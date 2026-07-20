iPhone 14 reconditionné : Pourquoi dépenser plus quand cet ancien haut de gamme fait encore tout en 2026 ?

À la recherche du smartphone idéal, nous avons tendance à regarder vers le neuf. Pourtant, la fameuse fracture technologique s'amenuise année après année, nos smartphones ne sont plus si différents les uns des autres. Alors, pourquoi payer plus cher un smartphone de 2026, si vous pouvez avoir presque aussi bien pour deux fois moins cher ?

Rémi Deschamps - publié le 20/07/2026 à 12h15
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Un homme déballe un iPhone 14 violet au-dessus d'une table en bois.

Il est fini ce temps où jaillissaient régulièrement de nouvelles technologies qui nous contraignaient à changer de portable. Aujourd'hui, les constructeurs sont arrivés à l'ère de l'optimisation. Les smartphones les plus récents ne font pas autre chose, mais ils le font plus vite et plus longtemps.

Dans ce contexte, les smartphones se ressemblent et, pour le consommateur, il est difficile d'arrêter son choix. Il faut devenir expert pour arriver à comprendre les nuances qui séparent un appareil d'un autre, et c'est d'autant plus vrai dans l'écosystème Apple.

iPhone 14 VS iPhone 17 : c'est le prix qui compte

Prenons l'exemple de l'iPhone 14 et de l'iPhone 17.

 

Trois ans séparent ces deux modèles. Oui, mais en trois ans, Apple a-t-il revu sa copie ? Eh bien oui, le constructeur a ajouté un écran 120 Hz et une capacité de stockage plus élevée. Globalement, le smartphone est un peu plus puissant et a une meilleure autonomie. L'iPhone 17 est sans aucun doute possible un meilleur smartphone que l'iPhone 14.

Et pourtant, l'iPhone 14 a un avantage que l'iPhone 17 ne peut pas se permettre : un prix raisonnable. C'est là toute la différence : l'iPhone 17 est meilleur, mais les optimisations valent-elles une différence de près de 640 € ? Car oui, un iPhone 17 est vendu à 969 € quand il est possible de trouver un iPhone 14 reconditionné entièrement en France pour 329 €. Une différence véritablement gargantuesque.

Aujourd'hui, le consommateur met à l'honneur la durabilité, qui serait le critère le plus important lors d'un achat. Or, l'iPhone 14 est toujours suivi par Apple et mis à jour régulièrement.

D'après nous, même si l'iPhone 17 est objectivement meilleur, l'iPhone 14 est un smartphone plus pertinent.

Où se procurer l'iPhone 14 au meilleur prix ?

Nous aimons vous recommander le reconditionné, bien qu'elle soit une pratique pétrie de paradoxes : elle est un réflexe pour de plus en plus d'entre nous, et pourtant une grande source de méfiance. 

Il faut dire que contrairement au neuf, il est difficile de connaître les conditions réelles de remise en état des appareils, à moins de rester sur du circuit court. 

C'est là que les offres de reconditionneurs comme Recommerce ou de CertiDeal peuvent apporter une vraie plus-value. Ces deux entités reconditionnent leurs appareils entièrement en France dans leurs laboratoires.

 

Pour CertiDeal, l'iPhone 14 est remis en état dans leur atelier d'Île-de-France puis proposé avec 30 mois de garantie et 30 jours d'essai (retour possible). Un vrai gage de confiance dans la qualité de leurs produits. Les appareils sont récupérés le plus souvent auprès d'opérateurs comme Orange, garantissant un sourçage clair du produit.

Nous avons réalisé une interview de Laure Cohen, la cofondatrice de CertiDeal. N'hésitez pas à la lire, c'est une mine d'informations sur CertiDeal, mais aussi sur le monde du reconditionné !

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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