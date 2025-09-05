Galaxy S25 FE et nouveautés Samsung : mobiles, tablettes, audio… Que vaut la rentrée 2025 ?

Entre le Galaxy S25 FE, la toute nouvelle Sound Tower, les Tab S11, S10 Lite et les Buds 3 FE, Samsung déploie une stratégie « tous azimuts » pour séduire tous les profils (et budgets) cette rentrée.

Galaxy S25 FE : le Fan Edition qui en a sous le capot

Le Galaxy S25 FE vient d’être dévoilé comme une version « flagship-minus » avec un tarif plus doux.

Il se distingue par un design plus fin que le reste de la gamme S25 (7,4 mm pour environ 190 g), un écran AMOLED de 6,7″, et tourne sur Exynos 2400 couplé à 8 Go de RAM, pour des performances solides au quotidien.

L'autonomie revue en hausse (4 900 mAh) par rapport au modèle précédent, avec rechargement rapide 45 W, triple capteur photo (50 MP + ultra-grand-angle + téléobjectif 3×), One UI 8 sous Android 16, et promesse de 7 ans de mises à jour : pour faire simple c'est du très bon !

Sound Tower ST40F/ST50F : l’enceinte portable qui fait la fête

Samsung sort également ses nouvelles Sound Tower (ST50F et ST40F) à l’IFA 2025 qui se tient en ce moment même à Berlin : des enceintes géantes (240 W pour le plus costaud) qui mêlent puissance audio, éclairages dynamiques et mobilité étudiée.

LED Party Lights+ synchronisées sur la musique avec 6 motifs visuels + 5 ambiances, technologie Waveguide pour une diffusion sonore homogène sur de larges zones, modes DJ/Karaoké/guitare, autonomie jusqu’à 18 h (ST50F) ou 12 h (ST40F), IPX4, poignées ou roues pour transporter facilement le tout : l’arme ultime pour vos soirées ou événements outdoor.

Galaxy Tab S11 & S10 Lite : la tablette à votre main

Samsung remet également le couvert côté tablettes avec la gamme Tab S11 (11″) et S11 Ultra (14,6″), ainsi que le modèle plus économique Tab S10 Lite.

Les S11 partagent un ADN premium : écrans Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, MediaTek Dimensity 9400 +, Android 16 & One UI 8, S-Pen inclus, IP68, recharge 45 W.

L’Ultra est incroyable de finesse avec seulement 5,1 mm d’épaisseur, 11 600 mAh de batterie, Wi-Fi 7, jusqu’à 16 Go de RAM/1 To de stockage. Le modèle 11″ reste plus compact (5,5 mm), 8 400 mAh, jusqu’à 12 Go/512 Go.

Galaxy Buds 3 FE : écoutez malin pour moins cher

Enfin, les Galaxy Buds 3 FE rejoignent l’offre audio TWS abordable de Samsung.

Dotés de haut-parleurs dynamiques 11 mm pour des basses profondes, ANC efficace, mode Ambient, audio 360°, et microphones améliorés pour des appels clairs, sans oublier l’intégration Galaxy AI pour la traduction en temps réel avec Gemini.

Ils adoptent un look épuré façon tige, légers (5 g l’écouteur), boîtier compact, autonomie jusqu’à ~6 h avec ANC, ~8,5 h sans, et certification IP54 – de quoi rendre la technologie audio premium enfin accessible.

Offres :

Code Live Shopping disponible à partir du 4/9 à 20h : LIVE10 pour les Buds 3 FE.