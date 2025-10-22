Google ouvre son programme Trusted Tester : 15 superfans sélectionnés pour tester en avant-première le prochain Pixel

Il s’agit du programme baptisé « Trusted Tester 2025 » qui s’inscrit dans une nouvelle méthode de test et de communication autour des futurs appareils de la marque.​

Selon The Verge et Bloomberg, le concours a été ouvert du 13 au 17 octobre 2025, exclusivement aux membres du programme Pixel Superfans résidant aux États-Unis. Dommage pour nous, les frenchies. Les participants devaient répondre à trois questions : décrire leur expérience avec les téléphones Pixel, proposer des améliorations et imaginer de nouvelles fonctionnalités. Le processus de sélection repose sur un jury interne chargé d’évaluer la pertinence et la créativité des réponses.​

Les 15 gagnants, baptisés « Trusted Testers », se verront remettre un smartphone Pixel non commercialisé, vraisemblablement l’un des modèles en préparation pour 2026. Les candidats retenus devront signer un accord de confidentialité (NDA) strict et utiliser un étui spécial pour masquer le design de l’appareil lors de ses sorties en public. Ces précautions permettent d’éviter toute fuite d’images avant la présentation officielle.

​

En effet, récemment, les fuites autour des Pixel se sont multipliées ces dernières années. D’après Bloomberg, Google chercherait à transformer cette faiblesse en opportunité en impliquant directement les fans, désormais considérés comme des partenaires plutôt que de simples clients.

​Google Pixel 10 Pro XL

Objectifs pour Google : recueillir un maximum d’informations

Selon la marque, le but du programme est de recueillir des retours détaillés sur les performances, le design et la convivialité du futur modèle. Les testeurs seront invités à remplir des questionnaires et à signaler d’éventuels bogues ou problèmes d’interface. Ces contributions permettront aux ingénieurs de peaufiner le produit avant sa sortie grand public.​

Bloomberg précise que cette expérience pourrait concerner le futur Pixel 11, attendu à l’été 2026, ou le Pixel 10a prévu pour le printemps suivant. Google espère ainsi rapprocher sa base d’utilisateurs les plus fidèles du processus de développement, tout en obtenant des données d’usage réelles, hors du cadre habituel des laboratoires internes.​

Le programme serait conduit en parallèle du traditionnel “Trusted Tester Program”, habituellement réservé aux employés de l’entreprise. Cette fois-ci, l’ouverture au public marque une volonté d’élargir le champ des testeurs à un public averti et passionné.​

Une communauté Superfans en pleine expansion

Le programme Pixel Superfans, créé en 2020, compte aujourd’hui plus de 45 000 membres à travers le monde. Il offre des avantages tels que l’accès anticipé à certaines annonces, des événements exclusifs, des échanges avec les ingénieurs et parfois même des cadeaux promotionnels. Selon Google, l’objectif est de « créer une relation plus proche entre l’entreprise et ses utilisateurs les plus investis ».​

Pour cette édition 2025, la participation n’était possible que pour les membres américains âgés de plus de 18 ans. Cependant, d’après plusieurs sources proches du projet, Google envisagerait d’étendre l’initiative à d’autres pays lors des prochaines campagnes. Les résultats du concours devraient être annoncés avant la fin du mois d’octobre.