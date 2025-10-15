Google Pixel 10 Pro Fold : il explose si vous le pliez en deux dans le mauvais sens

Cet incident est le premier de ce genre en dix ans d'évaluations menées par le testeur. L’appareil, qui se veut le porte-étendard de la gamme Google pour les téléphones pliables, avait été présenté peu de temps avant comme un modèle résolument tourné vers la longévité.

Chronologie d’un test extrême et constats inquiétants

Dans sa vidéo de test et comme pour les autres smartphones passés entre ses mains, JerryRigEverything a soumis le Pixel 10 Pro Fold à une série d’épreuves pour vérifier sa résistance aux contraintes physiques, un rituel désormais bien connu de sa chaîne YouTube. Après une analyse des matériaux et une vérification des points sensibles habituels, la faiblesse latente du châssis au niveau des lignes d’antenne est rapidement apparue. Ce point déjà identifié sur les Pixel Fold précédents n’avait manifestement pas été corrigé par le fabricant.

Sous la pression extrême exercée sur le châssis (dans le sens opposé au sens normal de pliure), la batterie – positionnée à proximité de cette faiblesse – a subi une perforation de plusieurs couches isolantes, provoquant une petite explosion. Comme on peut le voir dans la vidéo, une épaisse fumée s’est échappée du smartphone, déclenchant même l’alarme incendie située dans le studio du testeur. Le verdict est sans appel : la rupture amène la batterie à exploser littéralement face caméra.

Selon JerryRigEverything, ce scénario n’est pas propre au Pixel 10 Pro Fold, mais la récurrence du problème de conception sur trois générations soulève des interrogations profondes sur les choix techniques opérés par Google.

En outre, la certification IP68 – censée garantir une résistance à l’eau et à la poussière – est une nouveauté sur le segment des pliants, mais le test en laboratoire a révélé des failles importantes face à la poussière. Après l’insertion de sable dans la charnière, le grincement du mécanisme et la pénétration de particules montrent une vulnérabilité certaine, remettant en cause la promesse faite par le fabricant.

Batterie et sécurité

Face à la spectaculaire explosion, certains experts du secteur relativisent le risque. Par exemple, Elizabeth Chamberlain, d’iFixit, rappelle qu’un emballement thermique de batterie lithium-ion est une éventualité connue dès lors qu’elle est soumise à des contraintes extrêmes ou perforée. Néanmoins, elle précise que la probabilité d’une telle occurrence hors test destructif est faible, surtout si l’utilisateur respecte les précautions comme la décharge de la batterie avant toute intervention. Selon ces experts, la conception n’est donc pas nécessairement défectueuse pour l’usage quotidien, mais le mode opératoire du test révèle une fragilité qui aurait pu être corrigée au vu des échecs antérieurs.