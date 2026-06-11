Galaxy S25 : comment le faire tomber à 359 € grâce au reconditionné officiel de Samsung

Pour ceux qui envisagent d'acquérir ce modèle de la génération précédente (puisque les Galaxy S26 sont disponibles depuis quelques semaines), cette formule proposée par Samsung permet d'accéder à un appareil entièrement remis à neuf par le constructeur lui-même. De quoi balayer toute crainte liée aux pièces d'origine !

Si vous souhaitez découvrir plus de détails sur les caractéristiques techniques du Galaxy S25 avant de vous décider, vous pouvez lire notre test dédié à ce haut de gamme emblématique de Samsung.

Qu'est-ce que le programme « Reconditionné Premium » de Samsung ?

Le programme officiel de la marque applique des exigences techniques strictes directement au sein de ses infrastructures. Le processus s'articule ainsi autour de plusieurs engagements de qualité :

Inspection par un expert : Les techniciens de Samsung vérifient individuellement chaque composant interne et externe pour garantir la qualité et le bon fonctionnement du téléphone.

Les techniciens de Samsung vérifient individuellement chaque composant interne et externe pour garantir la qualité et le bon fonctionnement du téléphone. Normes constructeur : Le reconditionnement est effectué selon des standards imposés par Samsung. Chaque smartphone Reconditionné Premium dispose d’une batterie avec une capacité minimale de 97 %, de nouveaux identifiants uniques (IMEI) et de la dernière mise à jour logicielle.

Le reconditionnement est effectué selon des standards imposés par Samsung. Chaque smartphone Reconditionné Premium dispose d’une batterie avec une capacité minimale de 97 %, de nouveaux identifiants uniques (IMEI) et de la dernière mise à jour logicielle. Tests qualité rigoureux : Chaque appareil doit franchir avec succès plus de 100 points de contrôle avant d'obtenir la qualification Reconditionné Premium.

Chaque appareil doit franchir avec succès plus de 100 points de contrôle avant d'obtenir la qualification Reconditionné Premium. Garantie de 2 ans : Ces téléphones bénéficient d'une garantie commerciale de deux ans, une durée identique à celle qui accompagne les modèles neufs.

Ces téléphones bénéficient d'une garantie commerciale de deux ans, une durée identique à celle qui accompagne les modèles neufs. Boîte neuve et kit de démarrage : L'appareil est livré dans un emballage conçu en matériaux recyclables, incluant un guide d'utilisation, un câble de charge et un extracteur de carte SIM.

Nous avons l'habitude de présenter des offres reconditionnées sur LesMobiles. Sur le papier, ce que propose Samsung est dans le très haut du panier. La garantie d'une batterie à 97 % de sa capacité, c'est bien supérieur aux 80/85 % proposés par de nombreux reconditionneurs, d'autant qu'ici, il n'y a pas de doute sur son origine.

L'offre sur le Galaxy S25 en détail

La configuration proposée par l'offre est de 128 Go de stockage et de 12 Go de mémoire vive (RAM), mais vous pouvez obtenir la version 256 Go pour 699 €.

Sachez également qu'il est possible de faire descendre l'offre à 359 € au lieu de 679 €, grâce à la revente de votre ancien équipement. Samsung permet la reprise de vos anciens appareils jusqu'à 320 €.

Élément de l'offre Détails de la formule Samsung Modèle Galaxy S25 (SM-S931BZKDEUH) Configuration 128 Go de stockage / 12 Go de RAM Coloris Noir absolu ou Vert eau Prix final avec reprise 359,00 € (ou 679,00 € sans reprise) Option de financement Dès 24 mensualités de 17,08 € (avec frais) Valeur de reprise maximale Jusqu'à 320 € pour votre ancien matériel

Et sachez-le, Samsung peut reprendre de nombreuses marques et de nombreux appareils, cela ne concerne pas uniquement les smartphones Samsung !