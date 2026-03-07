Nothing officialise les Phone (4a) et Phone (4a) Pro, son nouveau duo de milieu de gamme

À retenir Nothing a annoncé les Phone (4a) et Phone (4a) Pro , deux smartphones de milieu de gamme.

Avec le Phone (4a), Nothing poursuit sa montée en puissance sur le segment milieu de gamme, quatre ans après le premier Phone (1) et en attendant le Phone (4) qui sera proposé l’année prochaine.

Ainsi, le constructeur britannique conserve son identité visuelle avec une coque transparente en plastique, mais ajoute davantage de variété de coloris : au noir et au blanc s’ajoutent désormais un bleu et un rose, pour attirer un public plus large. Le module photo au dos adopte une forme de pilule, tandis que l’épaisseur se situe autour de 8,55 mm pour un poids d’environ 204 g. Selon Nothing, l’une des grandes nouveautés est le Glyph Bar, une barre LED longitudinale cette fois composée de 63 diodes, divisée en segments, qui peut s’animer en fonction des notifications, des appels, des minuteurs ou même des applications utilisées.

Un grand écran particulièrement lumineux

L’écran du Phone (4a) s’inscrit lui aussi dans les standards actuels du milieu de gamme supérieur, avec une dalle AMOLED d’environ 6,78 pouces avec une définition de 1224 x 2720 pixels. La fréquence de rafraîchissement est adaptative entre 30 et 120 Hz, ce que Nothing présente comme un compromis entre fluidité et consommation énergétique. La luminosité de pointe annoncée atteint jusqu’à 4500 cd/m² en HDR, ce qui le place au niveau de nombreux concurrents comme certains Redmi Note ou Galaxy A récents. L’écran est protégé par du Gorilla Glass 7i, tandis que le châssis bénéficie d’une certification IP64 pour la résistance à la poussière et aux projections d’eau.

Sous la surface, le Phone (4a) repose sur un Snapdragon 7s Gen 4, accompagné de 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1. Selon Nothing, cette puce apporte un gain modéré par rapport à la génération précédente, suffisante pour un usage courant et des jeux peu exigeants, mais moins ambitieux que certains SoC haut de gamme.

La batterie de 5080 mAh, couplée à une charge filaire 50 W, espère offrir une journée complète d’autonomie, voire davantage pour un usage modéré, avec en plus une charge inversée filaire de faible puissance pour dépanner des accessoires. Côté logiciel, Nothing met en avant Android 16 avec Nothing OS 4.1 ainsi qu’une nouvelle fonction Essential Voice destinée à nettoyer les enregistrements audio et à proposer de la traduction en temps réel dans une douzaine de langues.

La partie photo, souvent considérée comme un point faible des précédents modèles, a été revue. Le Phone (4a) combine désormais un capteur principal de 50 mégapixels (Samsung GN9) avec stabilisation optique, un téléobjectif périscopique 50 mégapixels offrant un zoom optique 3,5x (et jusqu’à 70x en numérique selon les fiches techniques) et un ultra grand-angle 8 mégapixels. À l’avant, un capteur 32 mégapixels se charge des selfies.

Nothing phone (4a) Pro : le nouveau haut du panier chez Nothing

Annoncé en parallèle du modèle standard, le Phone (4a) Pro devient, selon Nothing, le produit le plus ambitieux de son catalogue pour 2026, en l’absence de Phone (4) classique. Cette version Pro se démarque d’abord par ses matériaux : le châssis est en aluminium unibody, plus fin (environ 7,95 mm) et présenté comme plus qualitatif que le plastique du Phone (4a). La signature lumineuse évolue aussi : ici, la marque abandonne la barre simple pour un Glyph Matrix circulaire composé de 137 LED, inspiré de celui du Phone (3) mais agrandi d’environ 57%.

L’objectif, d’après Nothing, est d’offrir davantage de possibilités de personnalisation tout en renforçant l’identité visuelle de l’appareil par rapport aux concurrents.

L’écran franchit un palier supplémentaire par rapport au Phone (4a). La diagonale atteint 6,83 pouces, pour une définition pouvant monter à 1260 x 2800 pixels. La fréquence de rafraîchissement grimpe à 144 Hz, une valeur plutôt réservée aux smartphones orientés jeu ou aux modèles premium, tandis que la luminosité de pointe est annoncée autour de 5000 cd/m². Nothing évoque également un pilotage PWM à 2160 Hz censé limiter la fatigue oculaire, un argument que l’on retrouve de plus en plus sur les écrans haut de gamme.

La certification IP65 offre une meilleure protection contre l’eau et la poussière que le Phone (4a), avec une résistance annoncée jusqu’à 25 cm d’immersion pendant une vingtaine de minutes.

La plate-forme technique progresse elle aussi, avec le passage au Snapdragon 7 Gen 4 et à la RAM LPDDR5X, toujours en 8 ou 12 Go, complétée par un stockage UFS 3.1 en 128 ou 256 Go. Selon Nothing, cette puce offre des gains significatifs par rapport au Snapdragon 7s Gen 3, tant sur le CPU que sur le GPU et les tâches d’IA, ce qui doit rendre le Phone (4a) Pro plus à l’aise que le modèle standard sur les usages lourds.

Une chambre à vapeur de 5300 mm² vient renforcer le refroidissement, ce que l’on retrouve plutôt sur des smartphones gaming ou des modèles premium concurrents. La batterie reste à 5080 mAh, toujours avec une charge filaire 50 W, comme sur le Phone (4a), ce qui simplifie la gamme mais ne propose pas de charge plus rapide au niveau du Pro.

La partie photo vise à rapprocher le Phone (4a) Pro des modèles haut de gamme d’autres marques. Le capteur principal est un Sony Lytia 700C de 50 mégapixels avec stabilisation optique, complété par un téléobjectif périscopique 50 mégapixels Samsung JN5 avec zoom optique 3,5x et un zoom intrasensor permettant d’atteindre environ 7x, ainsi qu’un ultra grand-angle 8 mégapixels et une caméra frontale 32 Mpx..

Disponibilité et prix

Le smartphone Nothing Phone (4a) Pro s’affiche à 499 euros pour la version 8+128 Go tandis que la configuration de 12+256 Go est proposée à 569 euros. Le Nothing Phone (4a) est affiché à 369 euros pour la version 8+128 Go. Comptez sur un prix de 409 euros pour 8+256 Go et 449 euros pour avoir 12+256 Go à bord.

