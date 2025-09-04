Galaxy S25 FE : le petit frère du S25 Ultra qui vaut le détour

Le Galaxy S25 FE reprend l’essentiel de l’innovation Samsung avec un excellent rapport qualité-prix, idéal pour les utilisateurs recherchant un smartphone performant mais plus abordable que le S25 Ultra.

Un smartphone plus accessible et très performant

Pour présenter le nouveau Galaxy S25 FE, nous pouvons commencer par dire qu'il est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces, lumineux et précis, parfait pour le multimédia et les jeux.

Son processeur est le Exynos 2400, ce n'est pas le même que les autres modèles de la gamme qui proposent plutôt un Snapdrqaon 8 Elite. Il est un peu vieux (2 ans), mais il reste puissant, garantissant une fluidité totale dans le multitâche et les applications les plus exigeantes disponible sur les stores.

Côté, photo, il dispose tout de même d’un capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de qualité 12 Mpx et un téléobjectif 10 Mpx offrant un zoom optique de 3x.

C'est légèrement en dessous du Galaxy S25+ par exemple, mais c'est du très bon ! Et les fonctionnalités IA intégrées améliorent chaque cliché, même dans des conditions difficiles.

Une expérience Samsung complète

Le Galaxy S25 FE profite des services Samsung pour enrichir l’expérience utilisateur. Il est compatible avec les accessoires Galaxy, le Samsung Pay, et permet de synchroniser facilement vos données avec une Galaxy Watch ou des Galaxy Buds.

Écosystème connecté : utilisez vos Galaxy Buds et votre Galaxy Watch pour un suivi complet de votre santé et de vos activités.

Multimédia optimisé : regardez vos séries et films sur un écran AMOLED HDR10+ ou écoutez votre musique via des codecs haute qualité.

regardez vos séries et films sur un écran AMOLED HDR10+ ou écoutez votre musique via des codecs haute qualité. Autonomie confortable : une batterie capable de tenir plus d’une journée complète même avec un usage intensif.

Pourquoi craquer pour le S25 FE maintenant ?

Le S25 FE offre une alternative plus légère pour ceux qui veulent rester dans la gamme S25, mais sans mettre 4 chiffres sur le chèque.

Avec le meilleur de Samsung sans se ruiner, le Galaxy S25 FE est une option incontournable de cette rentrée.