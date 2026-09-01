POCO F9 Series : 8 050 mAh, écran 185 Hz et son Bose, Xiaomi sort les gros bras aujourd'hui

À retenir POCO F9 Ultra dispose d'une batterie de 8 050 mAh , une capacité rare pour un smartphone.

dispose d'une batterie de , une capacité rare pour un smartphone. L'écran AMOLED peut atteindre 185 Hz , ciblant les utilisateurs de jeux vidéo.

, ciblant les utilisateurs de jeux vidéo. Collaboration avec Bose pour un son amélioré, incluant un caisson de basses indépendant.

pour un son amélioré, incluant un caisson de basses indépendant. Une puce haut de gamme Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

La présentation mondiale de la POCO F9 Series débute aujourd'hui à 14 h. Deux modèles sont au programme : le POCO F9 Pro et, au-dessus, un nouveau POCO F9 Ultra.

Vous pouvez retrouver ci-dessous la vidéo de présentation en direct qui sera diffusée à 14 h :

Le POCO F9 Ultra mise sur une énorme batterie de 8 050 mAh, mais pas que !

Si les nouveaux POCO ne sont pas encore sortis, en revanche, Xiaomi nous a déjà donné un avant-goût des spécificités de ses nouveaux appareils et force est de constater que ça envoie.

Le POCO F9 Ultra embarque notamment une batterie de 8 050 mAh, une capacité encore rare sur un smartphone haut de gamme, voire sur un smartphone tout court. Pour donner un point de comparaison, 5 000 mAh est à peu près ce que l'on retrouve en général sur un appareil de cette catégorie.

Si les milliampères-heures à eux seuls ne suffisent pas à déterminer l'autonomie d'un appareil, il s'agit tout de même d'un chiffre impressionnant qui donne un bon indice sur l'orientation voulue par la marque.

D'ailleurs, la recharge rapide suit avec 100 W en filaire et 50 W sans fil, à peu près le double de ce que proposent Samsung ou Apple.

Sur le papier, POCO cherche donc autant à impressionner par l'endurance que par la puissance. En plus de proposer une réserve d'énergie très importante, le POCO F9 Ultra reposera notamment sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'une des puces haut de gamme les plus véloces du marché, et que l'on retrouve par exemple sur le Galaxy S26 Ultra, le très haut de gamme de Samsung.

Autre fait notable : l'écran AMOLED du F9 Ultra pourra monter jusqu'à 185 Hz, ce qui marque une orientation gaming très assumée, là où 120 Hz est quasiment une norme universelle aujourd'hui.

Bose s'invite aussi dans les nouveaux POCO

L'autre nouveauté vient du son. POCO s'est associé à la célèbre marque Bose pour travailler la partie audio de ses nouveaux smartphones.

Le F9 Ultra va même plus loin avec un caisson de basses indépendant associé aux haut-parleurs stéréo. Une architecture inhabituelle sur smartphone, qui montre que la marque ne veut plus uniquement se différencier par la puissance brute, mais aussi par des spécificités plus rares qui plairont aux passionnés de nouvelles technologies.

Le F9 Pro aura lui aussi droit à quelques particularités, notamment une finition Aurora Green capable de produire un effet lumineux sur la coque arrière après exposition à certaines sources de lumière.

Les prix diront jusqu'où POCO veut monter

Reste désormais la question essentielle : combien coûteront les F9 Pro et F9 Ultra en France ?

POCO s'est construit une solide réputation en proposant des smartphones très performants à des tarifs généralement plus contenus que ceux des grands modèles haut de gamme. Mais avec un F9 Ultra aussi ambitieux, la marque semble vouloir se rapprocher encore davantage du très haut de gamme Android.

Les prix, les configurations disponibles et les derniers détails techniques seront donc dévoilés pendant la présentation de 14 h.