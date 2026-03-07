Xiaomi frappe fort : le Redmi Note 15 Pro+ à ce prix-là, c’est tout simplement imbattable

La quête du smartphone idéal sous la barre des 400 € tourne souvent au casse-tête. Pourtant, une référence semble mettre tout le monde d'accord en ce début d'année.

Rémi Deschamps - publié le 07/03/2026 à 12h15
Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+, véritable fer de lance de la gamme Redmi Note, bénéficie actuellement d'une remise véloce qui redéfinit le marché du milieu de gamme.

 

Des caractéristiques de haut de gamme pour un prix de milieu de gamme

Le Redmi Note 15 Pro+ a une vraie capacité à « piquer » des technologies aux modèles deux fois plus chers.

  • Une charge éclair : Grâce à la technologie HyperCharge 100W, vous passez de 0 à 100 % de batterie en moins de 30 minutes, alors que la batterie propose 6 500 mAh !
  • Écran AMOLED 144Hz : Une fluidité idéale pour le jeu et la navigation, plus performant que beaucoup de smartphones disponibles aujourd'hui.
  • Capteur photo 200 Mpx : Un niveau de détail bluffant pour immortaliser vos moments, avec un traitement logiciel qui a fait des pas de géant cette année.
 

L'offre à prix cassé chez Cdiscount

Vous pouvez retrouver dès maintenant le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ en promotion chez Cdiscount à moins de 350 €. À ce niveau de tarif, il est difficile de trouver un appareil neuf proposant une telle fiche technique, avec une finition aussi soignée.

Si vous cherchez un smartphone capable de durer 3 ou 4 ans sans montrer de signes de fatigue, ne vous fiez pas seulement au prix bas. Le Note 15 Pro+ est équipé d'un processeur optimisé pour l'IA et les futures mises à jour d'Android, ce qui en fait un investissement durable.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
Honor Magic8 Lite
Guide d'achat

Batterie silicium-carbone : les 3 seuls smartphones capables de tenir 2 jours complets sans recharge

07/03/2026
Google Pixel 10a
Test

Google Pixel 10a : Google peaufine sa formule gagnante… sans trop oser

06/03/2026
Samsung Galaxy S26
Guide d'achat

Galaxy S26 vs S25 : On a comparé le nouveau « petit » de Samsung, et la surprise ne vient pas de la puissance

06/03/2026
Google Pixel 10a
Guide d'achat

Ne changez pas de smartphone ce mois-ci sans avoir vérifié ce détail sur les mises à jour

05/03/2026