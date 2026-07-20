Pixel 11a : les premières caractéristiques se dévoilent avant le lancement

À retenir Le Pixel 11a sera équipé de la puce Tensor G6 , habituellement réservée aux modèles haut de gamme.

sera équipé de la puce , habituellement réservée aux modèles haut de gamme. Il disposera d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 60 à 120 Hz.

avec une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 60 à 120 Hz. La capacité de la batterie sera de 4870 mAh, légèrement inférieure à celle du Pixel 10a.

D'après les rumeurs jugées suffisamment sérieuses, Google travaille sur le successeur du Pixel 10a. Logiquement baptisé Pixel 11a, ce nouveau modèle qui sera officiellement présenté d’ici plusieurs mois serait équipé de la puce Tensor G6, soit le même processeur qui animera les Pixel 11, Pixel 11 Pro et Pixel 11 Pro XL.

C’est une rupture avec la stratégie habituelle de Google, puisque la génération précédente, le Pixel 10a, embarquait une puce Tensor G4 moins puissante pour réduire les coûts de fabrication.

Selon les informations disponibles, le Tensor G6 serait accompagné de la puce de sécurité Titan M3, d'un GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536, ainsi que d'un nouveau modem MediaTek M90, qui remplacerait le modem Exynos utilisé sur les générations antérieures. L’idée serait de proposer une certaine logique d'harmonisation avec les modèles phares de la gamme.

Le smartphone porterait le nom de code Formosan, en référence à l'ours noir de Formose originaire de Taïwan, une tradition de dénomination récurrente chez Google. Trois variantes régionales seraient prévues : GQ05X pour le marché mondial, GP1BL pour le Japon et G4XQ2 pour l'Amérique du Nord.

Google Pixel 10a pour illustration

Écran, batterie et caméra frontale renouvelée

Côté affichage, le Pixel 11a conserverait une dalle OLED de 6,3 pouces avec une définition de 1080 x 2424 pixels. Le panneau bénéficierait d'une fréquence de rafraîchissement adaptative allant de 60 à 120 Hz, avec une luminosité pouvant atteindre 2250 cd/m² en usage HDR et jusqu'à 3350 cd/m² en pic. Ces chiffres, s'ils se confirment, placeraient l'écran du Pixel 11a dans une fourchette proche de celle des modèles standards de la gamme Pixel 11, dont l'écran atteindrait quant à lui jusqu'à 3100 cd/m² selon d'autres fuites.

Concernant l'autonomie, la capacité minimale de la batterie serait fixée à 4870 mAh, en léger retrait par rapport aux 5000 mAh annoncés pour le Pixel 10a. La quantité de mémoire vive resterait, selon les fuites actuelles, à 8 Go.

Concernant la photographie, point fort historique de la gamme Pixel, les détails sur le capteur photo arrière ne sont pas encore connus, mais le smartphone accueillerait un nouveau capteur pour la caméra frontale. Selon plusieurs sources, Google aurait également amélioré le système Face Unlock sur l'ensemble de la série Pixel 11, le rendant plus rapide, plus sécurisé et plus performant en faible luminosité.

Rappelons que la nouvelle gamme de smartphones Google Pixel est attendue pour une présentation officielle le 12 août. Le Pixel 11a fera l'objet d'un autre évènement à venir plus tard.