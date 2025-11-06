Google et Wefix : partenariat national pour la réparation des smartphones Pixel

WeFix, marque du groupe Fnac Darty depuis 2018 et comptant aujourd’hui plus de 130 points de vente, assurera désormais la réparation des smartphones Pixel, sous et hors garantie, dans l’Hexagone. Ce partenariat fait de WeFix le réparateur agréé des appareils Pixel, s’appuyant sur l’expertise de ses techniciens, la présence nationale des enseignes Fnac et Darty, ainsi que sur l’usage de pièces d’origine Google pour garantir une qualité de service conforme aux standards du fabricant.

Un parcours de réparation pensé pour l’utilisateur

L’objectif affiché de Google et WeFix est de rendre la réparation des smartphones Pixel aussi accessible que rapide pour l’ensemble des utilisateurs. Concrètement, le parcours client a été entièrement repensé :​​

Dès la détection d’un problème, l’utilisateur effectue sa demande de prise en charge directement sur le site officiel Google Store.

Pour une réparation express, il est automatiquement redirigé vers l’interface WeFix afin de réserver un créneau de rendez-vous dans la boutique WeFix la plus proche parmi les 34 points de vente proposés lors du lancement (2025), ce nombre devant s’élargir progressivement, selon le communiqué.

Les réparations sont réalisées sur place dans la majorité des cas, souvent en moins de trois heures selon Google et WeFix. Pour les cas les plus complexes, l’appareil est transféré à l’atelier central de WeFix pour une intervention approfondie.

Le directeur général de WeFix, Frédéric Cazaux, affirme que ce rapprochement « témoigne de la confiance que nous accorde Google et renforce notre savoir-faire en matière de réparation de proximité ». À terme, la volonté exprimée par les deux acteurs est de généraliser cette offre à l’ensemble du réseau WeFix dès 2026.​​

Rappelons que pour le dernier modèle de Google, le Pixel 10 contient plus de 32% de matériaux recyclés, est certifié résistant aux rayures, à la poussière et à l’eau, et bénéficie de sept ans de mises à jour logicielles et de sécurité.​​

À date, le partenariat concerne un réseau initial de 34 boutiques WeFix et un atelier central, avec une extension prévue à partir de 2026 à l’ensemble du réseau national. Pour les tarifs précis, chaque demande de réparation fait l’objet d’un devis en magasin ; un diagnostic préalable, facturé 19,90 €, est déduit du coût final si la réparation est acceptée. Enfin, chaque intervention bénéficie d’une garantie d’un an sur la prestation réalisée, une pratique majoritaire chez WeFix.