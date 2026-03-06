iPhone 17 ou iPhone 13 Pro : faut-il payer le prix fort pour avoir (enfin) le même écran ?

Face à un iPhone 13 Pro qui reste une légende du reconditionné, l'arbitrage n'est pas si évident.

Le 120Hz n'est plus un argument d'exclusion

Pendant des années, le choix était assez simple, car la fluidité était réservée aux modèles Pro très chers chez Apple. Désormais, l’iPhone 17 propose ce taux de rafraîchissement adaptatif en standard.

iPhone 17 : une dalle Super Retina XDR de 6,3 pouces avec ProMotion (1-120Hz) et une luminosité de pointe qui surclasse largement les générations précédentes en plein soleil.

iPhone 13 Pro : la dalle historique qui a introduit le 120Hz chez Apple. Elle reste exemplaire en termes de colorimétrie, même si elle accuse un léger retard sur la luminosité maximale face au standard actuel.

Équilibre technologique : le match A19 vs A15

Si l'écran ne les départage plus, l'usage quotidien révèle deux philosophies. L'iPhone 17 profite de la puce A19, pensée pour intégrer Apple Intelligence de manière fluide.

De son côté, l'iPhone 13 Pro et son A15 Bionic font de la résistance : la puce est encore si puissante qu'elle fait tourner toutes les applications actuelles sans sourciller, même si elle ne profitera pas des fonctions d'IA les plus avancées.

Le match des budgets : 969 € vs 350 €

C'est ici que le duel devient concret. Pour s'offrir l'iPhone 17 (USB-C, châssis moderne, IA), il faut débourser environ 969 €. En face, l'iPhone 13 Pro s'est stabilisé en reconditionné aux alentours de 350 €.

Critères iPhone 13 Pro (Refurb) iPhone 17 (Standard) Écran 120Hz ProMotion 120Hz ProMotion Photo Triple capteur + Zoom x3 Double capteur 48 Mpx Connectique Lightning USB-C Budget estimé ~ 350 € ~ 969 €