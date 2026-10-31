61h36 d’autonomie : ce smartphone fait nettement mieux que ses deux rivaux

Le OnePlus 13 et le Poco X7 Pro embarquent tous les deux une batterie de 6000 mAh, contre 5000 mAh pour le Samsung Galaxy A56. Les deux premiers sont certifiés IP68, tandis que le Galaxy A56 est certifié IP67.

Lequel tient le plus longtemps ?

Le test standardisé utilisé pour l'étiquette énergétique européenne donne l'avantage au OnePlus 13. Il atteint 61h36 d'autonomie par cycle, devant le Poco X7 Pro avec 49h30 et le Galaxy A56 avec 44h34.

Ces résultats ne garantissent évidemment pas la même autonomie chez tout le monde : luminosité de l'écran, 5G, jeux, vidéo ou utilisation de l'appareil photo peuvent faire varier fortement la consommation. Ils donnent néanmoins un bon point de comparaison entre les trois téléphones.

Le résultat du OnePlus 13 est d'autant plus intéressant que le Poco X7 Pro possède lui aussi une batterie de 6000 mAh. La capacité ne fait donc pas tout : l'efficacité globale du smartphone compte également.

Si votre priorité est de recharger le moins souvent possible, le OnePlus 13 garde la plus grande marge. Le Poco X7 Pro reste toutefois très bien placé avec près de 50 heures dans le même protocole, pour un positionnement tarifaire nettement inférieur.

Le OnePlus 13 et le Poco X7 Pro prennent aussi l'avantage sur la recharge

Une grosse batterie est plus facile à vivre lorsqu'elle peut être remplie rapidement. Le OnePlus 13 accepte une recharge filaire jusqu'à 100 W, contre 90 W pour le Poco X7 Pro et 45 W pour le Galaxy A56.

OnePlus annonce une recharge complète en 36 minutes avec les conditions et le chargeur adaptés. Xiaomi annonce de son côté 42 minutes pour le Poco X7 Pro. Le Galaxy A56 demande davantage de temps avec sa puissance maximale de 45 W.

Le OnePlus 13 est également le seul des trois à proposer la recharge sans fil, jusqu'à 50 W avec l'équipement compatible. Le Poco X7 Pro et le Galaxy A56 restent sur une recharge filaire.

Si vous oubliez régulièrement de brancher votre téléphone le soir, les fortes puissances du OnePlus et du Poco permettent donc de récupérer rapidement de l'autonomie. Le Samsung mise moins sur la vitesse de recharge que ses deux concurrents.

Le Galaxy A56 prend sa revanche sur la durée de vie de la batterie

L'étiquette énergétique européenne apporte un autre indicateur intéressant : le nombre de cycles de charge supportés par la batterie dans le protocole réglementaire.

Le Galaxy A56 est donné pour 2000 cycles, contre 1000 cycles pour le OnePlus 13 et le Poco X7 Pro. Sur le papier, le Samsung dispose donc d'une marge nettement supérieure pour conserver sa capacité au fil des recharges.

Attention toutefois à ne pas transformer ce chiffre en durée de vie garantie. L'usure réelle dépend aussi de la température, de la fréquence des charges et des habitudes d'utilisation.

Les classes énergétiques donnent enfin un autre repère : A pour le OnePlus 13, B pour le Galaxy A56 et C pour le Poco X7 Pro. Elles permettent de comparer leur efficacité selon le protocole européen, sans pour autant expliquer à elles seules d'où viennent les écarts entre les appareils.

Au final, les trois modèles ne répondent pas exactement au même besoin. Le OnePlus 13 offre la meilleure autonomie mesurée et la recharge la plus complète. Le Poco X7 Pro conserve une très bonne endurance avec une recharge 90 W, tandis que le Galaxy A56 se distingue surtout par ses 2000 cycles annoncés si vous comptez garder votre smartphone plusieurs années.