Galaxy S26 : s’offrir un haut de gamme au prix d’un milieu de gamme, c’est possible à une condition

Le Galaxy S26 proposé sur Cdiscount dispose de 256 Go de stockage, de la 5G et d'un triple module photo avec des capteurs de 50, 12 et 10 mégapixels. Il est vendu 541,13 € par SSBLOOMING et expédié par Cdiscount.

15 € de remise en plus avec le code 15DES129

Cdiscount propose actuellement 15 € de réduction dès 129 € d'achat avec le code 15DES129. Si le code est accepté sur cette offre au moment de la commande, le prix descend à 526,13 €.

Ce tarif concerne toutefois une version US en Single SIM, comme l'indique clairement Cdiscount dans l'intitulé de l'offre.

Version US : quelques différences possibles avec le modèle français

Une version américaine n'est pas forcément incompatible avec les réseaux français, et Cdiscount annonce bien ici une compatibilité 5G. En revanche, certaines bandes de fréquences prises en charge peuvent différer de celles de la version européenne, avec éventuellement des conséquences selon l'opérateur et la zone de couverture.

La configuration SIM est également différente puisque ce modèle est annoncé en Single SIM. Les conditions de garantie ne sont pas tout à fait les mêmes non plus : Samsung applique des règles particulières aux smartphones achetés hors de l'Espace économique européen, notamment pour leur prise en charge par son réseau de réparation.

Ces particularités n'enlèvent pas l'intérêt du prix affiché. À 541 €, voire 526 € avec le code 15DES129, cette version américaine permet d'accéder au Galaxy S26 pour pour le prix d'un mileu de gamme, en contrepartie de quelques différences par rapport au modèle officiellement destiné au marché français.