

Notre avis : Samsung privilégie une IA utile pour la productivité et l’usage pro, tout en conservant une forte compatibilité Android.

Autres marques : Xiaomi, Oppo, Huawei, OnePlus...

D’autres marques investissent fortement dans l’intelligence artificielle mobile, avec des approches parfois innovantes :

Xiaomi propose son IA maison intégrée à HyperOS, avec retouches photo intelligentes et assistant système.

propose son IA maison intégrée à HyperOS, avec retouches photo intelligentes et assistant système. Oppo mise sur l’IA embarquée avec des fonctions vocales et d’optimisation énergétique.

mise sur l’IA embarquée avec des fonctions vocales et d’optimisation énergétique. Huawei , malgré les contraintes liées à l’absence de services Google, intègre une IA performante dans HarmonyOS.

, malgré les contraintes liées à l’absence de services Google, intègre une IA performante dans HarmonyOS. OnePlus améliore l’expérience utilisateur via OxygenOS : IA de performance, gestion de batterie, interface dynamique.

Bien que moins médiatisées que Google, Samsung ou Apple, ces marques offrent parfois des innovations IA intéressantes à prix plus abordable.

Comment choisir un smartphone avec IA en fonction de ses besoins ?

Vous savez maintenant ce qu'on entend par Intelligence Artificielle dans le contexte d'un smartphone et ce que propose les constructeurs.

Voyons comment choisir le smartphone IA qui vous convient le mieux !

Profil utilisateur Fonctionnalités IA clés Gammes recommandées Gamme de prix Photographe Mode nuit, suppression objets, IA HDR Pixel Pro, Galaxy S Ultra Haut de gamme Professionnel Résumé, assistant vocal, IA dans agenda/mail iPhone Pro, Galaxy Z Fold Haut de gamme Utilisateur lambda Traduction, photo IA, clavier intelligent Pixel a, Xiaomi Series Milieu de gamme

Voici quelques exemples de gammes selon votre profil :

Pour la création photo / vidéo Si votre priorité est la qualité d’image et la création, certains modèles se démarquent par la puissance de leurs algorithmes photo : Google Pixel Pro

Samsung Galaxy S Ultra

Apple iPhone Pro Max Pour optimiser son travail Certains smartphones mettent l’accent sur les fonctions intelligentes qui facilitent l’organisation et la gestion du quotidien : Samsung Galaxy S

Google Pixel

Honor Magic Pro Pour un usage équilibré à petit budget L’IA n’est plus réservée aux flagships. De plus en plus de modèles milieu de gamme embarquent des fonctionnalités IA : Google Pixel a

Samsung Galaxy A5*

Xiaomi Redmi Note Pro+ Pour une expérience utilisateur fluide et intuitive L’IA permet aussi une expérience quotidienne plus fluide : interface simple, gestion pratique, automatisations simples. Apple iPhone

Google Pixel a

OnePlus Series

Les pièges à éviter avec l’IA sur mobile

Marketing vs performances réelles

De nombreuses marques utilisent le terme « IA » comme argument marketing, même si les fonctionnalités sont basiques ou peu innovantes.

Avant d’acheter, il est essentiel de vérifier si les fonctions annoncées sont réellement utiles pour votre usage (ex. retouche photo automatique, résumé d’emails, traduction en temps réel).

N’hésitez pas à consulter nos tests et articles pour séparer le gadget de l’outil réellement performant !

Surconsommation de ressources et écologie

L’IA, surtout lorsqu’elle repose sur des calculs intensifs ou une connexion cloud permanente, peut entraîner une hausse de consommation de la batterie ou une surchauffe de l’appareil.

Les smartphones sont déjà à l'origine d'une pollution très importante dans le paysage technologique, or l'intelligence artificielle utilisé en cloud l'est également

Il faut savoir qu'un prompt sur Chat GPT consomme de l'eau. Ce pourquoi, la démocratisation de l'IA On-device est plus qu'une question de sécurité.

D'après une étude de Pengfei Li, Jianyi Yang, Mohammad A. Islam, Shaolei Ren pour l'Université californienne de Riverside déposé sur arXiv :

"[...] We show that a large AI model can consume millions of liters of water for training." « Nous démontrons qu'un gros modèle IA peu consommer des millions de litres d'eau pour s'entrainer.»

Les modèles les plus récents disposent de NPU (processeurs IA dédiés) plus efficaces, mais il faut rester vigilant sur les paramètres de fond activés automatiquement.

Les risques liés à la dépendance au cloud et à l'IA

Une IA dépendante du cloud peut poser deux problèmes : la nécessité d’une connexion stable et la question de la confidentialité.

Certaines fonctions ne sont disponibles qu’en ligne, ce qui limite leur usage hors connexion. De plus, l’analyse à distance implique un envoi de données personnelles, parfois sensibles.

Notre avis : Privilégiez les appareils qui offrent un bon équilibre entre IA locale (on-device) et cloud, avec des options de contrôle de la vie privée.

Il est possible de désactiver de nombreuses fonctionnalités IA. Par exemple, vous pouvez tout à fait supprimer les assistants vocaux d'Apple, Google et de Chat GPT si ceux-ci sont proposés sur votre smartphone et que vous ne souhaitez pas les utiliser.

Il est également possible de ne pas installer les applications tierces tels que Chat GPT, et de désactiver des fonctions d'apprentissage automatique, pour vos claviers numériques par exemple.

Il existe tout un tas d'options « à la carte » que vous pouvez choisir ou non d'utiliser.

En fin de compte, seules quelques fonctions ne sont pas désactivables, vous permettant un plus grand contrôle si l'usage d'IA ne vous met pas à l'aise, voire si vous êtes contre leur usage.

Quel avenir pour l’intelligence artificielle mobile ?

L’intelligence artificielle sur smartphone ne fait que commencer à dévoiler son potentiel. Les grandes tendances technologiques laissent entrevoir une fusion toujours plus étroite entre nos usages quotidiens, les capacités des puces, et les interfaces intelligentes.

L'IA générative embarquée

Les premiers modèles génératifs intégrés aux smartphones voient le jour, capables de générer des textes, images, emojis ou résumés sans passer par des serveurs cloud distants.

Apple, Google et Qualcomm travaillent par exemple sur des modèles de langage optimisés pour fonctionner localement, avec une efficacité énergétique renforcée. Cette évolution permettra :

Des réponses instantanées et privées , sans dépendre du cloud.

, sans dépendre du cloud. Des assistants capables de créer du contenu personnalisé (emails, messages, images) en temps réel.

(emails, messages, images) en temps réel. Un accès à l’IA même hors ligne.

Cette avancée promet une autonomie bien plus intéressante, une confidentialité bien plus renforcée, et une expérience fluide plus adaptée aux besoins de chaque utilisateur.

Puces NPU (Neural Processing Unit) nouvelle génération

À l'instar de nos ordinateurs, l’essor de l’IA mobile repose sur des composants dédiés : les NPU (ou moteurs IA). Ces unités sont désormais présentes sur toutes les puces haut de gamme, et leur puissance augmente de façon exponentielle chaque année.

Les dernières générations de NPU chez Qualcomm, Apple Google ou MediaTek permettent :

Le traitement d’images, de voix et de données en temps réel sans ralentir le système.

Une consommation énergétique optimisée grâce à des circuits dédiés à l’IA.

grâce à des circuits dédiés à l’IA. Des fonctions IA plus variées et plus puissantes même sur des appareils milieu de gamme.

Les NPU deviennent le cœur invisible mais essentiel de l’expérience mobile intelligente et sont véritablement l'avenir qui permettra d'aller plus loin où les processeurs commencent à montrer des limites dans leurs progressions.

Fusion IA entre réalité augmentée et wearables

L’avenir de l’IA mobile ne se limite pas au smartphone : il s’étend vers un écosystème de dispositifs portables intelligents.

On observe une convergence entre :

Les lunettes connectées intégrant des assistants IA contextuels (Meta, Apple, Xiaomi).

intégrant des assistants IA contextuels (Meta, Apple, Xiaomi). Les montres intelligentes capables d’analyser et prédire vos besoins (santé, activité, communication).

capables d’analyser et prédire vos besoins (santé, activité, communication). Des expériences de réalité augmentée enrichies par l’IA (traduction en direct, aide à la navigation, reconnaissance d’objets).

L’intelligence artificielle devient ainsi un compagnon omniprésent, au-delà de l’écran, pour anticiper, guider et enrichir le quotidien.

Glossaire de l’IA mobile