Xiaomi 18 Pro : un écran de confidentialité plus performant que celui du Galaxy S26 Ultra ?

À quelques jours du lancement officiel de sa nouvelle génération de smartphones, Xiaomi a choisi de dévoiler l'une des fonctionnalités phares du Xiaomi 18 Pro via un teaser publié sur Weibo. Rappelons que cela fut aussi le cas pour Samsung, qui quelques jours avant la présentation officielle s’est fendu d’un teaser à ce sujet.

La marque chinoise y confirme l'arrivée d'un écran de confidentialité intelligent, une technologie qui s’inspire fortement celle introduite par Samsung sur le Galaxy S26 Ultra en février dernier. Selon le fabricant chinois, l'effet de confidentialité est directement intégré au matériel de la dalle, et non géré par un logiciel ou un film de protection amovible.

Le principe reste similaire à celui proposé par Samsung. Ainsi, lorsqu'une personne se trouve face à l'écran, elle voit l'affichage normalement. En revanche, dès qu'un regard tente de capter le contenu depuis un angle latéral, l'écran apparaît soudainement assombri, voire quasiment noir.

Xiaomi va plus loin que Samsung

Xiaomi affirme aller plus loin que son concurrent coréen sur un point précis : la luminosité perçue par l'utilisateur principal. En effet, il est reconnu que chez Samsung, activer la fonction Ecran de confidentialité du Galaxy S26 Ultra entraîne une légère baisse de la luminosité ressentie en vision frontale, un compromis assumé par la marque coréenne depuis le lancement de cette fonction.

Selon Xiaomi, son implémentation sur le Xiaomi 18 Pro ne sacrifierait pas cette luminosité frontale lorsque le mode privé est activé, une nuance technique qui pourrait, si elle se confirme à l'usage, représenter un avantage réel face à Samsung.

Des angles de vue réduits à l'extrême

Concrètement, d'après Xiaomi, dès que l'angle de vue dépasse 60 degrés, la luminosité perçue latéralement chute à environ 1 % du niveau frontal, rendant l'écran quasiment noir pour toute personne cherchant à lire par-dessus l'épaule de l'utilisateur. Ce chiffre, avancé par Xiaomi lui-même, n'a pas encore été vérifié et devra l’être lors des tests.

La marque a également détaillé les caractéristiques générales de cette nouvelle dalle, qu'elle nomme Super Pixel 2.0. Cette technologie embarque un système d'émission de lumière M11 associé à un nouveau matériau électroluminescent vert et une disposition de pixels full-RGB. Xiaomi revendique un pic de luminosité de 4 000 cd/m², ainsi qu'une clarté visuelle comparable à une définition 2K, tout en maintenant une consommation énergétique proche de celle d'un panneau en 1,5K.

Cette fonctionnalité serait par ailleurs déjà testée depuis le mois d'août dans la surcouche logicielle HyperOS 4.

En outre, Xiaomi proposerait des réglages permettant d'activer automatiquement le mode confidentialité pour certaines notifications sur l'écran verrouillé, ou encore pour les fenêtres flottantes utilisées en multitâche comme sur les Galaxy S26 Ultra de Samsung.

