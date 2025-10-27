Galaxy S25 Ultra : -640€ aujourd’hui, son prix le plus bas jamais vu, même le Black November ne ferait pas mieux !

Avec un écran AMOLED 120 Hz, un module photo ultra performant et un processeur dernière génération, le Galaxy S25 Ultra est le smartphone haut de gamme de référence pour ceux qui veulent un appareil qui soit à la fois smartphone, tablette et ordinateur.

Ce modèle est le fleuron de Samsung, et par ainsi, probablement le meilleur smartphone haut de gamme du marché pour ceux qui ne cherchent pas de l'expérimental.

Son design raffiné, son écran lumineux et ses fonctionnalités avancées font du S25 Ultra un smartphone incontournable pour les experts du smartphone.

Fiche technique du Galaxy S25 Ultra

Le Galaxy S25 Ultra propose un écran AMOLED 6,8 pouces 120 Hz, un processeur puissant pour toutes les tâches, et un module photo quadruple capteur avec zoom optique impressionnant.

Il est livré neuf avec 2 ans de garantie Rakuten et une livraison rapide sous 2 à 3 jours, couleur disponible : Bleu Clair.

Points forts et points de vigilance

✅ Points forts Écran AMOLED 120 Hz immersif

Module photo complet et performant

Performance haut de gamme et autonomie très confortable ⚠️ Points de vigilance Version internationale (US)

Vérifier la compatibilité des applications

Poids et taille imposants

Pourquoi ce Galaxy S25 Ultra est un bon plan

Avec 640€ de remise, le Galaxy S25 Ultra descend à un prix jamais vu, et ça c'est sur Rakuten. Une occasion de s’offrir un smartphone, neuf et garanti, avec un rapport qualité-prix exceptionnel.

À qui s’adresse ce smartphone ?

Ce modèle est parfait pour ceux qui utilisent leur smartphone pour à peu près tout : puissance, photo, écran et autonomie, tout en profitant d’un prix imbattable. Les utilisateurs souhaitant un appareil capable de tenir plusieurs années sans trouveront ici LE choix idéal.

Que ce soit pour le gaming, la photo, la bureautique ou le multimédia, le Galaxy S25 Ultra est un smartphone complet et fiable, et avec cette réduction exceptionnelle de 640€, il devient difficile de résister à l’offre.