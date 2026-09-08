Galaxy Z Fold8 : les coins de l'écran s'enfoncent, un défaut ou un choix d'ingénierie ?

Plusieurs propriétaires du dernier pliable de Samsung décrivent un écran interne dont les angles cèdent sous une légère pression. De quoi relancer le débat sur la solidité des smartphones à charnière, sans que le fabricant ait pour l'instant confirmé s'il s'agit d'une anomalie ou d'un comportement voulu.

Sylvain Pichot - publié le 08/09/2026 à 17h45
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Samsung Galaxy Z Fold8

À retenir

  • Des utilisateurs du Galaxy Z Fold8 signalent que les coins de l'écran s'enfoncent sous pression.
  • Samsung n'a pas confirmé si ce phénomène est un défaut ou un choix d'ingénierie.
  • Les propriétaires sont conseillés d'éviter toute pression sur les coins de l'écran.

Tout est parti d'un message publié sur le forum communautaire de Samsung par un utilisateur surnommé EugeneS. En nettoyant délicatement les bords de son Galaxy Z Fold8 avec un chiffon doux, celui-ci a remarqué que les quatre coins de la dalle interne semblaient s'enfoncer légèrement vers le châssis dès qu'une pression, même minime, y était exercée. Selon lui, l'écran donne alors l'impression de ne plus être soutenu à cet endroit précis, un ressenti qu'il attribue à une « fabrication de mauvaise qualité ».

Samsung Galaxy Z Fold8 pb ecran

Crédits : EugeneS - Samsung Community

Cette publication a rapidement suscité des réactions d'autres possesseurs de l'appareil, invités à reproduire le test chez eux. Une partie d'entre eux confirme avoir constaté le même affaissement sur les quatre angles de leur exemplaire, tandis que d'autres assurent n'avoir rien remarqué de comparable. Cependant, il est imoprtant de noter que les témoignages identiques demeurent rares à ce stade et que l'affaire ressemble davantage à un cas isolé qu'à une défaillance généralisée touchant toute la production.

Face à l'ampleur relative de la polémique, Samsung n'a pour l'instant apporté aucune réponse officielle. Le fabricant se contente de rappeler ses recommandations habituelles : conserver le film de protection installé en usine, manipuler l'écran avec précaution et éviter toute pression inutile sur le panneau flexible, quelle que soit sa zone.

Samsung Galaxy Z Fold8

Faille de conception ou protection intentionnelle ?

Plusieurs hypothèses circulent pour expliquer ce comportement. La piste la plus fréquemment avancée par les utilisateurs eux-mêmes, tient à la structure même d'un écran pliable : les couches qui composent la dalle seraient naturellement moins rigides sur les bords qu'au centre, une caractéristique inhérente à ce type de panneau plutôt qu'un raté de fabrication.

Une seconde explication envisage un choix délibéré des ingénieurs de Samsung. Cette légère marge de flexion aux coins permettrait d'absorber une partie de la force en cas de choc ou de chute, réduisant ainsi le risque de fissure au niveau des angles, une zone traditionnellement fragile sur les écrans pliants. L'effet de courbure jouerait alors un rôle d'amortisseur plutôt que de révéler une faiblesse structurelle.

En l'absence de communication officielle du groupe sud-coréen, les propriétaires sont invités à ne pas provoquer volontairement le phénomène en appuyant sur les coins de leur écran, au risque d'aggraver un éventuel défaut, et à privilégier un passage en centre de réparation agréé en cas de doute sur l'état de leur appareil.

Sylvain Pichot

Sylvain Pichot

Rédacteur expert Smartphone

Journaliste professionnel depuis 2000, j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. Je suis curieux de toutes les nouvelles technologies mais plus particulièrement ce qui touche aux smartphones et à la mobilité. Travaillant pour le site LesMobiles.com depuis 2020, je m'attache à partager des informations aussi pertinentes que possibles sur les appareils mobiles ainsi qu'à réaliser des comparatifs de smartphones pour aider les lecteurs à faire les meilleurs choix, en fonction de leurs besoins.
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