Test du Motorola Signature : le flagship discret qui marque des points

Fiche technique

Écran AMOLED 6,8 pouces, 165 Hz

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

16 Go de mémoire vive (extensibles)

512 Go de stockage interne (non extensible)

Double capteur photo : 50 + 50 +50 mégapixels / 50 mégapixels

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Batterie 5200 mAh, charge 90W, charge sans fil 50W

Étanchéité : IP66/IP68/IP69K/certification MIL-STD-810H

Système d'exploitation Android 16 avec surcouche logicielle

Design

Le Motorola Signature reprend les grandes lignes des productions récentes de la marque mais avec un côté plus raffiné. En effet, nous avons entre les mains un smartphone qui privilégie la sobriété et l'élégance à l'exubérance, une orientation assumée qui se ressent dès la première prise en main. La face arrière arbore une finition texturée inspirée du lin, un choix audacieux qui confère au smartphone un aspect mat particulièrement agréable au toucher. Cette texture évite les traces de doigts tout en garantissant une excellente prise en main, ce qui n'est pas négligeable pour un appareil de cette diagonale.

En termes de positionnement, le Signature est le flagship de la marque, juste en dessous des modèles pliants.

Avec une épaisseur contenue à 7 mm et un poids de 186 grammes, le Signature se positionne comme l'un des smartphones les plus fins et légers de sa catégorie. Selon notre test, cette finesse ne nuit aucunement à la robustesse de l'ensemble, bien au contraire. Motorola a obtenu les certifications IP68 et IP69, garantissant une protection optimale contre l'eau et la poussière, ainsi que la norme militaire MIL-STD-810H qui atteste de la résistance aux chocs et aux conditions extrêmes. Ces certifications placent le Signature légèrement au-dessus du Samsung Galaxy S25 Ultra en termes de résistance, grâce à la certification IP69 qui tolère les jets d'eau à haute pression et haute température.

La face avant est dominée par un écran protégé. Les bordures sont remarquablement fines, avec une légère courbure sur les tranches latérales qui facilite les gestes de navigation. Cette courbure reste discrète et n'engendre pas de touches involontaires, contrairement à certains modèles de la concurrence qui exagèrent cet effet.

Le module photo arrière est disposé verticalement dans l'angle supérieur gauche, une disposition classique mais efficace. Motorola a opté pour un bloc légèrement saillant, mais l'ensemble reste harmonieux et ne déséquilibre pas le smartphone lorsqu'il repose à plat sur une table.

Les matériaux utilisés reflètent vraiment le positionnement premium du Signature. Le cadre est en aluminium de qualité aéronautique, avec une finition brossée qui ajoute à l'impression de solidité. En outre, les boutons de volume et le bouton d'alimentation sont parfaitement intégrés sur la tranche droite, avec une course nette et un retour tactile satisfaisant.

Le bouton d'alimentation intègre une fonction personnalisable qui peut lancer rapidement l'appareil photo ou une application de votre choix via un double appui. Selon nous, cette ergonomie rappelle celle du Google Pixel 10 Pro, mais en plus aboutie.

Si l'on compare le design du Signature avec celui de ses concurrents directs, on constate que Motorola a su trouver un équilibre intéressant. Le Samsung Galaxy S25 Ultra mise sur des lignes plus anguleuses et un format plus imposant, tandis que le OnePlus 15 privilégie une esthétique plus sportive avec des accents métalliques prononcés. Le Signature, lui, adopte une approche plus discrète qui séduira les utilisateurs en quête d'un smartphone élégant sans ostentation.

En matière de connectivité, le Motorola Signature ne laisse rien au hasard. Il embarque le Wi-Fi 7, la dernière norme sans fil. La 5G est évidemment de la partie, avec une compatibilité étendue sur toutes les bandes fréquentielles disponibles en Europe. D'après notre test, la réception réseau s'avère excellente, y compris dans des zones où la couverture est moins bonne.

Le Bluetooth 6.0 assure une connexion stable avec les périphériques audio et les accessoires connectés, tandis que le NFC permet les paiements sans contact. Le port USB-C 3.2 Gen 2 autorise des transferts de données rapides, un point appréciable pour les créateurs de contenu qui manipulent des fichiers volumineux. En outre, le Signature prend en charge le Dual SIM physique ainsi que l'eSIM, offrant une flexibilité maximale pour les professionnels qui jonglent entre plusieurs lignes.

Le lecteur d'empreintes digitales du Signature mérite une mention spéciale. Non seulement il a eu la bonne idée d’être idéalement positionné (à environ 4 cm du bord inférieur) mais il s'agit d'un capteur à ultrasons intégré sous l'écran, une technologie plus précise et plus sécurisée que les lecteurs optiques traditionnels.

Selon notre test, ce capteur se révèle extrêmement réactif, déverrouillant le smartphone en une fraction de seconde même avec les doigts légèrement humides. Son emplacement, situé légèrement au-dessus du centre de l'écran, est idéal pour une utilisation d'une seule main.

Concernant les capacités audio, Motorola a équipé le Signature de haut-parleurs stéréo qui délivrent un son clair et puissant. Nous avons trouvé que la restitution sonore est équilibrée, avec des médiums bien définis et des aigus précis, même si les basses restent en retrait comme c'est souvent le cas sur les smartphones. D'après notre test, le volume maximal est généreux sans distorsion excessive, ce qui permet de regarder des vidéos ou d'écouter de la musique dans un environnement bruyant sans difficulté.

La spatialisation audio est correcte pour des haut-parleurs de smartphone, offrant une impression de largeur qui valorise les contenus Dolby Atmos. En outre, le Signature prend en charge les codecs audio haute résolution via Bluetooth, dont le LDAC et l'aptX HD, garantissant une écoute sans fil de qualité avec des écouteurs compatibles.

L'écran

L'écran du Motorola Signature est l'un de ces points forts. Il s'agit d'une dalle OLED Extreme AMOLED de 6,8 pouces affichant une résolution Super HD de 2780 x 1264 pixels, soit une densité de 453 ppi qui garantit une netteté irréprochable. En outre, cet écran exploite un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant atteindre 165 Hz, une fréquence rarement vue sur des smartphones grand public et généralement réservée aux modèles gaming. Attention, cette fréquence n’est accessible que pour les jeux. Le reste du temps, on peut osciller entre 1 et 120 Hz, selon les applications utilisées (ou bloquer une fréquence adaptée).

Les animations sont d'une douceur remarquable, et le passage entre différentes applications s'effectue sans le moindre à-coup.

La luminosité maximale annoncée atteint 6200 cd/m² en mode HDR, un chiffre impressionnant qui place le Signature parmi les écrans les plus lumineux du marché. D'après notre test en conditions réelles, cette luminosité permet effectivement de consulter le smartphone en plein soleil sans difficulté, même avec des reflets importants. Le mode automatique ajuste intelligemment la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant, évitant ainsi une consommation excessive de batterie tout en préservant le confort visuel.

En outre, la dalle prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision, deux standards qui enrichissent considérablement l'expérience multimédia. Les contenus compatibles, notamment sur les plateformes de streaming, bénéficient ainsi d'une dynamique étendue avec des noirs profonds et des couleurs éclatantes. La technologie OLED permet un contraste infini, chaque pixel pouvant s'éteindre individuellement pour produire des noirs absolus qui renforcent l'immersion lors du visionnage de films ou de séries.

La colorimétrie de l'écran est également un point fort. Selon notre test, les teintes sont naturelles, sans la sursaturation excessive qui caractérise certains écrans AMOLED bon marché. Le mode Naturel privilégie la fidélité, tandis que le mode Couleurs éclatantes booste la saturation pour un rendu plus punchy. Un mode Personnalisé permet même de régler finement la température de couleur, une option bienvenue pour les utilisateurs exigeants.

La réactivité tactile de l'écran s'avère excellente, avec un taux d'échantillonnage tactile de 360 Hz qui assure une précision optimale lors de la saisie de texte ou du jeu. D'après notre test, les gestes de navigation sont reconnus instantanément, sans latence perceptible. Cette réactivité est particulièrement appréciable dans les jeux compétitifs où chaque milliseconde compte.

En outre, l'écran prend en charge les gestes multipoints avec une reconnaissance fiable, ce qui facilite les manipulations avancées comme le zoom à deux doigts ou la rotation d'images. La protection Gorilla Glass Victus 2 garantit une résistance aux rayures et aux chocs, même si nous recommandons toujours l'utilisation d'un film de protection pour préserver l'écran sur le long terme.

Les possibilités de réglage des paramètres de l'écran sont nombreuses. Outre les profils colorimétriques mentionnés précédemment, vous pouvez ajuster le taux de rafraîchissement manuellement ou le laisser en mode adaptatif pour optimiser l'autonomie. Un mode de lecture réduit la lumière bleue pour un confort accru lors des sessions prolongées, tandis qu'un mode sombre système permet d'économiser la batterie tout en ménageant vos yeux dans l'obscurité.

En outre, la fonction Always-On Display affiche l'heure et les notifications en permanence avec une consommation énergétique minimale grâce à la technologie OLED. Cette AOD est personnalisable avec différents styles et informations, un détail appréciable.

Le système et les applications

Le Motorola Signature fonctionne sous Android 16, la dernière version majeure du système d'exploitation de Google déployée début 2026. Cette version apporte son lot de nouveautés, notamment une gestion améliorée de la confidentialité, des notifications plus intelligentes et une meilleure intégration des fonctions d'intelligence artificielle. En outre, Motorola s'engage à fournir 7 ans de mises à jour logicielles, une promesse qui place le Signature au niveau des Samsung Galaxy S25 Ultra et Google Pixel 10 Pro. Motorola garantit également 7 ans de correctifs de sécurité. Ainsi, le Signature devrait recevoir des mises à jour jusqu'en 2033, une durée remarquable.

L'interface utilisateur du Signature reste très proche d'Android stock, avec quelques ajouts judicieux signés Motorola. Selon notre test, cette approche minimaliste garantit une fluidité exemplaire au quotidien, sans les ralentissements parfois observés sur les interfaces propriétaires surchargées.

La navigation s'effectue par gestes, avec la possibilité de revenir à une barre de navigation classique si vous préférez. En effet, Motorola a conservé les gestes Moto emblématiques de la marque, comme le double mouvement de rotation du poignet pour lancer l'appareil photo, ou le triple appui sur l'écran pour activer la lampe torche. Ces raccourcis pratiques enrichissent l'expérience sans alourdir l'interface. En outre, le système propose un mode Gaming qui optimise les performances et réduit les distractions en masquant les notifications pendant les sessions de jeu, une fonction appréciée des joueurs.

La personnalisation de l'interface offre de nombreuses possibilités. Vous pouvez modifier l'apparence générale avec des thèmes, ajuster les icônes et choisir parmi plusieurs grilles d'accueil. Selon nous, l'organisation des paramètres est logique et intuitive, regroupant les options par catégories clairement identifiées.

La barre de recherche intégrée aux paramètres facilite l'accès aux réglages spécifiques, évitant de naviguer à travers plusieurs menus. En outre, Android 16 introduit un nouveau système de widgets redimensionnables qui s'intègre harmonieusement à l'écran d'accueil, permettant d'afficher davantage d'informations sans encombrer l'interface. La fonction Smart Space affiche automatiquement des suggestions contextuelles en haut de l'écran d'accueil, comme les prochains rendez-vous, les rappels ou les itinéraires vers vos destinations fréquentes.

Motorola a fait le choix de limiter les applications préinstallées, une décision bienvenue qui préserve l'espace de stockage et évite les bloatwares inutiles. Selon notre test, le système et les applications préinstallées occupent environ 48 Go sur les 512 Go théoriques de stockage de base. Cela laisse de l’espace mais c’est tout de même beaucoup.

Les applications installées par défaut incluent les services Google essentiels (Gmail, Maps, YouTube, Photos, Drive), l'application Motorola pour la gestion des gestes et quelques utilitaires comme une calculatrice, un enregistreur vocal et une application de notes. Parmi les applications tierces, on trouve Adobe Scan, Amazon Music, Copilot, Facebook, Instagram, LinkedIn, Perplexity et Weather. Un volet Flux d'actualités est disponible à côté des applications.

Les fonctions d'intelligence artificielle sont l'un des arguments marketing du Signature. Motorola propose un assistant IA baptisé Moto AI, capable de répondre à des requêtes complexes, de générer du texte et d'assister dans diverses tâches quotidiennes. En effet, l'IA peut suggérer des réponses contextuelles dans les applications de messagerie, résumer des articles ou des e-mails longs, et même créer des images à partir de descriptions textuelles.

Selon notre test, ces fonctionnalités se révèlent pratiques, mais nécessitent obligatoirement la création d'un compte Motorola pour être activées. Notez que certaines fonctions IA sont accessibles hors ligne grâce au moteur d'inférence local exploitant les capacités du Snapdragon 8 Gen 5, tandis que d'autres requièrent une connexion internet pour fonctionner.

L'IA intégrée au Signature propose également des fonctions photographiques avancées, comme l'effacement d'objets indésirables sur les photos, l'amélioration automatique des clichés en basse lumière ou la création de portraits avec flou d'arrière-plan ajustable après la prise de vue. Ainsi, l'application Galerie exploite l'IA pour organiser automatiquement vos photos par sujets, lieux et personnes, facilitant grandement la recherche de clichés spécifiques.

Les performances

Le Motorola Signature embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, gravé en 3 nm par TSMC, une puce de dernière génération qui positionne ce smartphone au sommet de la hiérarchie en termes de performances brutes. En France, le Signature est livré avec 16 Go de RAM au format LPDDR5X. Ainsi, le Signature assure une fluidité exemplaire dans toutes les situations, même lors du multitâche intensif avec de nombreuses applications ouvertes simultanément.

En effet, Motorola propose une fonction de RAM virtuelle qui alloue jusqu'à 16 Go supplémentaires en puisant dans le stockage interne, portant théoriquement la RAM totale à 32 Go sur la version 16 Go. Il est possible de régler une quantité spécifique (4, 8, 12 ou 16 Go ou laisser gérer le mobile, selon les besoins.

Le Signature ne propose pas de slot micro SD, comme tous les autres flagships les plus récents qui misent sur de grandes capacités de stockage intégrées.

Globalement, les performances brutes du Signature le placent en tête du marché Android début 2026.

Le ressenti au quotidien reflète ces performances exceptionnelles. Selon notre test, la navigation dans l'interface est d'une fluidité remarquable, sans la moindre saccade même lors du passage rapide d'une application à l'autre. En effet, l'ouverture des applications s'effectue instantanément, et le chargement des pages web complexes sur Chrome ou Firefox ne prend que quelques secondes. L'écran 165 Hz amplifie cette impression de réactivité, chaque interaction étant traduite immédiatement à l'écran. En outre, la gestion des animations système est parfaitement calibrée, évitant les ralentissements artificiels parfois utilisés pour masquer des latences. Ainsi, l'expérience utilisateur quotidienne se révèle exemplaire, que vous consultiez vos e-mails, naviguiez sur les réseaux sociaux ou manipuliez des documents volumineux.

La gestion thermique mérite une attention particulière. Selon notre test, le Signature chauffe modérément sous charge intensive, avec une température qui reste supportable lors d'un test de stress prolongé. Toutefois, notre passage sur le banc de CPU Throttling nous a permis de voir que le chipset ne délivrait pas toute sa puissance pour limiter la surchauffe.

Le multimédia

La configuration photographique du Motorola Signature repose sur un triple capteur arrière entièrement composé de modules de 50 mégapixels, un choix cohérent qui garantit une qualité homogène quelle que soit la focale utilisée. En effet, le capteur principal exploite un Sony LYTIA 828 de 50 mégapixels avec une ouverture f/1.8 et une stabilisation optique, associé à un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique 3x Sony LYTIA 600 de 50 mégapixels également stabilisé optiquement. En outre, Motorola a intégré un autofocus laser et un double flash LED pour améliorer les performances en basse lumière.

Selon notre test, cette configuration polyvalente couvre l'essentiel des besoins photographiques du quotidien, de la photo de groupe au portrait en passant par les paysages et les prises de vue rapprochées.

L'interface de l'application Appareil photo adopte une approche épurée et intuitive. Selon notre test, les modes de prise de vue principaux (Ralenti, Vidéo, Photo, Portrait, Pro et Plus) sont accessibles via un menu horizontal situé en bas de l'écran, tandis que les paramètres rapides (flash, HDR, ratio d'image, timer) sont regroupés dans un menu déroulant en haut. Le menu Plus permet d’accéder à d’autres modes de prise de vue : Scanner, Vision de nuit, Panorama, Ultra-Res, Série de photos, Longue exposition, photo de couverture, accéléré et vidéo en double capture.

En effet, le basculement entre les différents capteurs s'effectue via des boutons de zoom (0,5x, 1x, 2x 3x et 6x), avec la possibilité d'ajuster manuellement le niveau de zoom en glissant le doigt sur les chiffres.

En outre, le mode Pro offre un contrôle manuel complet sur l'exposition, la vitesse d'obturation, la sensibilité ISO, la balance des blancs et la mise au point, satisfaisant ainsi les photographes exigeants. Selon nous, sa simplicité facilite la prise en main.

La qualité des photos produites par le capteur principal s'avère excellente dans des conditions d'éclairage favorables. Selon notre test, les clichés affichent une richesse de détails remarquable, avec des textures finement rendues et une netteté irréprochable même dans les coins de l'image. En effet, la plage dynamique est généreuse, préservant les détails dans les hautes lumières et les ombres sans nécessiter systématiquement le mode HDR. Les couleurs sont naturelles et fidèles à la réalité, sans la sursaturation excessive observée sur certains smartphones chinois.

En outre, le traitement logiciel appliqué par Motorola reste mesuré, évitant le lissage excessif qui caractérise certaines productions concurrentes. D'après les tests réalisés par DxOMark, le Signature obtient d'excellents résultats en photographie de jour, avec des scores particulièrement élevés en exposition et en rendu des couleurs.

L'ultra grand-angle de 50 mégapixels offre un angle de champ généreux pour capturer des scènes larges ou des architectures imposantes. Selon notre test, ce capteur maintient un bon niveau de détail malgré une ouverture plus modeste que le capteur principal. En effet, la distorsion en bord d'image reste maîtrisée grâce à la correction logicielle, même si un léger étirement peut apparaître dans les angles lors de prises de vue complexes.

Les couleurs restent cohérentes avec le capteur principal, facilitant l'édition de séries de photos prises avec différentes focales. En outre, ce capteur sert également pour les prises de vue macro à courte distance, une polyvalence appréciable qui évite l'ajout d'un capteur macro dédié de faible résolution.

Le téléobjectif périscopique 3x de 50 mégapixels est l’un des atouts majeurs du Signature. Selon notre test, ce capteur délivre des images d'une netteté remarquable, rivalisant avec le capteur principal en termes de qualité. En effet, la stabilisation optique compense efficacement les micro-mouvements, permettant des prises de vue nettes même à main levée.

Le zoom numérique étend la plage jusqu'à 10x avec une qualité encore exploitable, voire 30x pour des cas d'usage spécifiques où la netteté n'est pas critique. En outre, ce téléobjectif excelle en mode Portrait, produisant un flou d'arrière-plan naturel et progressif qui met parfaitement en valeur le sujet. Comparé au Samsung Galaxy S25 Ultra qui propose un double téléobjectif (3x et 10x), le Signature offre une solution plus simple mais efficace, privilégiant la qualité à 3x plutôt qu'une couverture étendue des focales.

En conditions de faible luminosité, le Motorola Signature s'en sort honorablement sans toutefois égaler les meilleurs du marché. Selon notre test, le mode Nuit automatique se déclenche lorsque l'éclairage devient insuffisant, capturant plusieurs images successives pour les fusionner en un cliché final mieux exposé et moins bruité. En effet, les photos nocturnes présentent un bon niveau de détail dans les zones éclairées, même si les ombres profondes peuvent manquer de texture.

Le bruit numérique reste contenu à des niveaux d'ISO élevés, témoignant du travail de traitement logiciel réalisé par Motorola. En outre, la balance des blancs se révèle généralement juste, évitant les dominantes colorées excessives fréquentes en basse lumière. Comparé au Google Pixel 10 Pro qui excelle dans ce domaine grâce à son traitement computationnel avancé, le Signature offre des performances légèrement en retrait, mais reste au niveau du OnePlus 15 et de l'Oppo Find X9 Pro.

Les capacités vidéo du Signature sont à la hauteur de sa fiche technique. Notez la possibilité d’enregistrer en HDR10+ et Dolby Vision, enrichissant la plage dynamique des vidéos pour un rendu plus cinématographique.

Selon les tests réalisés par DxOMark, le Signature obtient un score global de 145 points, un résultat honorable qui le place derrière le Google Pixel 10 Pro (152 points) et le Samsung Galaxy S25 Ultra (149 points), mais devant le OnePlus 15 (142 points) et le Oppo Find X9 Pro (140 points).

L'autonomie

La batterie du Motorola Signature affiche une capacité relativement généreuse de 5200 mAh en technologie Si/C Li-Ion (Silicium-Carbone), une chimie plus récente que le Lithium-Polymère traditionnel qui permet une densité énergétique supérieure dans un volume réduit. Le Signature tient facilement une journée complète avec un usage mixte comprenant de la navigation web, des réseaux sociaux, du streaming vidéo, des appels et de la photo. C’est moins que le Honor Magic8 Lite, par exemple, un modèle de milieu de gamme mais c’est dans la lignée des smartphones du haut du panier. En termes de recharge, on peut compter sur une charge filaire plutôt rapide de 90W qui permet de récupérer rapidement de l'énergie. Selon notre test, le smartphone passe de 0 à 50% en seulement 15 minutes, un résultat impressionnant qui rivalise avec les meilleurs chargeurs rapides du marché.

La charge inversée, et sans fil, sont aussi de la partie sur le Signature, ce qui peut s’avérer pratique.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Motorola Signature est livré avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'extraction pour le tiroir à cartes SIM et une protection transparente.

Notre avis

Le Motorola Signature est une proposition convaincante sur le segment premium début 2026. En effet, ce smartphone réunit une fiche technique complète, un design élégant et discret. D’après nous, le Signature excelle dans plusieurs domaines clés : l'écran OLED offre une fluidité exceptionnelle, les performances, et la charge rapide 90W élimine l'anxiété liée à l'autonomie. En outre, la triple caméra délivre des photos de qualité dans la plupart des situations, même si elle n'atteint pas tout à fait l'excellence du Google Pixel 10 Pro en traitement computationnel. En outre, nous avons particulièrement apprécié la finesse et la légèreté du Signature ainsi que les certifications de robustesse, tandis que la promesse de 7 ans de mises à jour garantit une longévité logicielle exceptionnelle. En définitive, nous recommandons le Motorola Signature aux utilisateurs recherchant un flagship performant, élégant et complet. Reste à pouvoir en payer le prix car après une période de promotion à 999 euros, le mobile est maintenant disponible à 1299 euros, comme les autres smartphones haut de gamme qui lui sont concurrents.

