Batterie silicium-carbone : les 3 seuls smartphones capables de tenir 2 jours complets sans recharge

Le design et l’ergonomie représentent un premier élément de différenciation entre ces trois smartphones. Le Honor Magic8 Lite adopte un style relativement sobre avec un module photo circulaire positionné au centre de la partie supérieure du dos. Les capteurs sont regroupés dans cet anneau, ce qui rappelle certaines réalisations de la marque ces dernières années avec toujours autant de soin apporté aux finitions. Son châssis présente des bords légèrement plats tandis que les angles restent adoucis afin d’améliorer la prise en main. Ce modèle est proposé notamment en vert et en marron avec une finition mate.

De son côté, le Honor 400 Smart se démarque par un module photo vertical composé de deux capteurs disposés dans un bloc rectangulaire situé dans l’angle supérieur gauche du dos. Son profil est assez fin et ses tranches sont plates, ce qui accentue son aspect moderne.

Quant au Oppo Find X9 Pro, il adopte une approche plus ambitieuse avec un large module photographique regroupant trois capteurs et occupant une partie importante du coin supérieur gauche du châssis. Les capteurs sont intégrés dans une plaque légèrement surélevée et l’ensemble s’accompagne d’un design aux tranches plates.

En ce qui concerne les dimensions, le Honor 400 Smart apparaît comme le plus compact et également le plus léger avec environ 184 g. Le Oppo Find X9 Pro, avec environ 224 g, est le plus lourd du comparatif. Le Honor Magic8 Lite se situe entre les deux. Par ailleurs, ces trois smartphones bénéficient d’une protection contre l’eau et la poussière. Le Magic8 Lite et le Find X9 Pro sont annoncés avec des certifications IP68 et IP69, tandis que le Honor 400 Smart dispose également d’une certification d’étanchéité avancée selon les marchés.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les différences entre ces trois smartphones sont particulièrement marquées. Le Honor Magic8 Lite repose sur un processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 gravé en technologie récente et destiné au milieu de gamme. Cette puce est associée à 8 Go de mémoire vive et à un stockage interne généralement proposé en 256 Go ou 512 Go.

En revanche, il n’est pas possible d’étendre la capacité de stockage avec une carte microSD.

Le Honor 400 Smart s’appuie quant à lui sur le processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un composant plus performant qui s’accompagne le plus souvent de 8 Go de mémoire vive et d’un stockage de 256 Go, également sans possibilité d’extension via microSD.

Enfin, le Oppo Find X9 Pro évolue clairement dans une autre catégorie. Il est équipé du processeur MediaTek Dimensity 9500, une puce haut de gamme conçue pour offrir des performances nettement supérieures. Ce smartphone est généralement proposé avec 12 Go ou 16 Go de mémoire vive et un stockage interne pouvant atteindre 256 Go ou 512 Go. Là encore, aucune extension par carte microSD n’est prévue.

Si l’on classe ces appareils par ordre de puissance, le Oppo Find X9 Pro arrive très nettement en tête grâce à son processeur haut de gamme et à sa quantité de mémoire vive. Le Honor 400 Smart occupe la seconde place avec un niveau de performance confortable pour un usage quotidien. Enfin, le Honor Magic8 Lite se positionne en troisième position, son processeur étant davantage orienté vers l’efficacité énergétique que vers la puissance brute.

L’écran est un autre élément essentiel dans le choix d’un smartphone, et chacun de ces modèles propose une dalle aux caractéristiques distinctes. Le Honor Magic8 Lite dispose d’un écran OLED de 6,79 pouces affichant une définition de 2640 x 1200 pixels et une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. Ce panneau se distingue également par une luminosité maximale particulièrement élevée. En outre, notez qu’il est beaucoup plus solide que les deux autres.

Pour sa part, le Honor 400 Smart est équipé d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition de 2736 x 1264 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui lui permet d’offrir une excellente fluidité dans les animations et le défilement des contenus. Enfin, le Oppo Find X9 Pro adopte une dalle LTPO AMOLED de 6,78 pouces affichant une définition de 2772 x 1272 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant également atteindre 120 Hz.

Cette technologie LTPO permet d’ajuster dynamiquement la fréquence de rafraîchissement afin de réduire la consommation d’énergie. Les trois smartphones disposent d’un écran plat.

En matière de qualité globale, le Oppo Find X9 Pro arrive en tête grâce à sa dalle LTPO AMOLED très lumineuse et à sa définition élevée. Le Honor Magic8 Lite arrive en seconde position avec une grande diagonale et une luminosité élevée. Enfin, le Honor 400 Smart propose également un excellent écran mais légèrement plus petit.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les configurations photographiques diffèrent sensiblement entre ces trois smartphones. Le Honor Magic8 Lite dispose d’un capteur principal de 108 mégapixels destiné à capturer la majorité des photos. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 5 mégapixels permettant d’élargir le champ de vision lors des prises de vue. À l’avant, une caméra de 16 mégapixels est intégrée dans un poinçon au centre de l’écran pour les selfies et les appels vidéo.

Le Honor 400 Smart adopte une configuration différente avec un capteur principal de 200 mégapixels associé à un capteur secondaire de 12 mégapixels utilisé notamment pour l’ultra grand-angle ou la profondeur selon les versions. La caméra frontale atteint quant à elle 50 mégapixels, ce qui constitue un avantage notable pour les amateurs de selfies.

Le Oppo Find X9 Pro se montre beaucoup plus ambitieux avec une triple caméra composée d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels permettant un zoom optique d’environ trois fois. Une caméra frontale de 50 mégapixels complète l’ensemble.

En pratique, si l’on classe ces smartphones selon leur potentiel photographique global, le Oppo Find X9 Pro arrive clairement en tête grâce à sa configuration triple capteur très polyvalente et à son téléobjectif avancé. Le Honor 400 Smart occupe la seconde place grâce à son capteur principal très défini et à sa caméra frontale performante. Le Honor Magic8 Lite arrive en troisième position, son équipement photographique étant plus simple.

Concernant la connectivité, ces trois smartphones offrent un équipement moderne, même si quelques différences apparaissent. Le Honor Magic8 Lite est compatible avec le Wi-Fi 6 et la connectivité 5G. Il ne dispose pas de prise audio jack, ce qui impose l’utilisation d’écouteurs Bluetooth ou d’un adaptateur USB-C. Il n’intègre pas non plus d’émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, ce qui facilite le déverrouillage.

Le Honor 400 Smart propose lui aussi la connectivité 5G et le Wi-Fi 6. Comme la plupart des smartphones récents, il ne comporte pas de prise audio jack et ne propose pas d’émetteur infrarouge. Son lecteur d’empreintes digitales est également intégré sous l’écran. Le Oppo Find X9 Pro dispose d’une connectivité encore plus avancée avec le Wi-Fi 7 et la 5G. Comme les deux autres modèles, il ne possède pas de prise audio jack. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, et l’appareil ne propose pas non plus d’émetteur infrarouge dans sa configuration standard.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue le point central de ce comparatif puisque ces trois smartphones intègrent des batteries silicium-carbone de grande capacité. Le Honor Magic8 Lite embarque une batterie de 7500 mAh, ce qui lui permet théoriquement d’atteindre plusieurs jours d’utilisation selon l’intensité des usages. Cette capacité très élevée s’accompagne d’une charge rapide filaire pouvant atteindre environ 66 W.

Le Honor 400 Smart dispose quant à lui d’une batterie d’environ 6000 mAh. Cette capacité reste importante et devrait permettre d’atteindre aisément deux jours d’utilisation pour de nombreux utilisateurs, bien que l’autonomie réelle varie toujours en fonction des usages, de la luminosité de l’écran ou encore des applications utilisées.

Enfin, le Oppo Find X9 Pro intègre lui aussi une batterie de 7500 mAh. Ce modèle propose en outre une recharge filaire pouvant atteindre environ 80 W. Contrairement aux deux smartphones Honor mentionnés ici, il prend également en charge la recharge sans fil avec une puissance pouvant atteindre environ 50 W. Si l’on compare uniquement la capacité de la batterie, le Honor Magic8 Lite et le Oppo Find X9 Pro arrivent en tête avec leurs accumulateurs de 7500 mAh. Toutefois, le Oppo Find X9 Pro pourrait offrir la meilleure autonomie globale grâce à l’optimisation de son processeur et de son écran LTPO, tout en proposant les options de recharge les plus complètes.

