iPhone 17 ou iPhone 13 Pro : faut-il payer le prix fort pour avoir (enfin) le même écran ?

Installé depuis quelques mois dans les catalogues, l'iPhone 17 a marqué un tournant en généralisant l'écran 120Hz ProMotion sur un modèle standard. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'était le dernier rempart qui justifiait encore l'achat d'un modèle Pro d'ancienne génération.

Rémi Deschamps - publié le 06/03/2026 à 12h15
iPhone 17 ou iPhone 13 Pro

Face à un iPhone 13 Pro qui reste une légende du reconditionné, l'arbitrage n'est pas si évident.

 

Le 120Hz n'est plus un argument d'exclusion

Pendant des années, le choix était assez simple, car la fluidité était réservée aux modèles Pro très chers chez Apple. Désormais, l’iPhone 17 propose ce taux de rafraîchissement adaptatif en standard.

  • iPhone 17 : une dalle Super Retina XDR de 6,3 pouces avec ProMotion (1-120Hz) et une luminosité de pointe qui surclasse largement les générations précédentes en plein soleil.
  • iPhone 13 Pro : la dalle historique qui a introduit le 120Hz chez Apple. Elle reste exemplaire en termes de colorimétrie, même si elle accuse un léger retard sur la luminosité maximale face au standard actuel.

Équilibre technologique : le match A19 vs A15

Si l'écran ne les départage plus, l'usage quotidien révèle deux philosophies. L'iPhone 17 profite de la puce A19, pensée pour intégrer Apple Intelligence de manière fluide. 

De son côté, l'iPhone 13 Pro et son A15 Bionic font de la résistance : la puce est encore si puissante qu'elle fait tourner toutes les applications actuelles sans sourciller, même si elle ne profitera pas des fonctions d'IA les plus avancées.

 

 

Le match des budgets : 969 € vs 350 €

C'est ici que le duel devient concret. Pour s'offrir l'iPhone 17 (USB-C, châssis moderne, IA), il faut débourser environ 969 €. En face, l'iPhone 13 Pro s'est stabilisé en reconditionné aux alentours de 350 €.

CritèresiPhone 13 Pro (Refurb)iPhone 17 (Standard)
Écran120Hz ProMotion120Hz ProMotion
PhotoTriple capteur + Zoom x3Double capteur 48 Mpx
ConnectiqueLightningUSB-C
Budget estimé~ 350 €~ 969 €

L'avis de la rédaction : Maintenant que l'effet de nouveauté de l'iPhone 17 est passé, son intérêt réside dans sa longévité (USB-C et IA). Mais l'iPhone 13 Pro reste un adversaire redoutable : pour trois fois moins cher, il offre toujours le téléobjectif et la même fluidité d'affichage. Si vous n'êtes pas accro aux dernières fonctions logicielles, le 13 Pro reconditionné est un choix très sérieux.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
