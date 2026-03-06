iPhone 17 ou iPhone 13 Pro : faut-il payer le prix fort pour avoir (enfin) le même écran ?

Face à un iPhone 13 Pro qui reste une légende du reconditionné, l'arbitrage n'est pas si évident.
Le 120Hz n'est plus un argument d'exclusion
Pendant des années, le choix était assez simple, car la fluidité était réservée aux modèles Pro très chers chez Apple. Désormais, l’iPhone 17 propose ce taux de rafraîchissement adaptatif en standard.
- iPhone 17 : une dalle Super Retina XDR de 6,3 pouces avec ProMotion (1-120Hz) et une luminosité de pointe qui surclasse largement les générations précédentes en plein soleil.
- iPhone 13 Pro : la dalle historique qui a introduit le 120Hz chez Apple. Elle reste exemplaire en termes de colorimétrie, même si elle accuse un léger retard sur la luminosité maximale face au standard actuel.
Équilibre technologique : le match A19 vs A15
Si l'écran ne les départage plus, l'usage quotidien révèle deux philosophies. L'iPhone 17 profite de la puce A19, pensée pour intégrer Apple Intelligence de manière fluide.
De son côté, l'iPhone 13 Pro et son A15 Bionic font de la résistance : la puce est encore si puissante qu'elle fait tourner toutes les applications actuelles sans sourciller, même si elle ne profitera pas des fonctions d'IA les plus avancées.
Le match des budgets : 969 € vs 350 €
C'est ici que le duel devient concret. Pour s'offrir l'iPhone 17 (USB-C, châssis moderne, IA), il faut débourser environ 969 €. En face, l'iPhone 13 Pro s'est stabilisé en reconditionné aux alentours de 350 €.
|Critères
|iPhone 13 Pro (Refurb)
|iPhone 17 (Standard)
|Écran
|120Hz ProMotion
|120Hz ProMotion
|Photo
|Triple capteur + Zoom x3
|Double capteur 48 Mpx
|Connectique
|Lightning
|USB-C
|Budget estimé
|~ 350 €
|~ 969 €
L'avis de la rédaction : Maintenant que l'effet de nouveauté de l'iPhone 17 est passé, son intérêt réside dans sa longévité (USB-C et IA). Mais l'iPhone 13 Pro reste un adversaire redoutable : pour trois fois moins cher, il offre toujours le téléobjectif et la même fluidité d'affichage. Si vous n'êtes pas accro aux dernières fonctions logicielles, le 13 Pro reconditionné est un choix très sérieux.