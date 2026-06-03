Galaxy S26 Ultra : jusqu'à 500 € de réduction (et même plus) pendant quelques jours

Qu'il s'agisse du compact Galaxy S26, du très équilibré Galaxy S26+ or du surpuissant Galaxy S26 Ultra, l'ensemble de la gamme bénéficie de ces offres que nous pouvons qualifier d'agressives.

Si vous hésitez encore sur le modèle, n'hésitez pas à consulter notre test du Samsung Galaxy S26 Ultra pour découvrir tout le potentiel de ce chef-d'œuvre de la tech.

Jusqu'à 300 € de remise immédiate avec le code MYS26F

Pour lancer les réjouissances, le constructeur propose une offre majeure, désormais prolongée jusqu'au 23 juin 2026. En utilisant le code promotionnel MYS26F lors de votre validation de panier sur le site officiel de Samsung ou sur l'application Samsung Shop, vous profitez de réductions massives qui dépendent de la configuration choisie :

200 € de remise immédiate pour l'achat d’un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra en versions 256 Go et 512 Go (tous coloris confondus).

pour l'achat d’un Galaxy S26, S26+ ou S26 Ultra en versions 256 Go et 512 Go (tous coloris confondus). 300 € de remise immédiate pour l'achat du Galaxy S26 Ultra en version 1 To (tous coloris confondus).

Attention toutefois, cette offre est particulièrement exclusive puisqu'elle est limitée aux 3 000 premiers acheteurs. Ce code à utilisation unique est cumulable avec les autres offres en cours sur les produits, mais n'est pas cumulable avec un autre code promo.

Une réduction supplémentaire grâce au paiement FLOA 3x4x

En plus du code promo, Samsung s'associe avec FLOA pour alléger drastiquement la facture. Depuis le 1er et jusqu'au 23 juin 2026, la sélection du mode de paiement « FLOA 3x4x » déclenche automatiquement une baisse de prix au moment du paiement :

200 € de remise immédiate supplémentaire pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra.

supplémentaire pour l'achat d'un Galaxy S26 Ultra. 150 € de remise immédiate supplémentaire pour l'achat d'un Galaxy S26 ou S26+.

Un rabais de premier ordre, limité à une seule fois par commande et qui s'appliquera sur la valeur la plus haute. Par exemple, si vous ajoutez simultanément un Galaxy S26 Ultra et une paire d'écouteurs, vous bénéficierez automatiquement de la remise maximale de 200 €.

Un bonus de reprise de 50 € sur vos anciens smartphones

Comme dirait l'oncle Chan : « Je n'ai pas fini ! »

Eh oui, si vous possédez un ancien modèle haut de gamme de la marque, c'est le moment de le faire savoir, et même valoir ! Du 1er au 14 juin 2026 inclus, Samsung ajoute un bonus de reprise de 50 € au potentiel 570 € de reprise proposé par Samsung.

Cette offre est valable pour l'achat de n'importe quel modèle de la gamme S26, à condition de faire reprendre un modèle des générations précédentes éligibles (Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21+, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra). Vous pouvez retrouver l'ensemble des modalités directement sur les conditions de reprise de la plateforme dédiée.

Des accessoires et des packs à prix cassés

Pour ceux qui souhaitent renouveler tout leur écosystème de smartphones Samsung, la marque prolonge d'autres offres complémentaires jusqu'au 21 juillet 2026 inclus :

10 % de remise immédiate au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch (valable sur tous les coloris et modèles, hors Galaxy Watch8 personnalisées).

au panier sur les écouteurs sans fil Galaxy Buds et les montres connectées Galaxy Watch (valable sur tous les coloris et modèles, hors Galaxy Watch8 personnalisées). 30 % de remise immédiate sur une large sélection d'accessoires (coques, chargeurs, protections) à ajouter directement durant votre parcours d'achat. Si vous achetez plusieurs accessoires, la réduction s'appliquera sur l'ensemble d'entre eux.

Toutes ces offres combinées permettent de concevoir un pack ultra-complet de dernière génération tout en réalisant de substantielles économies. Ne tardez pas trop, les stocks et les premiers codes promos risquent de s'épuiser rapidement avant la mi-juin !