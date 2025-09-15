Galaxy S22 Ultra : et si le meilleur plan Android de 2025 était… reconditionné ?

Le Samsung Galaxy S22 Ultra reste l’un des smartphones Android les plus complets du marché, et au vu des prix proposés par le tout dernier Galaxy S25 FE, il y a de la marge.

Écran AMOLED 6,8 pouces, taux de rafraîchissement 120 Hz, quadruple appareil photo avec zoom numérique x100, batterie 5000 mAh… il cumule les points forts.

Le reconditionné change la donne : vous bénéficiez d’un Galaxy S22 Ultra testé et garanti, prêt à l’usage, mais pour un prix nettement plus abordable.

Choisir un modèle reconditionné, c’est accéder à un smartphone haut de gamme, avec l’assurance qu’il a été remis à neuf et vérifié par des experts, et sans passer par une version étrangère. C’est une manière d’allier performance, économie et consommation plus responsable.

Un bon plan concret chez Certideal

Sur Certideal, le Galaxy S22 Ultra 128 Go est proposé avec 15€ de réduction grâce au code RENTREE15. Le paiement peut se faire en plusieurs fois, dont sans frais via PayPal, ce qui rend l’achat encore plus accessible.

Ce qui rend cette offre particulièrement intéressante :

Smartphone testé et garanti : qualité vérifiée avant livraison.

qualité vérifiée avant livraison. Économie immédiate : 15€ de réduction sur un appareil premium.

15€ de réduction sur un appareil premium. Flexibilité de paiement : plusieurs mensualités possibles, dont sans frais.

plusieurs mensualités possibles, dont sans frais. Livraison rapide et sécurisée : suivi et assistance inclus.

Qui est CertiDeal ?

CertiDeal est une plateforme française spécialisée dans le reconditionné, basée à Paris et avec des centres de tests à Lyon et Lille.

Chaque appareil vendu passe par une batterie de plus de 30 contrôles techniques réalisés par des techniciens certifiés, incluant tests de batterie, écran, connectique, capteurs et fonctionnalités logicielles.