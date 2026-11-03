Test du Oppo Find X10 Pro Max : ultra performant, un triple capteur de 200 mégapixels et deux jours d'autonomie qui se payent

Fiche technique

Écran OLED 6,78 pouces, 120 Hz

Processeur MediaTek Dimensity 9600 Pro

12 Go de mémoire vive extensible

512 Go de stockage interne UFS 4.1, non extensible

Triple appareil photo arrière 200 + 200 + 200 mégapixels

Capteur frontal : 50 mégapixels

Lecteur d'empreintes digitales ultrasonique sous l'écran

Batterie 7 150 mAh, charge filaire 80 watts, charge sans fil 50 watts, charge inversée 10 watts

Étanchéité : IP66, IP68 et IP69

Système d'exploitation : Android 17 avec ColorOS 17

Design

Le Find X10 Pro Max reprend une silhouette très reconnaissable. Son cadre en aluminium a des bords plats et des angles arrondis, et son dos en verre est protégé par la technologie Crystal Guard. Le résultat ressemble de près à ce que propose Apple depuis quelques générations, notamment sur la version Gris Titane : sa teinte et sa plateforme surélevée rappellent les iPhone Pro. La finition Blanc Lune se démarque davantage grâce à son dos bicolore, plus original. La version Gris Titane, celle que nous avons testée, est plus conventionnelle, même si son coloris reste séduisant. Les finitions n’appellent aucune critique : les assemblages sont nets, le cadre épouse bien la paume et le verre mat limite les traces de doigts.

Avec 161,3 x 76,6 x 8,4 mm pour 226 g, l’appareil est plus compact et plus léger que l’iPhone 18 Pro Max, qui affiche 163,4 x 78,0 x 8,8 mm et 249 g. Il se rapproche en revanche du Pixel 11 Pro XL (226 g), dont la taille de dalle est presque identique. La prise en main reste plus confortable que celle de la plupart des modèles de cette catégorie, même si sa largeur complique l’usage à une seule main. Face au Galaxy S26 Ultra, dont l’écran grimpe à 6,9 pouces, le Find X10 Pro Max se révèle plus maniable. Ce sont tous les trois de « gros » téléphones.

Le module photo est l’élément le plus marquant. Oppo a conçu un double îlot : un grand carré abrite les trois objectifs de 200 mégapixels, et un petit bloc accueille le flash et la caméra de calibrage des couleurs. Ce dessin est plus original que la barre horizontale du Pixel, mais il présente un défaut pratique. Posé sans coque sur une table, le téléphone bascule légèrement dès qu’on le touche. Une coque corrige cette différence de hauteur entre les deux îlots.

Sur la tranche gauche, un bouton Snap Key remplace le curseur d’alerte des précédents modèles. Inspiré de l’« Action Button » d’Apple, il lance l’appareil photo, la lampe torche ou la fonction Mind Space. Il peut aussi activer d’autres fonctions comme les sons et vibrations, le mode Ne pas déranger, Osee, l’Enregistreur, la Traduction ou la Capture d’écran. Il fonctionne bien, mais sa personnalisation reste limitée : il n’accepte pas de double pression et ne permet pas de choisir librement une application.

La résistance à l’eau et à la poussière est particulièrement complète, avec les certifications IP66, IP68 et IP69. Le mobile supporte même les jets d’eau chaude à haute pression, ce que l’iPhone 18 Pro Max, certifié IP68, ne garantit pas. Le verre est renforcé à l’avant comme à l’arrière, ce qui rassure pour un appareil de ce prix.

En matière de connectivité, le Find X10 Pro Max coche toutes les cases avec la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.2 compatible aptX HD et LHDC 5, le NFC, l’USB-C 3.2 et la double SIM (nano-SIM + eSIM). Il embarque aussi un émetteur infrarouge, rare sur ce segment, mais fait l’impasse sur la prise jack et sur la radio FM. Il se place ainsi au niveau de ses concurrents, avec un petit avantage pour l’USB-C 3.2 et le Bluetooth de dernière génération.

Le lecteur d’empreintes digitales est ultrasonique et logé sous l’écran, à environ 4 cm du bord inférieur, une hauteur qui tombe naturellement sous le pouce. Il réagit vite et reconnaît bien les doigts légèrement humides. On peut le compléter par un déverrouillage par reconnaissance faciale.

Côté audio, le smartphone dispose de haut-parleurs stéréo. Leur volume élevé place l’appareil dans le haut du panier pour regarder des vidéos ou écouter de la musique. Le rendu est clair et assez puissant pour partager un film, même s’il manque un peu d’ampleur dans les graves, comme sur la plupart des mobiles. Pour l’écoute au casque, la prise en charge des codecs aptX HD et LHDC 5 compense en partie l’absence de prise jack.

L’écran

Le Find X10 Pro Max est équipé d’une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces en 2 772 x 1 272 pixels, soit environ 450 ppp. Sa fréquence de rafraîchissement adaptative s’étend de 1 à 120 Hz et peut atteindre 144 Hz dans les jeux compatibles. Les bordures sont très fines, autour de 1,15 mm, et l’écran prend en charge le Dolby Vision ainsi que le HDR10+. Cette définition est un bon compromis : elle reste très nette en lecture comme en vidéo tout en ménageant l’énergie. Le Pixel 11 Pro XL (1 344 x 2 992, 486 ppp) et l’iPhone 18 Pro Max (2 868 x 1 320, 460 ppp) affichent des valeurs voisines.

La luminosité atteint 3 600 cd/m² en pic, autant que le Pixel 11 Pro XL et davantage que les 3 000 cd/m² de l’iPhone 18 Pro Max. La lisibilité est excellente en plein soleil. La luminosité minimale descend à 1 cd/m², un point appréciable pour lire la nuit sans fatigue. La dalle offre aussi un confort visuel élevé grâce à une gradation PWM à 3 840 Hz : même en fin de journée, les yeux sensibles au scintillement ne souffrent pas.

Les couleurs sont précises plutôt que flatteuses. Le calibrage soigné de l’écran donne des teintes fidèles et naturelles. Les films et les séries y gagnent en cohérence, même si les amateurs de couleurs saturées pourront trouver le rendu un peu sage. Comme sur toute dalle AMOLED, les noirs sont profonds, et le HDR gagne en relief sur les contenus compatibles.

La réactivité est irréprochable. Le défilement des pages web, les animations du système et les jeux profitent de la fluidité des 120 Hz. Sur les contenus fixes, l’écran descend dynamiquement à 1 Hz, ce qui préserve l’autonomie. Le toucher répond sans retard et le mode gant, utile en hiver, fonctionne correctement. ColorOS propose plusieurs modes de couleur, un réglage manuel de la température, une fréquence de rafraîchissement automatique ou fixe, un mode sombre et une protection oculaire pilotée par l’IA. Chacun adapte ainsi l’affichage à son goût sans passer par des menus compliqués.

Sur les reflets, le Galaxy S26 Ultra garde l’avantage grâce à son traitement antireflet. L’iPhone 18 Pro Max fait aussi mieux, avec un revêtement dédié moins abouti que celui de Samsung.

Le système et les applications

Le Find X10 Pro Max tourne sous Android 17 avec l’interface ColorOS 17. Oppo promet jusqu’à sept ans de mises à jour du système et de sécurité. C’est autant que le Pixel 11 Pro XL, et c’est aligné sur les engagements de Samsung pour ses modèles récents. Apple n’annonce pas de durée officielle, mais ses iPhone reçoivent généralement des mises à jour pendant plus de cinq ans.

L’interface est fluide. Elle adopte un style de transparence proche du Liquid Glass d’Apple, avec des effets de verre sur les menus et les notifications. Les réglages sont nombreux et la personnalisation est poussée : icônes, couleurs, écran de verrouillage et dispositions d’accueil se modifient sans difficulté. Les paramètres sont organisés de façon logique, même si l’abondance d’options oblige parfois à utiliser la barre de recherche.

Le téléphone propose deux boutiques d’applications, le Google Play Store et l’App Market d’Oppo. La barre de recherche Google se trouve en bas de l’écran d’accueil. Au premier démarrage, le système et les applications préinstallées occupent un peu plus de 50 Go, ce qui est assez conséquent.

La partie intelligence artificielle est très développée. Mind Space regroupe et organise les captures d’écran avec des résumés générés automatiquement. AI Photo Agent retouche une image à partir de commandes textuelles, AI Eraser supprime les objets indésirables et le retrait des reflets nettoie les photos prises derrière une vitre. LUMO Framing aide enfin à composer l’image au moment de la prise de vue. L’ensemble est cohérent et plus polyvalent que Galaxy AI, même si le Pixel 11 Pro XL conserve l’avantage d’une intégration plus profonde de Gemini.

Les performances

Le Find X10 Pro Max est animé par la puce MediaTek Dimensity 9600 Pro, gravée en 2 nm. Dans sa version européenne, elle est associée à 12 Go de RAM LPDDR5X et à 512 Go de stockage UFS 4.1. Il est possible d’ajouter 12 Go de mémoire virtuelle en puisant dans le stockage disponible. Le téléphone ne dispose pas de port microSD. Nos mesures de performances placent le mobile parmi les plus rapides du marché, juste derrière les dernières puces de Qualcomm et l’Apple A20 Pro. Le Tensor G6 du Pixel 11 Pro XL reste plus modeste en puissance brute, mais mise davantage sur l’IA.

Au quotidien, la fluidité est constante. Les applications se lancent sans attente, le passage de l’une à l’autre est instantané et le multitâche ne montre aucun signe d’essoufflement. Les 12 Go de RAM suffisent amplement, même si le Pixel 11 Pro XL propose jusqu’à 16 Go dans certaines versions. La finesse de gravure en 2 nm limite par ailleurs la consommation, ce qui profite directement à l’autonomie.

En jeu, le smartphone maintient 60 images par seconde sans effort. Il peut atteindre 144 Hz dans les titres qui le permettent. Le cadre chauffe un peu lors des longues sessions, sans baisse notable des performances. La gestion thermique est donc efficace, et le Find X10 Pro Max se montre plus convaincant en jeu que le Pixel 11 Pro XL.

Le multimédia

Outre sa puissance, le Find X10 Pro Max a pour grande force sa partie photo. Il embarque trois capteurs de 200 mégapixels. Le module principal Samsung ISOCELL HPC (24 mm, 1/1,3", f/1.5) est stabilisé. Il est accompagné d’un ultra grand-angle (13 mm, 1/1,56", f/2.2) et d’un périscope 3x (70 mm, f/2.1). S’y ajoutent une caméra de 3,2 mégapixels dédiée au calibrage des couleurs et un capteur frontal de 50 mégapixels.

L’application Appareil photo s’ouvre sur un viseur épuré, où les zooms 0,5x, 1x, 2x, 3x et 6x sont directement accessibles. Le mode Photo, qui propose des sous-menus scène, silhouette et feux d’artifice, côtoie les modes Expert, Vidéo, Portrait et Hasselblad Haute Résolution. Le menu Plus donne accès à d’autres préréglages. Le savoir-faire du partenaire Hasselblad se retrouve ainsi dans certaines prises de vue. La palette LUMO Color propose en outre 18 styles personnalisables, modifiables même après la prise de vue, comme Tiède pâle, Ambre, Perle, Vibrant, Vintage, Frais ou Transparent.

Le capteur principal fournit des clichés extrêmement riches en détails, aux couleurs naturelles et à la plage dynamique très étendue. L’ultra grand-angle surprend par sa qualité, rarement aussi homogène avec le module principal.

Le périscope offre un zoom 3x précis et des portraits au flou d’arrière-plan naturel. Au-delà de 30x, la montée en échelle par IA devient moins convaincante.

En basse lumière, le résultat est très bon, même si le Pixel garde une légère longueur d’avance pour détecter les visages dans le noir. Quelques reflets d’objectif apparaissent aussi face au soleil.

En vidéo, les trois objectifs filment en 8K à 30 images par seconde ou en 4K jusqu’à 120 images par seconde. Le téléphone propose le mode Open Gate, le profil O-Log2 et les LUT personnalisées. L’autofocus vidéo est parfois nerveux. Face à l’iPhone 18 Pro Max, réputé pour sa vidéo, et au Galaxy S26 Ultra, le Find X10 Pro Max est plus polyvalent en photo grâce à la qualité de ses trois modules. Il se place ainsi parmi les trois meilleurs photophones du moment, avec le Pixel 11 Pro XL.

Un téléconvertisseur Hasselblad disponible en option

Pour aller plus loin, Oppo propose en option un téléconvertisseur Hasselblad qui se fixe devant le module périscopique. Vendu séparément, il ajoute un grossissement optique de 3,28x. Le zoom optique passe ainsi à 10x, le zoom sans perte à 20x et le zoom numérique peut grimper jusqu’à 200x. L’application Appareil photo ajoute alors des préréglages pensés pour les concerts, le sport en stade et les éclairages de scène. Les propriétaires d’un Find X9 Pro ne pourront pas récupérer leur ancien kit : la fixation est trop lâche et la vis de l’objectif plus large, ce qui rend l’accessoire incompatible avec le nouveau modèle.

Pour installer et profiter au maximum du téléconvertisseur, Oppo livre, en plus une coque spécifique, un adaptateur à faire glisser sur le module qui entoure les capteurs photo, un support pour tenir le téléconvertisseur ainsi qu'une bandoulière.

À l’usage, le téléconvertisseur transforme le Find X10 Pro Max en véritable outil de photographe, mais au prix d’un encombrement certain : une fois l’objectif fixé, le smartphone n’a plus rien d’un appareil de poche. La mise en place est simple et rapide, il est toutefois nécessaire de sélectionner le bon mode de prise de vue dans le menu Plus. Sinon, l'image apparait inversée et les réglages ne sont pas optimaux.

Les meilleurs résultats s’obtiennent entre 10x et 20x, où le gain de détails par rapport au zoom hybride du périscope seul saute aux yeux. Au stade, les préréglages dédiés font la différence : les visages restent nets malgré les éclairages de scène changeants. En revanche, la stabilisation est plus sollicitée à ces focales, et un appui ou une poignée devient vite utile, surtout en basse lumière. Au-delà de 20x, le traitement numérique reprend la main et l’apport de l’optique s’estompe. Le téléconvertisseur est donc un excellent complément pour les personnes qui photographient souvent des sujets lointains, mais il n’est en rien indispensable pour profiter du téléphone, dont le périscope 3x se suffit déjà largement au quotidien.

Les vidéastes peuvent aussi opter pour le Khronos Creator Kit, développé avec Tilta, qui réunit une poignée, un ventilateur, un adaptateur pour filtres de 67 mm et un support pour le téléconvertisseur. Pendant les précommandes, ouvertes le 21 octobre sur oppo.com, le téléconvertisseur faisait partie des cadeaux au choix, dans la limite des stocks.

L’autonomie

Le Find X10 Pro Max embarque une batterie silicium-carbone de 7 150 mAh en Europe, contre 8 000 mAh dans d’autres régions. C’est nettement plus que l’iPhone 18 Pro Max (5 391 mAh avec tiroir SIM) et que le Pixel 11 Pro XL (5 115 mAh). La charge filaire atteint 80 watts, et le téléphone est compatible avec les standards UFCS et PPS 55 watts. La charge sans fil monte à 50 watts, et la charge inversée sans fil de 10 watts permet de dépanner des écouteurs ou une montre. Le smartphone n’intègre pas d’aimants Qi2 : il faut passer par une coque compatible pour utiliser des accessoires magnétiques.

En usage normal, l’autonomie s’étend d’un jour et demi à deux jours, un résultat très supérieur à celui de ses concurrents.

La recharge est plus lente que ne le laisse penser le chiffre de 80 watts. Comptez environ 80 minutes pour une recharge complète, car la puissance reste proche de 30 watts sur une bonne partie du cycle. Vingt-cinq minutes suffisent cependant pour tenir une journée chargée. La recharge reste plus rapide que celle du Pixel 11 Pro XL, limitée à 45 watts. Aucun chargeur n’est fourni dans la boîte.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Oppo Find X10 Pro Max est livré avec un câble USB-A vers USB-C et un outil d’extraction pour les cartes SIM.

Notre avis

Le Find X10 Pro Max est sans nul doute l’un des smartphones les plus complets du moment. Il se démarque clairement par son triple capteur de 200 mégapixels très homogène, par ses fonctions vidéo professionnelles, par son écran lumineux et confortable et par une autonomie qui dépasse celle de ses rivaux. Sa puce 2 nm se montre rapide, fraîche et sobre, et ColorOS 17 offre une expérience fluide et riche en fonctions d’IA.

Nous avons moins apprécié l’absence d’aimants Qi2 intégrés et la recharge plus lente que les 80 watts annoncés. Le téléobjectif optique est limité à 3x, même si le zoom reste de très bonne qualité jusqu’à 30x, et l’interface est parfois chargée. Les reflets de l’écran et la bosse photo qui fait basculer le téléphone sur une table sont des défauts plus mineurs, mais bien réels.

Reste le tarif de 1 799 euros. Il est nettement plus élevé que celui du Pixel 11 Pro XL (1 399 euros au lancement) et se situe au niveau des meilleurs modèles d’Apple et de Samsung. Nous recommandons donc le Find X10 Pro Max aux passionnés de photo et de vidéo, ainsi qu’à ceux qui veulent une batterie endurante. Les autres trouveront un meilleur rapport qualité-prix chez Google, ou en attendant les promotions.