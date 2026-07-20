Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : combien vaut votre ancien Samsung à la reprise avant le lancement des nouveaux pliants ?

Une immense majorité de consommateurs conserve d'anciens appareils inutilisés au fond de leurs placards. D'après une étude de Kantar et relayée par Ouest-France, déjà en 2021 plus de 110 millions de téléphones portables dorment dans nos tiroirs en France au lieu d'être revendus ou recyclés.

Cette habitude s'avère regrettable à plus d'un titre : non seulement la valeur marchande de ces produits s'effrite au fil des mois, mais la dégradation prolongée de batteries au lithium inutilisées peut également présenter des risques.

Sans compter le gâchis écologique lié au blocage de composants électroniques qui pourraient réintégrer le circuit économique.

Transformer son ancien smartphone en apport pour les prochains Galaxy Z

Avant que les nouveaux pliants du constructeur sud-coréen ne fassent leur entrée officielle sur le marché, faire estimer son modèle actuel peut faire réfléchir, car le coût est souvent plus bas que ce qu'on peut imaginer.

Que vous possédiez une génération précédente de Galaxy Z, un ancien modèle de la gamme Galaxy S, ou encore un produit de marque voisine (Apple, Xiaomi, Honor, Google Pixel, Motorola, Oppo, Huawei), votre smartphone peut être échangé via un système de reprise. Il en existe de très nombreux sur le marché.

Prenons l'exemple du système de reprise d'Easy Cash qui permet de faire la démarche rapidement et sans négociation.

Les garanties du rachat avec Easy Cash

La démarche de revente auprès de l'enseigne repose sur des engagements clairs pensés pour simplifier l'expérience :

Un rachat au prix juste : l'évaluation s'appuie sur la cote réelle du marché pour proposer une offre en fonction de l'état de votre appareil.

l'évaluation s'appuie sur la cote réelle du marché pour proposer une offre en fonction de l'état de votre appareil. Un paiement rapide sous 72 h : après validation de la transaction, le règlement s'effectue dans un délai maximal de 72 heures.

après validation de la transaction, le règlement s'effectue dans un délai maximal de 72 heures. Une expédition gratuite ou un dépôt en magasin : vous pouvez choisir d'envoyer votre colis sans frais par voie postale, ou vous rendre directement dans l'un des nombreux points de vente physiques pour finaliser la revente.

vous pouvez choisir d'envoyer votre colis sans frais par voie postale, ou vous rendre directement dans l'un des nombreux points de vente physiques pour finaliser la revente. La protection certifiée des données personnelles : l'un des freins majeurs lors de la revente concerne la confidentialité des fichiers. Les équipes spécialisées réalisent un effacement complet et irréversible de l'ensemble des informations présentes sur le téléphone avant toute remise sur le marché.

Un geste écologique au bénéfice du pouvoir d'achat

En confiant votre ancien mobile à une filière de reconditionnement, vous participez activement à l'économie circulaire.

Plutôt que de laisser des matériaux rares dépérir dans un meuble, la revente permet de réintroduire des composants dans la chaîne de valeur tout en redonnant une seconde vie à un équipement fonctionnel.