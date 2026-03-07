Galaxy S26 : Bonus PayPal, stockage offert et reprise boostée pour la fin des précommandes

Si Samsung a l'habitude de gâter ses premiers acheteurs, cette fin de campagne est particulièrement agressive. En cumulant les remises directes, les avantages de paiement et les bonus de reprise, les nouveaux Galaxy S26 et S26 Plus n'auront probablement pas d'offres aussi intéressantes avant la sortie des nouveaux modèles en 2027.

Le Triple Combo de Samsung : comment faire chuter le prix ?

Pour maximiser votre économie, Samsung permet de cumuler trois offres majeures.

Par ailleurs, c'est justement cette stratégie de mille-feuille qui rend l'achat si pertinent en ce moment :

Le Bonus PayPal : En sélectionnant PayPal comme mode de règlement, vous bénéficiez d'une remise immédiate de 50 € sur votre panier. Une réduction simple et efficace qui s'applique sans code promo supplémentaire.

En sélectionnant PayPal comme mode de règlement, vous bénéficiez d'une sur votre panier. Une réduction simple et efficace qui s'applique sans code promo supplémentaire. Le Stockage Doublé (-200 €) : C'est l'offre phare de ce lancement. Samsung vous offre la capacité supérieure au prix de la version de base. Concrètement, vous obtenez le Galaxy S26 Ultra 512 Go au prix du 256 Go , soit une économie directe de 200 €.

C'est l'offre phare de ce lancement. Samsung vous offre la capacité supérieure au prix de la version de base. Concrètement, vous obtenez le , soit une économie directe de 200 €. La Reprise Boostée : Samsung ne se contente pas de racheter votre ancien smartphone à sa valeur argus. Pour ces derniers jours, le constructeur propose jusqu'à 515 € de remise totale (valeur de l'appareil + bonus de précommande).

Pourquoi craquer maintenant plutôt que d'attendre ?

On observe chaque année que les avantages cumulés lors de la précommande (surtout le stockage offert et le bonus de reprise) représentent un gain supérieur aux premières baisses de prix constatées plus tard à l'été. Attendre pour payer moins n'est donc pas une solution.

De plus, en commandant directement sur le Shop officiel Samsung, vous profitez également de 30 % de réduction immédiate sur une sélection d'accessoires.