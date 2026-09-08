Oppo Find X10 Pro Max : le premier smartphone à empiler trois capteurs photo de 200 mégapixels

À retenir Le Find X10 Pro Max dispose d'une configuration triple capteur de 200 mégapixels , une première mondiale.

dispose d'une configuration , une première mondiale. Le module photo a été co-développé avec Hasselblad pour une qualité d'image améliorée.

pour une qualité d'image améliorée. Un capteur dédié à la restitution des couleurs, le Danxia Color Reproduction Lens, permet une large plage dynamique.

Oppo confirme le lancement de la série Find X10 en Chine ce mois-ci et dévoile déjà les grandes lignes de son argument principal : la photographie. Le fabricant chinois a publié sur Weibo un premier teaser officiel présentant le dos et le module photo des Find X10 et Find X10 Pro Max, avant une présentation complète attendue dans les prochaines semaines.

Trois capteurs de 200 mégapixels, une première mondiale

Zhuo Shijie, cadre d'Oppo, a lui-même dévoilé les visuels sur le réseau social chinois. Le Find X10 embarquera deux capteurs de 200 mégapixels dans son bloc photo arrière, tandis que le Find X10 Pro Max en alignera donc trois, une configuration inédite sur un smartphone selon la marque. L'ensemble du module, qui a la forme d'un large îlot horizontal, a été co-développé avec Hasselblad, partenaire photo d'Oppo depuis plusieurs générations.

D'après le fabricant, ce module s'appuie sur une technologie Hasselblad censée apporter, selon Zhuo Shijie, « une qualité d'image plus nette, des couleurs plus précises et un rendu des lumières et des ombres plus réaliste ». L'objectif affiché est de privilégier un rendu naturel plutôt qu'un traitement artificiel de l'image, en cohérence avec la perception visuelle de l'utilisateur.

Un capteur couleur inédit et un moteur maison pour les basses lumières

L'originalité du Find X10 Pro Max, c’est son capteur Danxia Color Reproduction Lens de deuxième génération. Ce module, entièrement dédié à la restitution des couleurs, embarque 24 canaux d'échantillonnage et peut couvrir une très large plage dynamique, de quoi encaisser un fort contre-jour sans cramer le ciel ni noyer les zones sombres. Sa particularité est de mesurer directement la teinte de la scène plutôt que de la reconstituer à partir des données du capteur principal, une approche que la marque met en avant comme un vrai facteur différenciateur face à la concurrence.

À cela s'ajoute un moteur de traitement d'image maison censé préserver le détail des visages en situation de contre-jour.

D'après plusieurs sources concordantes, notamment le leaker Digital Chat Station, le téléobjectif périscopique du Pro Max passerait lui aussi à un capteur de 200 mégapixels, avec une focale de 70 mm, une ouverture f/2.1 et un mode macro dédié. Le capteur principal utiliserait la technologie Samsung ISOCELL HPC associée au traitement DeepPix, pensé pour élargir la dynamique de l'image, tandis que l'ultra grand-angle recevrait également un capteur de 200 mégapixels. Au total, la fiche technique évoquerait donc 600 mégapixels cumulés répartis sur trois objectifs.

Disponibilité et prix

Pour le moment, seule la Chine sera servie dans un premier temps, avec une présentation officielle attendue courant septembre 2026.

