Galaxy S26 Ultra : J-2 pour profiter du cumul de remises le plus agressif du printemps

Il est vrai que nous avons beaucoup parlé de ce modèle ces derniers jours, mais l'actualité bouge beaucoup. Eh oui, la fenêtre de tir pour cumuler les réductions les plus importantes se referme très bientôt.

Contrairement aux offres de lancement classiques qui s'arrêtent net, Samsung a laissé une porte ouverte jusqu'au 14 avril pour son code promotionnel, mais l'avantage le plus lourd, lié à PayPal, disparaît bien plus tôt.

La stratégie gagnante : S26LIVE + PayPal

Jusqu'au 14 avril, le code S26LIVE permet de réduire la facture de 500 euros sur la version 1 To du Galaxy S26 Ultra. Pour les versions 512 Go et 256 Go, les remises sont respectivement de 350 euros et 250 euros.

L'élément crucial à retenir aujourd'hui est l'offre PayPal. En choisissant ce mode de paiement, vous obtenez 100 euros de réduction immédiate supplémentaire dans votre panier.

Attention : cette remise spécifique s'arrête le 12 avril au soir.

Il vous reste donc moins de 48 heures pour profiter de ce cumul qui fait chuter le prix final de manière spectaculaire.

Pour ceux qui possèdent un ancien appareil, le bonus de reprise de 50 € (en plus de la valeur de votre ancien mobile) est toujours disponible.

Notez cependant que l'avantage PayPal et la reprise ne sont pas compatibles.

Si votre ancien téléphone n'a plus une grande valeur marchande, le levier PayPal est mathématiquement plus avantageux.

✅ Les points forts de l'offre Économie réelle : Jusqu'à 600 euros de remise immédiate avec le combo PayPal.

Jusqu'à 600 euros de remise immédiate avec le combo PayPal. Durabilité : Un investissement garanti par 7 ans de mises à jour.

Un investissement garanti par 7 ans de mises à jour. Stockage : La version 1 To devient accessible au prix d'un modèle standard. ⚠️ Points de vigilance Délai PayPal : L'offre de 100 euros expire dans deux jours seulement.

L'offre de 100 euros expire dans deux jours seulement. Incompatibilité : Obligation de choisir entre le bonus reprise et la remise PayPal.

Récapitulatif des remises disponibles au 10 avril

Samsung applique ces réductions sur l'ensemble de la gamme. Voici les montants exacts que vous pouvez déduire de votre panier en utilisant le code S26LIVE sur le site officiel.

Modèle Stockage Remise Code S26LIVE Galaxy S26 Ultra 1 To 500 euros Galaxy S26 Ultra 512 Go 350 euros Galaxy S26 Ultra 256 Go 250 euros Galaxy S26+ / S26 512 Go 250 euros Galaxy S26+ / S26 256 Go 150 euros

L'analyse de la rédaction : Le Galaxy S26 Ultra est sans conteste l'appareil le plus complet de cette année 2026, et est appelé à rester le haut de gamme le plus polyvalent sous Android pour le grand public. En profitant de ces dernières heures de cumul avec PayPal, vous obtenez un tarif que l'on ne retrouvera probablement pas avant les soldes d'été.

Pour vous faire une idée précise des capacités de ce monstre de technologie, nous vous invitons à consulter notre test complet du Galaxy S26 Ultra.