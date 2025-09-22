Galaxy S26 Ultra : vers un bouleversement du design selon les accessoiristes

Les fuites récentes de coques de protection issues d’accessoiristes spécialisés laissent penser que Samsung pourrait opérer un revirement audacieux avec son Galaxy S26 Ultra.

Sylvain Pichot - publié le 22/09/2025 à 16h30
Samsung Galaxy S26 Ultra coque

À travers la publication de prototypes et rendus industriels, un consensus sembler se dessiner: lhypothèse dun large bloc photo à larrière devient de plus en plus crédible, faisant fi du design des générations précédentes au passé.

En effet, si l’on se fie aux dernières fuites de coques publiées par les accessoiristes, Samsung pourrait choisir d’intégrer ses capteurs arrière sur un unique îlot, d’apparence rectangulaire ou ovale, abandonnant les modules dissociés du Galaxy S25 Ultra. Ce retour à une configuration plus massive évoque celle du Galaxy S21 Ultra, mais la marque ne ferait pas ce choix uniquement par nostalgie. Toutefois, cela rappelle également l’organisation des capteurs des modèles plus abordables que sont les Galaxy A36 et Galaxy A56, par exemple. 

Samsung Galaxy S26 Ultra coque

En effet, d’après des sources spécialisées, l’installation d’un tel îlot serait justifiée par la volonté de loger des capteurs de plus grande taille. La popularité croissante des formats 1 pouce, déjà présents chez Xiaomi, Oppo ou Vivo, contraint Samsung à optimiser l'intégration et la gestion de la lumière. Selon certains documents techniques obtenus par les fabricants de coques, cette évolution impliquerait une épaisseur nettement accrue: la partie photo pourrait atteindre jusqu’à 4,5 mm, soit près du double par rapport au S25 Ultra.

Les coques révèlent ainsi un smartphone plus fin mais doté d’un module photographique largement mis en valeur.

Samsung Galaxy S26 Ultra coque

Une ergonomie retravaillée pour la nouvelle gamme Ultra

Au-delà de la structure photographique, le design global du S26 Ultra laisserait entrevoir, selon les accessoiristes, une silhouette revisitée. En effet, fini les arêtes tranchées héritées des Galaxy Note, place à des coins plus arrondis et à des lignes plus douces. Cette orientation stylistique, déjà visible sur les prototypes de coques des Galaxy S26 Pro et Edge, pourrait permettre une prise en main améliorée et une meilleure homogénéité au sein de la série.

 

L’abandon du style anguleux ne serait toutefois pas qu’un simple choix esthétique. La transition vers des courbes plus nettes rendrait l’intégration des nouveaux modules optiques plus cohérente et assurerait un meilleur confort d’utilisation au quotidien. 

