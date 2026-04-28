Galaxy S26 Ultra : Dernières heures pour cumuler jusqu'à 700 € de remise !

Le chronomètre s'affole. En ce mardi 28 avril 2026, nous atteignons la date limite d'une opération massive chez Samsung. Si vous attendiez le signal pour craquer sur LE smartphone de l'année, c'est maintenant ou jamais, car à minuit, le code promotionnel le plus plus puissant de la saison s'auto-détruira.

Rémi Deschamps - publié le 28/04/2026 à 12h15
Quatre smartphones Samsung Galaxy S24 Ultra alignés sur un bureau, éclairage naturel, photographie de produit.

Le Samsung Galaxy S26 Ultra n'est pas seulement le roi de la photo et des écrans ; c'est aussi, aujourd'hui seulement, le roi des bonnes affaires. En cumulant les différentes offres en cours sur le Samsung Shop, vous pouvez faire chuter la facture de façon spectaculaire.

Attention toutefois : le code principal est limité aux 3 000 premiers acheteurs. Autant dire qu'à l'heure où vous lisez ces lignes, les places deviennent chères.

 

Le « Combo Gagnant » ou « Comment atteindre 700 € de réduction ? »

Pour maximiser vos économies sur les mobiles Samsung, il faut jouer sur trois leviers cumulables. Voici la recette alchimique pour transformer ce prix d'or en un mopindre coût  :

  • Le Code S26LIVE (Expire ce soir) : Jusqu'à 500 € de remise immédiate selon la version choisie.
  • L'avantage FLOA (Jusqu'au 30 avril) : 150 € de remise supplémentaire en choisissant le paiement en 3x ou 4x.
  • Le Bonus de Reprise (Jusqu'au 5 mai) : 50 € de bonus ajoutés à la valeur de votre ancien smartphone.

Récapitulatif des remises par modèle :

ModèleCode S26LIVERemise FLOATotal Cumulé*
S26 Ultra (1 To)- 500 €- 150 €650 € (+ 50 € reprise)
S26 Ultra (512 Go)- 350 €- 150 €500 € (+ 50 € reprise)
S26 Ultra (256 Go)- 250 €- 150 €400 € (+ 50 € reprise)
S26 / S26+ (512 Go)- 250 €- 100 €350 € (+ 50 € reprise)

*Le bonus de reprise de 50 € s'ajoute à la valeur réelle de votre ancien appareil.

 

Pourquoi le S26 Ultra est l'investissement de l'année ?

Au-delà de la remise, c'est l'appareil en lui-mêm qui justifie évidemment le détour. Comme nous l'avons souligné dans notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra, son nouvel écran ne se contente pas d'être spectaculaire : il intègre des technologies de pointe pour protéger votre vie privée des regards indiscrets.

Rappel important : La remise FLOA s'applique automatiquement au panier une fois le mode de paiement sélectionné. Pour le code S26LIVE, il doit être saisi manuellement avant de valider la commande.

L'avis de la rédaction : La version 1 To du S26 Ultra est celle qui offre le meilleur ratio de remise. Avec 700 € d'avantages potentiels (reprise incluse), elle revient quasiment au prix d'un modèle standard.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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