Smartphone reconditionné : Adieu les grades, vous voyez enfin le modèle exact en photo

Deux smartphones reconditionnés classés « Correct » peuvent porter des marques bien différentes. CertiDeal lance un nouveau parcours avec les vraies photos de chaque exemplaire et un niveau de batterie garanti. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 08/09/2026 à 12h15
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Un parcours client avec des photos pour le reconditionné

Jusqu’à présent, acheter un smartphone reconditionné demandait de choisir entre différents grades esthétiques comme « Correct », « Très bon état » ou « Parfait état ». Ces grades donnent une idée de l'apparence qu'il aura, mais l’acheteur découvre véritablement les rayures et les éventuels impacts en ouvrant le colis.

CertiDeal propose désormais une sélection sur laquelle il devient possible de choisir le téléphone présenté directement en photo. La fiche ne correspond plus seulement à un modèle et à un état esthétique, mais à un exemplaire précis. Ainsi, un grade « Correct » laissera moins d'incertitude quant à savoir où se situent les rayures visibles.

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De vraies photos pour vérifier l'état avant de commander un nouveau smartphone

Chaque smartphone intégré à ce nouveau parcours dispose de ses propres photos. Il devient donc possible d’examiner sa coque, son écran et ses contours avant de passer commande. Une rayure jugée acceptable par une personne peut être rédhibitoire pour une autre, et cela même lorsque les deux appareils appartiennent au même grade.

CertiDeal indique également qu'avec ce nouveau parcours, un niveau de batterie est garanti, une information qui compte au moins autant que l’apparence du téléphone, car l’usure de la batterie agit directement sur son autonomie et donc sur le confort d'utilisation. 

L’acheteur peut ainsi comparer plusieurs exemplaires identiques en tenant compte de leur état, de leur batterie et de leur prix.

Si le grade esthétique n’est pas totalement abandonné, il n'est désormais plus la seule information disponible, et c'est vrai que voir le smartphone avant de l'acheter permet de renforcer la confiance dans le produit.

Contrôle technique et garantie de 30 mois

Pour rappel, CertiDeal est une enseigne française qui reconditionne tous ses smartphones en interne dans ses ateliers d'Île-de-France. Les appareils sont débloqués, contrôlés sur 30 points et certifiés. 

Cerise sur le gâteau, une garantie de 30 mois couvre les exemplaires vendus par le reconditionneur, ce qui est plus que pour le neuf, et vous avez 30 jours de retour possible.

Dans notre interview de Laure Cohen, cofondatrice de CertiDeal, celle-ci nous expliquait que l’entreprise gère directement son stock, les tests, le reconditionnement et le service après-vente en France pour créer un maximum de qualité. 

Cette évolution est ainsi une évolution totalement cohérente avec l'esprit de l'enseigne qui tend à vouloir créer de la confiance pour rassurer les acheteurs qui seraient encore frileux à l'idée de passer à du reconditionné.

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Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial de LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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