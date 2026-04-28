Galaxy S26 Ultra : Dernières heures pour cumuler jusqu'à 700 € de remise !

Le Samsung Galaxy S26 Ultra n'est pas seulement le roi de la photo et des écrans ; c'est aussi, aujourd'hui seulement, le roi des bonnes affaires. En cumulant les différentes offres en cours sur le Samsung Shop, vous pouvez faire chuter la facture de façon spectaculaire.

Attention toutefois : le code principal est limité aux 3 000 premiers acheteurs. Autant dire qu'à l'heure où vous lisez ces lignes, les places deviennent chères.

Le « Combo Gagnant » ou « Comment atteindre 700 € de réduction ? »

Pour maximiser vos économies sur les mobiles Samsung, il faut jouer sur trois leviers cumulables. Voici la recette alchimique pour transformer ce prix d'or en un mopindre coût :

Le Code S26LIVE (Expire ce soir) : Jusqu'à 500 € de remise immédiate selon la version choisie.

Jusqu'à 500 € de remise immédiate selon la version choisie. L'avantage FLOA (Jusqu'au 30 avril) : 150 € de remise supplémentaire en choisissant le paiement en 3x ou 4x.

150 € de remise supplémentaire en choisissant le paiement en 3x ou 4x. Le Bonus de Reprise (Jusqu'au 5 mai) : 50 € de bonus ajoutés à la valeur de votre ancien smartphone.

Récapitulatif des remises par modèle :

Modèle Code S26LIVE Remise FLOA Total Cumulé* S26 Ultra (1 To) - 500 € - 150 € 650 € (+ 50 € reprise) S26 Ultra (512 Go) - 350 € - 150 € 500 € (+ 50 € reprise) S26 Ultra (256 Go) - 250 € - 150 € 400 € (+ 50 € reprise) S26 / S26+ (512 Go) - 250 € - 100 € 350 € (+ 50 € reprise)

*Le bonus de reprise de 50 € s'ajoute à la valeur réelle de votre ancien appareil.

Pourquoi le S26 Ultra est l'investissement de l'année ?

Au-delà de la remise, c'est l'appareil en lui-mêm qui justifie évidemment le détour. Comme nous l'avons souligné dans notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra, son nouvel écran ne se contente pas d'être spectaculaire : il intègre des technologies de pointe pour protéger votre vie privée des regards indiscrets.

Rappel important : La remise FLOA s'applique automatiquement au panier une fois le mode de paiement sélectionné. Pour le code S26LIVE, il doit être saisi manuellement avant de valider la commande.