Google Pixel 10 : déjà 142 € de réduction juste après sa sortie !

Le Google Pixel 10 vient tout juste de sortir… et pourtant Rakuten frappe fort avec une réduction immédiate de 142 €.

Rémi Deschamps - publié le 18/09/2025 à 07h00
Le Google Pixel 10

Le Google Pixel 10 a été lancé il y a maintenant quelques semaines, et déjà, nous pouvons dire qu'il va être l'un des smartphones de l'année. 

Après tout, les Pixel 9 ont reçu des critiques élogieuses, le modèle Pro ayant acquis le premier prix des GLOMOs du MMWC et le Pixel 9 Pro XL celui du meilleur écran par DxOmark lors de sa sortie.

Eh bien, le Pixel 10 ne fait pas faux bond à nos attentes et affiche une interface Android pure très intuitive, un appareil photo ultra performant et une batterie longue durée.

Mais c'est sans parler de son écran OLED de 6,3 pouces 120 Hz ! Un point fort puisqu'il devient rare de trouver des formats « mini » sur le marché.

 

La promo Rakuten en détails

Actuellement, Rakuten propose le Google Pixel 10 neuf avec 142 € de réduction sur son prix de lancement, avec livraison rapide et achat sécurisé.

Le Pixel 10 est proposé à 757 €, soit 142 € de moins que son prix de lancement.

  • Appareil photo 48 Mpx
  • Android 16
  • Batterie 4970 mAh
  • Écran AMOLED 6,3 pouces 120 Hz

Il est à noter qu'il s'agit d'une version japonaise, expliquant la baisse de prix, mais celle-ci est compatible avec les opérateurs français. 

 

Notre avis ?

Il ne fait aucun doute que si vous avez besoin, ou plutôt envie, d'un appareil haut de gamme, le Pixel 10 va devenir une nouvelle référence face aux Galaxy et iPhone de dernière génération. 

Pour nous, 757 € est un bon prix. Cela ne veut pas dire « abordable », mais pour rappel, il s'agit à peu près du tarif auquel sont proposés les modèles moins puissants, et qui se veulent plus accessibles financièrement, des concurrents (iPhone 16e, Galaxy S25 FE, etc.).

 

