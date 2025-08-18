Google Pixel 10 Pro Fold : l'offensive de l'étanchéité contre Samsung

Google lève officiellement une partie du voile qui couvre encore son Pixel 10 Pro Fold, un smartphone pliant qui pourrait révolutionner le marché grâce à sa certification IP68. Annoncé par surprise via un teaser vidéo, cet appareil sera présenté le 20 août prochain lors de l'événement « Made by Google 2025 ».

La principale nouveauté du Pixel 10 Pro Fold réside dans sa certification IP68, une première absolue pour un smartphone pliant selon la marque. Actuellement, les autres modèles Samsung et Honor proposent une résistance à la poussière et aux éclaboussures mais sans plus. Ici, cette résistance à l'eau et à la poussière répond à l'une des principales préoccupations des utilisateurs concernant la durabilité des appareils pliants.

Cette caractéristique très intéressante a nécessité une refonte complète de la charnière, désormais plus fine et plus robuste. L'appareil conserve néanmoins un design proche de son prédécesseur, le Pixel 9 Pro Fold, avec ses coins arrondis et ses flancs plats. Le constructeur mise davantage sur l'optimisation que sur une révolution esthétique, une stratégie assumée dans sa communication décalée où il évoque le plaisir « d'ouvrir deux fois » son smartphone.

Cette approche est bien différente de la course à la finesse menée par la concurrence asiatique. Google préfère garantir la solidité de son produit, quitte à maintenir une épaisseur légèrement supérieure aux modèles les plus fins du marché.

Des écrans optimisés pour l'usage quotidien

Le Pixel 10 Pro Fold proposerait deux écrans OLED améliorés par rapport à la génération précédente. L'écran externe gagne en diagonale, passant de 6,3 à 6,4 pouces grâce à des bordures réduites. Cette évolution permet une meilleure ergonomie sans augmenter les dimensions de l'appareil.

L'écran interne de 8 pouces conserve son format proche du carré, une philosophie différente de Samsung qui privilégie les proportions rectangulaires. Selon Google, ce choix facilite le multitâche et l'affichage de deux applications simultanément. Les deux écrans bénéficient d'une luminosité accrue de 10%. 

Performances et intelligence artificielle au rendez-vous

Sous le capot, le Pixel 10 Pro Fold embarquera très probablement la nouvelle puce Tensor G5 gravée en 3 nm par TSMC. Cette puce développée par Google privilégie l'intelligence artificielle sur la puissance brute, avec des scores Geekbench de 2 276 points en monocœur et 6 173 points en multicœur. Si ces résultats restent inférieurs au Snapdragon 8 Elite du Galaxy Z Fold7, Google mise sur l'optimisation logicielle et les fonctionnalités d'IA pour compenser cet écart.

 

Côté photographie, le triple module arrière comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels Samsung GN8 avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 10,5 mégapixels et un téléobjectif 5x de 10,8 mégapixels. Ce dernier permet un zoom numérique jusqu'à 20x. Les deux caméras frontales, externe et interne, proposeraient chacune 10,5 mégapixels avec compatibilité 4K à 60 images par seconde.

