Google Pixel 10 Pro Fold : les spécifications du smartphone pliable avant sa sortie en août

Le Google Pixel 10 Pro Fold serait dévoilé le 20 août 2025 lors de l'événement « Made by Google ». Il serait officialisé avec le Pixel 10, le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL. Cette nouvelle génération de mobile pliant promet des améliorations significatives par rapport au Pixel 9 Pro Fold, notamment en termes d'autonomie, de résistance et de qualité d'affichage. D'après les informations dévoilées, le constructeur miserait sur une stratégie d'optimisation progressive plutôt que sur une refonte complète de son design.

Un design affiné avec des écrans optimisés

Le Pixel 10 Pro Fold conserverait l'architecture générale de son prédécesseur tout en apportant des améliorations notables sur ses surfaces d'affichage. L'écran principal de 8 pouces maintiendrait sa définition QHD+ Super Actua Flex OLED avec une technologie LTPO permettant une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. Cette dalle bénéficierait d'une protection Ultra Thin Glass qui garantit une meilleure résistance aux rayures et aux impacts lors des manipulations quotidiennes.

L'écran externe constituerait l'une des principales évolutions de cette génération. Sa diagonale passerait de 6,3 à 6,4 pouces grâce à une réduction significative des bordures, particulièrement visible au niveau de la charnière. Cette surface d'affichage FHD+ Actua OLED proposerait une fréquence de rafraîchissement de 60 à 120 Hz et atteint une luminosité maximale de 3000 cd/m², soit une amélioration d'environ 10% par rapport au modèle précédent. La protection Corning Gorilla Glass Victus 2 assurerait une résistance accrue aux chocs et aux rayures.

La charnière ferait également l'objet d'optimisations importantes. Elle arborerait un design plus fin qui améliore la prise en main et contribue à réduire l'épaisseur globale de l'appareil. Par ailleurs, Google annoncerait que ce nouveau modèle bénéficierait d'une certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l'eau, une première mondiale pour un smartphone pliant.

Des performances renforcées par le Tensor G5 et une autonomie extra large

Le cœur du Pixel 10 Pro Fold reposerait sur la nouvelle puce Tensor G5 gravée en 3 nanomètres, accompagnée de la puce de sécurité Titan M2. Cette configuration matérielle offrirait des performances sensiblement supérieures à celles du Tensor G4, comme l'attestent les premiers tests Geekbench. Toutefois, ces performances resteraient en retrait par rapport aux processeurs Snapdragon 8 Elite équipant la concurrence.

La mémoire vive serait toujours de 16 Go de RAM LPDDR5X, mais les options de stockage s'étofferaient avec l'introduction d'une configuration 1 To, s'ajoutant aux variantes 256 Go et 512 Go déjà disponibles.

La photographie conserverait une approche similaire au modèle précédent avec un capteur principal de 50 mégapixels utilisant un sensor Samsung GN8 de 1/1,95 pouce stabilisé optiquement. L'ultra grand-angle de 10,5 mégapixels offrirait un champ de vision de 127 degrés avec fonction macro, tandis que le téléobjectif de 10,8 mégapixels assurerait un zoom optique 5x et numérique jusqu'à 20x. Les caméras frontales de 10,5 mégapixels équiperaient l'écran externe et interne, permettant l'enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde.

Pour l'autonomie, la batterie de 5015 mAh représenterait une augmentation de 7% par rapport aux 4650 mAh du Pixel 9 Pro Fold. Cette évolution s'accompagnerait d'une charge rapide filaire portée à 23W contre 21W précédemment, et d'une charge sans fil considérablement améliorée passant de 8W à 15W. Le smartphone intègrerait également le support Qi2 pour une compatibilité étendue avec les accessoires de charge sans fil.

Le Pixel 10 Pro Fold arrivera sur un marché des smartphones pliables de plus en plus concurrentiel. Samsung maintient sa position dominante avec les Galaxy Z Fold7, tandis que les constructeurs chinois comme Honor (avec son Magic V5), OnePlus et Oppo proposent des alternatives de plus en plus séduisantes.