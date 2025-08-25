Galaxy S25 Ultra : pour la rentrée, Samsung sort le grand jeu avec des cadeaux exceptionnels à la clé !

Lancé plus tôt dans l’année, le Galaxy S25 Ultra incarne la quintessence du savoir-faire Samsung. Héritier des gammes Galaxy S et Galaxy Note, il combine puissance, élégance et fonctionnalités poussées pour s’imposer comme le modèle premium incontournable du marché Android.

Non seulement il est le fleuron des smartphones Samsung, mais il surclasse également la concurrence Android… au moins jusqu’à l’arrivée de son successeur l’an prochain.

À qui s’adresse le Galaxy S25 Ultra ?

Le Galaxy S25 Ultra n’est pas conçu pour un public unique : il vise avant tout les utilisateurs exigeants, ceux qui veulent tout faire – et mieux – avec leur smartphone.

En réalité, il cible quiconque souhaite remplacer ou compléter son ordinateur, sa tablette et même son appareil photo par un seul et même appareil. Avec des performances de haut niveau, il devient un véritable centre de productivité et de loisirs.

Avec ses 16 Go de RAM, son immense écran de 6,9 pouces et son module photo avec zoom optique avancé, le Galaxy S25 Ultra est un ordinateur de poche, une console portable et un appareil photo expert réunis dans un seul boîtier.

Ajoutez à cela 7 ans de mises à jour logicielles : le S25 Ultra n’est pas juste un achat, c’est un investissement sur le long terme.

Offre de rentrée : une occasion en or

En cette période de rentrée, Samsung frappe fort avec des avantages exclusifs pour tout achat du Galaxy S25 Ultra :

Une Galaxy Tab A9+ et des Galaxy Buds3 offerts (valeur 349 €)

et des offerts (valeur 349 €) Google AI Pro offert pendant 6 mois pour exploiter l’IA de Google à son plein potentiel

offert pendant 6 mois pour exploiter l’IA de Google à son plein potentiel Pour l’achat d’un Galaxy S25 Ultra Noir Absolu Titane, une Galaxy Watch7* offerte

À retenir : Ces offres sont limitées dans le temps. Consultez les conditions et dates de validité sur le site officiel Samsung avant de finaliser votre achat.

Et pour optimiser votre budget, le paiement en 24 fois sans frais reste disponible, vous permettant d’acquérir ce concentré de technologie sans alourdir vos finances mensuelles.

Attention aux offres trop belles des opérateurs : une mensualité allégée peut cacher une augmentation de forfait qui, sur 24 mois, fait exploser le prix total. Avec Samsung, le calcul est transparent.

Besoin d’aide pour comparer ? Consultez notre outil Duel de Smartphones et trouvez en quelques clics le modèle qui correspond le mieux à vos attentes.

Ou laissez-vous guider pour découvrir votre futur smartphone :