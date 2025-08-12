Google annonce une révolution eSIM avec les Pixel 10 prévus uniquement aux États-Unis

Cette évolution, si elle se confirme, interviendrait dans un contexte où les avantages des cartes SIM intégrées prennent une importance croissante, particulièrement pour les voyageurs connectés. En effet, la technologie eSIM transforme fondamentalement l'expérience utilisateur en éliminant les contraintes physiques traditionnelles tout en offrant une flexibilité sans précédent pour la gestion des connexions mobiles à l'international.

Les avantages pratiques de l'eSIM pour les voyageurs

La carte eSIM présente des bénéfices substantiels pour les utilisateurs en déplacement. Contrairement aux cartes SIM classiques, cette technologie permet l'activation et la gestion à distance des forfaits mobiles. Avec l’eSIM, vous éliminez ainsi le besoin de vous rendre dans un magasin physique. En effet, grâce à l’ensemble du processus entre l’achat et l’activation qui s’effectuent à distance, plus besoin de chercher une boutique d'opérateur à l'aéroport ou de déchiffrer une notice écrite en petits caractères. Avec une eSIM, vous recevez un code QR à scanner et le profil cellulaire s'installe automatiquement sur votre smartphone en quelques minutes seulement. Fini aussi la manipulation de minuscules cartes lors de leurs déplacements internationaux et l’utilisation de l’outil d’extraction des cartes SIM.

C’est très pratique aussi lorsque vous préparez votre voyage. Depuis votre domicile, vous pouvez acheter un forfait international, l'activer sur votre appareil, et être opérationnel dès l'atterrissage. L'activation se fait instantanément : il suffit d'allumer le téléphone pour disposer immédiatement du réseau, des données mobiles, et parfois même des appels locaux.

En outre, la technologie eSIM offre également une fonctionnalité double SIM particulièrement appréciée. Vous avez ainsi la possibilité de conserver votre carte SIM physique active avec votre numéro habituel, tandis que l'eSIM prend en charge les données à l'étranger. Cette configuration permet de continuer à recevoir des SMS importants ou passer des appels urgents depuis le numéro français tout en utilisant une connexion locale économique.

Un marché en pleine expansion avec des perspectives prometteuses

Le secteur de l'eSIM connaît une croissance remarquable. Selon Allied Market Research, le marché mondial était évalué à 3,4 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 12,7 milliards de dollars d'ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3%. Cette expansion s'accompagne d'une adoption massive des appareils compatibles : le nombre d'équipements prenant en charge l'eSIM a atteint 231 millions en 2023, soit une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente.

La GSMA prévoit qu'à l'horizon 2025, 60% des ventes de smartphones seront compatibles eSIM. Cette transition s'accélère notamment grâce aux initiatives des constructeurs majeurs. Selon Mobilise, le nombre de smartphones compatibles est passé de 3 modèles en 2017 à 169 en 2024, témoignant d'une adoption généralisée de la technologie.

Pour les voyageurs spécifiquement, les dépenses liées aux services eSIM devraient atteindre 3,3 milliards de dollars d'ici 2025, représentant une augmentation de près de 165% par rapport aux niveaux actuels. Cette croissance s'explique par les économies substantielles réalisées par rapport à l'itinérance traditionnelle et la simplicité d'utilisation de ces solutions.

La stratégie controversée de Google pour les Pixel 10

Pour les prochains mobiles Google, seuls les modèles Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL seraient concernés par cette transition vers « l'eSIM exclusif ». Le Pixel 10 Pro Fold conserverait son tiroir SIM physique, comme le confirment les fuites marketing récentes montrant clairement cette caractéristique.

Cette décision pourrait être limitée au marché américain uniquement. D'après les informations disponibles, les utilisateurs d'autres régions pourraient encore bénéficier d'appareils équipés d'un emplacement SIM physique. Cette approche régionale s'inspire probablement de la stratégie déjà adoptée par Apple, dont les iPhone récents ne proposent plus de support SIM physique aux États-Unis depuis plusieurs générations.