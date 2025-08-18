Google Pixel 10 : les coques officielles trahissent l'arrivée des aimants Qi2

Les nouvelles coques officielles du Pixel 10 marquent une rupture avec les précédentes versions. En effet, ces protections intègrent désormais un anneau magnétique visible à l'intérieur, confirmant la compatibilité avec la norme Qi2. Cette fonctionnalité qui a été popularisée par Apple avec MagSafe depuis 2020, fait enfin son apparition sur les smartphones de la firme de Mountain View.

Les utilisateurs Android réclamaient depuis longtemps cette technologie. Jusqu'à présent, les personnes souhaitant utiliser la recharge magnétique devaient se tourner vers des accessoires tiers, souvent moins fiables et esthétiquement discutables. Avec le Pixel 10, Google propose une solution native qui s'intègre parfaitement à l'écosystème de l'appareil.

Les fuites révèlent que cette technologie ne se limite pas au modèle standard. Le Pixel 10 Pro XL bénéficie également de cette innovation, et selon les informations les plus récentes, même le Pixel 10 Pro Fold intégrera la recharge Qi2. Google souhaite ainsi rattraper son retard face à Apple.

L'anneau magnétique présent dans les coques suit un design similaire à celui observé sur les accessoires MagSafe d'Apple, avec un cercle parfaitement visible sous la doublure en tissu. Ce principe garantit une connexion solide avec les chargeurs et accessoires magnétiques, réduisant les pertes énergétiques et améliorant l'efficacité de la recharge sans fil.

L'écosystème « Pixelsnap » prend forme

Selon plusieurs rumeurs, Google développerait actuellement tout un écosystème d'accessoires magnétiques sous la marque « Pixelsnap ». Cette gamme devrait comprendre des chargeurs sans fil magnétiques, des supports de bureau et des accessoires de voiture spécialement conçus pour tirer parti de cette nouvelle technologie.