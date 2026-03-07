Xiaomi frappe fort : le Redmi Note 15 Pro+ à ce prix-là, c’est tout simplement imbattable

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, véritable fer de lance de la gamme Redmi Note, bénéficie actuellement d'une remise véloce qui redéfinit le marché du milieu de gamme.

Des caractéristiques de haut de gamme pour un prix de milieu de gamme

Le Redmi Note 15 Pro+ a une vraie capacité à « piquer » des technologies aux modèles deux fois plus chers.

Une charge éclair : Grâce à la technologie HyperCharge 100W , vous passez de 0 à 100 % de batterie en moins de 30 minutes, alors que la batterie propose 6 500 mAh !

Grâce à la technologie , vous passez de 0 à 100 % de batterie en moins de 30 minutes, alors que la batterie propose ! Écran AMOLED 144Hz : Une fluidité idéale pour le jeu et la navigation, plus performant que beaucoup de smartphones disponibles aujourd'hui.

Une fluidité pour le jeu et la navigation, plus performant que beaucoup de smartphones disponibles aujourd'hui. Capteur photo 200 Mpx : Un niveau de détail bluffant pour immortaliser vos moments, avec un traitement logiciel qui a fait des pas de géant cette année.

L'offre à prix cassé chez Cdiscount

Vous pouvez retrouver dès maintenant le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ en promotion chez Cdiscount à moins de 350 €. À ce niveau de tarif, il est difficile de trouver un appareil neuf proposant une telle fiche technique, avec une finition aussi soignée.

Si vous cherchez un smartphone capable de durer 3 ou 4 ans sans montrer de signes de fatigue, ne vous fiez pas seulement au prix bas. Le Note 15 Pro+ est équipé d'un processeur optimisé pour l'IA et les futures mises à jour d'Android, ce qui en fait un investissement durable.