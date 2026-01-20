Galaxy S25 FE : moins de 460 € pour l’un des derniers haut de gamme de Samsung

Le Galaxy S25 FE est actuellement proposé à 455,99 € dans une version neuve, via un vendeur Pro noté 4,8/5, une excellente note.

Avec une réduction de 23 % et un petit code promo, on se retrouve sur un tarif plutôt bas pour un smartphone Samsung récent !

Pourquoi le Galaxy S25 FE vaut le coup en 2026 ?

Le S25 FE est pensé pour offrir l’essentiel du haut de gamme à prix plus abordable, avec un bel écran, une expérience Android fluide et un bloc photo très solide.

Au quotidien, c’est le type de téléphone qui convient à ceux qui veulent un mobile rapide et agréable pour tout faire : vidéo, réseaux sociaux, navigation, jeux, sans se poser de question.

Pour comparer en un coup d’œil avec d’autres références proches, n'hésitez pas à utiliser notre comparateur des offres smartphones Samsung.

✅ Points forts Prix sous 460 €, c'est bas pour un modèle haut de gamme récent

Un Samsung complet, pensé pour durer des années

Bon compromis entre haut de gamme et budget ☑️ À prendre en compte Le stock et le prix peuvent évoluer rapidement

Que vaut l’offre à 455,99 € avec le code promo ?

L’offre est simple et efficace. Vous avez un produit neuf à 455,99 €, une livraison gratuite, et un petit bonus avec 4,56 € offerts. En plus, le code LUMI permet de profiter de 5 €, ce qui fait toujours plaisir sur un achat déjà bien remisé.

Le paiement en plusieurs fois est aussi proposé. C’est pratique si vous préférez étaler, tout en restant sur un modèle plus ambitieux qu’un milieu de gamme classique.

Le point rassurant, c’est le profil du vendeur, annoncé Pro, bien noté, et une expédition indiquée comme prise en charge via la plateforme.

Notre avis : à ce prix, le Galaxy S25 FE est une option très cohérente si vous voulez un Samsung récent sans basculer sur les tarifs premium.