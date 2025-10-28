Galaxy S25 FE ou iPhone 16e ? Deux modèles premium à moins de 500 € en promo !

Quand on pense à un smartphone haut de gamme, on imagine souvent des prix qui flirtent avec les 1000 €. Pourtant, ces deux modèles viennent bousculer les codes : le Galaxy S25 FE et l’iPhone 16e. Tous deux profitent de promotions exceptionnelles qui les rendent accessibles pour moins de 500 €.

Rémi Deschamps - publié le 28/10/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy S25 FE Versus l'iPhone 16e

Android ou iOS ? Samsung ou Apple ? Le choix n’a jamais été aussi intéressant. Ces deux smartphones représentent le meilleur du haut de gamme “accessible”, chacun avec sa propre philosophie, mais un même objectif : offrir une expérience premium à prix pus doux.

 

Deux univers, deux approches du haut de gamme

Du côté de Samsung, le Galaxy S25 FE mise sur une formule gagnante : design inspiré du S25 Ultra, écran AMOLED 120 Hz, triple capteur photo polyvalent et performances solides.  Il offre une expérience solide, fluide et complète.

Face à lui, Apple propose avec l’iPhone 16e une version allégée mais toujours haut de gamme de son avant dernier fleuron. On y retrouve la puce A18, un superbe écran OLED, et tout l’écosystème iOS.

Galaxy S25 FE : l’élégance Android à prix doux

  • Écran AMOLED 6,4’’ 120 Hz
  • Triple capteur photo avec grand-angle 50 Mpx
  • Autonomie confortable et charge rapide
  • Design premium inspiré du S25 Ultra

iPhone 16e : la puissance Apple, accessible

  • Puce A18 ultra performante
  • Écran OLED lumineux et fluide
  • Compatibilité complète avec iOS 18 et ses nouveautés IA
  • Construction aluminium et verre recyclé

Les meilleures offres du moment

Ces deux modèles sont actuellement disponibles à moins de 500 €, un tarif rare pour des smartphones aussi récents. Que vous soyez plutôt Android ou iOS, vous avez ici deux références qui se démarquent dans leur catégorie.

 

Notre avis : deux stars dans leur univers

Le Galaxy S25 FE est sans conteste le meilleur choix Android de sa gamme si vous voulez du premium à prix doux : un grand écran, une autonomie solide, et un design haut de gamme pour un tarif bien en dessous des flagships habituels.

De son côté, l’iPhone 16e reste le meilleur point d’entrée dans l’univers Apple pour qui veut de la puissance, des photos réussies et la qualité logicielle iOS sans dépasser les 500 €.

