Galaxy S24 Ultra : le mastodonte de Samsung offre un gros code de réduction et des écouteurs sans fil haut de gamme pour les soldes

Le Galaxy S24 Ultra est sans aucun doute le smartphone le plus abouti de Samsung, mais aussi le plus demandé par les fans de la marque. Cela fait également de lui l’un des smartphones les plus demandés au monde, Samsung et Apple étant les deux plus grandes marques de smartphone au monde !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra a de multiples atouts, notamment une puissance exceptionnelle grâce à sa puce de Qualcomm, mais aussi le plus bel écran de sa génération, qui n’a été pour le moment dépassé que par un seul autre smartphone selon Dxomark. Il propose également des fonctionnalités photo, une autonomie remarquable, et l’intelligence artificielle Galaxy IA de Samsung. De plus, il bénéficie de mises à jour pendant 7 ans !

Quelle offre pour les soldes ?

Pour les soldes, Samsung sort le grand jeu en nous offrant la possibilité d’acquérir son smartphone grâce à la possibilité de la payer en 24 fois sans frais supplémentaires !

Mais ce n’est pas tout puisque avec le code SAMSUNG10!, vous obtenez 10 € de remise tous les 100 €, ce qui fait 130, 140, ou 170 € de remise selon la version du Galaxy S24 Ultra que vous souhaitez obtenir !

En plus de cela, Samsung vous offre des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 Pro, leur meilleur modèle d’écouteur à réduction de bruit.