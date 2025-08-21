Google Pixel 10 Pro Fold : le nouveau smartphone pliant haut de gamme de google

Annoncé en même temps que les Google Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL, le Pixel 10 Pro Fold propose deux écrans OLED adaptés à l’usage mobile et tablette.

L’écran externe mesure 6,4 pouces (162 mm), avec une définition de 1080 x 2364 (408 ppp) et une fréquence de rafraîchissement pouvant varier entre 60 et 120 Hz, pour une grande fluidité lors des défilements, par exemple. La protection est assurée par un verre Gorilla Glass Victus 2, et la luminosité atteint 2000 cd/m² en HDR, jusqu’à un pic de 3000 cd/m².

L’écran interne, de type Super Actua Flex LTPO, s’étend à 8 pouces (204 mm) avec une résolution de 2076 x 2152 (373 ppp) et fréquence dynamique allant de 1 à 120 Hz. Sa conception avec verre ultra-fin assure une véritable expérience tablette en mode déplié, une caractéristique comparable au Galaxy Z Fold7 et Honor Magic V5.

Concernant les dimensions, une fois replié, le téléphone affiche 155,2 x 76,3 x 10,8 mm pour 258 g, ce qui le rapproche des modèles concurrents, tout en restant légèrement plus lourd et bien plus épais que les Honor Magic V5 (8,8 mm à minima pour certaines versions) et Samsung Galaxy Z Fold7 qui fait 8,9 mm.

Déplié, il offre une largeur de 150,4 mm pour une épaisseur de seulement 5,2 mm, accentuant la finesse du produit. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold7 et le Honor Magic V5 font 4,2 mm d’épaisseur (bien qu’une certaine version du Magic V5 propose 4,1 mm).

Chez Google, le châssis combine un alliage d’acier et un aluminium de qualité aéronautique pour la résistance du mécanisme de pliage, selon le fabricant.

Google équipe son appareil d’une certification IP68, garantissant une excellente protection contre l’eau et la poussière, standard rarement atteint dans la catégorie des smartphones pliants. Les concurrents se contentent d’un indice que protection IP48 pour Samsung et IP58 pour Honor.

Batterie, performances et stockage à la pointe

Sous la coque du Pixel 10 Pro Fold, on trouve une batterie de 5 015 mAh et une autonomie annoncée de plus de 30 heures, avec une optimisation pouvant atteindre 84 heures en mode « Extreme Battery Saver », selon Google.

Le chargement s’effectue en filaire via USB-C jusqu’à 30 W (50% de charge en 30 minutes) ou en sans fil à 15 W via Pixelsnap et chargeurs Qi2, une capacité dans la moyenne du segment pliant. Ces chiffres positionnent le Pixel 10 Pro Fold face au Galaxy Z Fold7, dont la batterie avoisine 4 400 mAh et la charge rapide plafonne à 25 W.

La mémoire vive atteint ici 16 Go, et le stockage varie selon les marchés, avec des versions 256 Go, 512 Go et jusqu’à 1 To, utilisant une mémoire Zoned UFS rapide pour des transferts efficaces, comme pour le Pixel 10 Pro XL.

Google dote son smartphone de la toute dernière puce Tensor G5, accompagnée du coprocesseur de sécurité Titan M2, pour garantir puissance de calcul et protection des données.

Appareil photo polyvalent et fonctions vidéo avancées

Le Pixel 10 Pro Fold embarque un triple module photo : capteur principal de 48 mégapixels, ultra grand-angle de 10,5 mégapixels doté du Macro Focus, et téléobjectif de 10,8 mégapixels avec zoom optique x5. Ce bloc autorise un zoom numérique jusqu’à x20 et intègre la stabilisation optique & électronique, un système Laser Detect Auto Focus (LDAF), et des capteurs spectral et anti-scintillement.

En façade, Google propose une caméra de 10 mégapixels aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, chacune offrant une ouverture de f/2.2 et un champ de vision large de 87 degrés. Les deux caméras avant permettent des selfies classiques ou en mode tablette, profitant des modes Dual Screen Preview et Rear Camera Selfie vidéo.

En vidéo, on retrouve l’enregistrement en 4K jusqu’à 60 fps pour tous les capteurs et une foule de fonctionnalités avancées : Video Boost, Night Sight Video, stabilisation optique et numérique, ralentis jusqu’à 240 fps, photo et vidéo astrophotographie main-libres, Magic Eraser audio, ainsi que différents formats pris en charge (HEVC, AVC, AV1, VP9).

Sécurité, durabilité et connectivité sur 7 ans

Selon Google, le modèle intègre une protection renforcée grâce au chipset Titan M2, au VPN Google inclus (selon pays), à la double authentification (empreinte digitale et reconnaissance faciale), et aux mises à jour garanties pendant sept ans (OS, sécurité, Pixel Drop), faisant de ce pliant une référence en matière de suivi logiciel, à l’instar des Pixel 10 standards, à l’image des autres Pixel 10.

Le châssis est conçu en aluminium et acier recyclés (jusqu’à 28% des matériaux), son dos est recouvert d’un verre Gorilla Glass Victus 2 au fini satiné résistant aux traces, et la boîte est totalement exempte de plastique, dans le sillage des efforts environnementaux du secteur.

Google propose deux finitions, « Moonstone » et « Jade », selon la région et la configuration commerciale. Côté connectivité, le Pixel 10 Pro Fold embarque du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6, une puce Ultra-Wideband pour le positionnement précis, le NFC, Google Cast, et la compatibilité 5G (mmWave + Sub 6 GHz selon les zones), ainsi qu’un ensemble complet de capteurs dont le Hall effect pour la gestion du mécanisme de pliage.

Enfin, notez que l’appareil assure également une panoplie de fonctions sécurité et assistance : appels d’urgence, Satellite SOS (selon pays), détection d’accident, alertes séisme, et support d’accessibilité avancé, rivalisant avec les systèmes intégrés chez Samsung et Apple.

Disponibilité et prix du Pixel 10 Pro Fold

Le smartphone Google Pixel Pro Fold sera disponible à partir du 09 octobre au prix conseillé de 1899 euros (version 256 Go).