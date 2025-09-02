Galaxy S25 Ultra : montre, tablette et écouteurs offerts (valeur 669 €)

Montre, écouteurs et tablette inclus avec le Galaxy S25 Ultra, pour un total de 669 € d’accessoires offerts.

Un smartphone ultra premium

Le Galaxy S25 Ultra est sans surprise le vaisseau amiral de la marque. Avec son écran AMOLED de 6,8 pouces, son processeur Snapdragon 8 Elite gravé en 3 nm et une batterie optimisée pour tenir deux jours, il coche toutes les cases d’un smartphone haut de gamme.

Côté photo, Samsung continue de jouer dans la cour des pros avec un capteur principal de 200 Mpx et un zoom optique de 5x qui assure des clichés détaillés même à distance.

Un pack d’accessoires irrésistible

La vraie surprise de cette offre, ce sont bien les cadeaux. Pour toute commande, Samsung ajoute :

Une Galaxy Watch dernière génération pour suivre votre santé et vos activités.

pour suivre votre santé et vos activités. Des Galaxy Buds pour un son immersif sans fil.

pour un son immersif sans fil. Une Galaxy Tab A9+ parfaite pour la consultation de contenu ou le travail léger.

En cumulant le prix de ces trois produits, on arrive à 669 € d’accessoires. Autant dire que l’achat du S25 Ultra devient bien plus intéressant pour qui cherche à s’équiper.

Trouver le smartphone idéal

Conclusion : Entre sa fiche technique musclée et les 669 € d’accessoires offerts, le Galaxy S25 Ultra s’impose comme l’un des meilleurs investissements tech de la rentrée. Attention cependant, ces offres sont généralement limitées dans le temps.