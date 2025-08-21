Google officialise ses Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL : trois smartphones premium aux caractéristiques ambitieuses

Après plusieurs semaines de rumeurs et une partie du voile levé sur le Pixel 10 Pro XL et le Pixel 10 Pro Fold, Google a enfin officialisé sa nouvelle série de Pixel 10. Celle-ci est donc bien composée de quatre nouveaux modèles, dont le smartphone pliant Pixel 10 Pro Fold.

Un trio d’écrans OLED haute luminosité

Le Pixel 10 adopte un écran Actua de 6,3 pouces, avec une définition de 1080 x 2424 pixels (422 ppp), capable d’atteindre 2000 cd/m² en HDR et 3000 cd/m² en luminosité maximale, selon la marque. Il repose sur une dalle OLED pouvant monter de 60 à 120 Hz. La protection est assurée par un verre Gorilla Glass Victus 2.

Les modèles Pro optent pour un traitement encore plus haut de gamme, baptisé « Super Actua » avec la technologie LTPO. Leur fréquence varie dynamiquement entre 1 et 120 Hz. Le Pixel 10 Pro conserve la diagonale de 6,3 pouces mais propose une définition plus fine (1280 x 2856, 495 ppp) avec une luminosité de 2200 cd/m² en HDR et jusqu’à 3300 cd/m² en pic, toujours d’après Google. Son grand frère, le Pixel 10 Pro XL, pousse la diagonale à 6,8 pouces avec une définition 1344 x 2992 pixels.

Côté encombrement, les Pixel 10 et 10 Pro partagent les mêmes dimensions (152,8 x 72 x 8,6 mm), avec un poids de 204 g pour le premier et 207 g pour le second. Le Pro XL grimpe à 162,8 x 76,6 x 8,5 mm pour 232 g, se plaçant parmi les smartphones les plus massifs du marché, à l’instar de concurrents comme les iPhone 16 Pro Max ou les Galaxy S25 Ultra, eux ayant des poids respectifs de 227 et 218 grammes.

L’ensemble des modèles profite par ailleurs d’une certification IP68 garantissant une résistance avancée à l’eau et à la poussière, un standard désormais attendu dans cette catégorie de smartphones.

Autonomie et puissance technique renforcée

Les trois appareils bénéficient d’un socle technique commun autour du processeur Tensor G5, accompagné du coprocesseur de sécurité Titan M2. La mémoire vive démarre à 12 Go sur le Pixel 10 et grimpe à 16 Go sur les versions Pro et Pro XL, ce qui les place au niveau des modèles premium de Samsung ou Apple.

Le stockage est également modulé selon les configurations : 128 et 256 Go pour le Pixel 10, jusqu’à 1 To sur les déclinaisons Pro. Tous utilisent une mémoire rapide avec gestion optimisée via le Zoned UFS.

Concernant la batterie, le Pixel 10 propose une capacité typique de 4970 mAh, légèrement inférieur au 4870 mAh du Pixel 10 Pro, mais la différence s’explique par d’autres ajustements internes. Le Pro XL prend logiquement l’avantage avec 5200 mAh. L’autonomie annoncée par le fabricant dépasse 30 heures, et peut grimper à près de 100 heures en mode « Extreme Battery Saver », selon Google.

La charge filaire varie : jusqu’à 30 W sur le Pixel 10 et le 10 Pro, permettant d’atteindre 55% en une demi-heure, quand le Pro XL supporte 45 W et promet 70% de batterie en 30 minutes. Le chargement sans fil évolue lui aussi, limité à 15 W sur les Pixel 10 et 10 Pro mais montant à 25 W sur le Pro XL grâce à la norme Qi2.2.

Un bloc photo aux ambitions pro

Comme toujours, Google met en avant la photographie. Sur le Pixel 10, on retrouve un triple module arrière : un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif 10,8 mégapixels avec zoom optique x5. Le zoom numérique monte jusqu’à x20.

Les versions Pro et Pro XL ajoutent une dimension plus « professionnelle ». Le capteur principal atteint 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle de 48 mégapixels avec autofocus et Macro Focus, et un téléobjectif 48 mégapixels doté de stabilisation optique. Le zoom peut aller jusqu’à x100 selon Google, avec des paliers de qualité optique intermédiaires à x0,5, x1, x2, x5 et x10.

À l’avant, un écart important se crée : le Pixel 10 se contente d’un module de 10,5 mégapixels, tandis que les Pro optent pour une caméra frontale de 42 mégapixels à champ élargi (103°), de quoi rivaliser avec les iPhone récents dont les selfies plafonnent à 12 mégapixels.

En vidéo, tous bénéficient d’un enregistrement en 4K jusqu’à 60 images par seconde, avec modes slow-motion, stabilisation avancée et enregistrements nocturnes. Les Pro et Pro XL ajoutent la capture en 8K, épaulée par la fonction « Video Boost ».

Sécurité, fiabilité et connectivité de longue durée

Les trois smartphones bénéficient de 7 ans complets de mises à jour d’Android, de correctifs de sécurité et de fonctionnalités additionnelles dites « Pixel Drop ». Ils démarrent avec Android 16. Selon Google, cela place la gamme Pixel au niveau de Samsung, et légèrement au-dessus d’Apple qui reste autour de 6 à 7 ans de suivi.

Côté sécurité, les utilisateurs disposent du déverrouillage par empreinte et reconnaissance faciale. Le processeur Titan M2, accompagné des protections intégrées d’Android, promet une résistance accrue contre les malwares et le phishing. Un service VPN est inclus sans frais supplémentaires.

Sur le plan des matériaux, Google indique que le cadre en aluminium est issu à 100 % du recyclage, un choix comparable à ce que l’on trouve chez Apple ou Fairphone. Les trois modèles bénéficient aussi d’un revêtement résistant aux traces de doigts et de verres Gorilla Glass Victus 2, gages de solidité.

En termes de connectivité, le Pixel 10 adopte le Wi-Fi 6E, tandis que les Pro et Pro XL basculent vers le Wi-Fi 7 et intègrent une puce UWB (ultra-wideband) utile pour la localisation et l’orientation spatiale. Le Bluetooth 6 est généralisé, tout comme la compatibilité Sub-6 GHz et mmWave (selon marchés) pour la 5G. Tous profitent par ailleurs du NFC et de la compatibilité avec Google Cast.

Disponibilité et prix des Google Pixel 10

Les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL seront disponibles en précommande dès le 20 août sur les différents canaux de distribution. Ils arriveront dans les points de vente en ligne et physiques à partir du 28 août. Le Pixel 10 (128 Go) sera disponible à 899 € alors que le Pixel 10 Pro (128 Go) sera proposé à 1 099 € et il faudra compter sur un prix de 1299 euros pour le Pixel 10 Pro XL avec 256 Go d’espace de stockage interne.