Galaxy S25 Ultra : profitez de sa meilleure promo Black Friday avec plusieurs centaines d’euros de réduction chez Samsung

Le Galaxy S25 Ultra est l’un des smartphones les plus complets et les plus puissants du marché, et Samsung frappe très fort à l’occasion du Black Friday.

Rémi Deschamps - publié le 19/11/2025 à 17h45
Le Samsung Galaxy S25 Ultra
 

Offre Black Friday : Galaxy S25 Ultra dès 1099 € chez Samsung (-373 €) + 50 € de remise supplémentaire avec le code PAYPAL, 6 mois de Google AI Pro offerts et jusqu’à 530 € de reprise.

Un Ultra vraiment… Ultra

Avec son écran 6,9 pouces, sa nouvelle puce Snapdragon optimisée, son système photo quadruple dont un capteur principal de 200 Mpx et un zoom de qualité optique, le Galaxy S25 Ultra est le très très haut de gamme Samsung.

Notre test complet publié sur LesMobiles, à découvrir ici, souligne son autonomie solide, ses performances photo exceptionnelles et son design raffiné en titane.

L’offre Black Friday d'aujourd'hui est d’autant plus intéressante que Samsung applique une réduction immédiate de 373 €, avec un prix qui tombe à 1099 € au lieu de 1 472 €, et permet d’ajouter une remise via la reprise d’anciens smartphones (et autres appareils) de différentes marques, pouvant grimper jusqu’à 530 €.

Samsung multiplie les avantages pour le Black Friday

Au-delà du prix, Samsung inclut plusieurs services appréciables :

  • 6 mois offerts de Google AI Pro (valeur : 131,94 €)
  • Retour gratuit sous 14 jours
  • Paiement en 3 à 36 fois
  • 1 % du montant crédité en points Samsung Rewards
  • Jusqu’à 50 € de remise supplémentaire via PayPal avec le code PAYPAL

✅ Points forts

  • 373 € de réduction immédiate + remise PayPal + reprise majorée
  • Écran 6,9" exceptionnel
  • Puissance très haut de gamme
  • Module photo ultra complet (200 Mpx)
  • 6 mois de Google AI Pro offerts

⚠️ Points faibles

  • Chargeur non inclus
  • Offre valable uniquement durant le Black Friday
  • Prix qui reste premium même avec la remise

Un Black Friday très avantageux pour le haut de gamme Samsung

Le Galaxy S25 Ultra profite ici d'une des meilleures offres depuis son lancement. L’ensemble des modèles Galaxy est d’ailleurs consultable sur notre page mobiles Samsung pour comparer facilement les offres du moment.

À retenir : le Galaxy S25 Ultra tombe à 1099 € avec une remise immédiate, bénéficie d’une remise PayPal supplémentaire, d’une reprise jusqu'à 530€ et de services premium. 

 

