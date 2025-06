Google Pixel 10 : date de sortie, design, fiche technique et prix, tout ce que l’on sait déjà

Finalement, c’est un peu plus tard que l’année précédent mais en avance par rapport à la présentation des iPhone 17 que Google aurait choisi de lancer ses nouveaux smartphones haut de gamme, la série des Pixel 10.

On apprenait récemment que la marque a convié 26 « superfans » à un évènement exclusif le 27 juin à Londres, laissant présager une montée en puissance de la communication autour de ces nouveaux appareils.

Un design qui évolue par touches subtiles

Parallèlement, c’est le Pixel 10 Pro qu’une personne a publié plusieurs photos réelles, notamment sur un forum en Chine. Comme attendu et cela se confirme par les images postées, le design des Pixel 10 et, en l’occurrence celui d’un prototype du Pixel 10 Pro dont il s’agit ici ne bouleversera pas les codes de la gamme. Il adoptera quelques ajustements.

La barre horizontale de caméra, véritable signature visuelle des Pixel, reste bien présente à l’arrière du téléphone.

Toutefois, les photos de prototypes circulant sur les réseaux montrent que l’emplacement du tiroir SIM aurait migré vers le bord supérieur gauche, tandis que les découpes des haut-parleurs en bas du châssis ont été redessinées. La barre de caméra elle-même gagnerait en épaisseur et le verre qui la protège s’étendrait davantage vers les bords, réduisant la largeur du cadre métallique.

Ces modifications montrent un design plus raffiné plutôt qu’une rupture. L’écran du Pixel 10 Pro, quant à lui, conserverait une dalle OLED FHD+ de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme sur la génération précédente. Les images des prototypes, notamment celles partagées par le canal Telegram Mystic Leaks, confirment également la présence d’une version de test interne baptisée « DVT 1.0 », utilisée lors des phases de validation avant production.

Le chipset Tensor G5 : la grande nouveauté technique

La principale évolution technique attendue sur les Pixel 10 concerne le processeur. Selon les informations recueillies, le Pixel 10 Pro embarquera le nouveau SoC Tensor G5, conçu par Google et fabriqué pour la première fois par TSMC en gravure 3 nm, alors que les générations précédentes étaient produites par Samsung.

Cette transition devrait permettre d’améliorer l’efficacité énergétique de la puce, même si les performances pures ne subiraient pas de révolution.

Le Tensor G5 adopte une architecture inédite avec un cœur principal ARM Cortex-X4, cinq cœurs de performance Cortex-A725 et deux cœurs d’efficacité Cortex-A520. Malgré le passage à TSMC, le modem intégré reste un Exynos 5400, et non un MediaTek comme certaines rumeurs l’avaient évoqué.

Ce choix s’explique par les améliorations déjà apportées par l’Exynos 5400 sur la gestion thermique, même si les modems Snapdragon restent plus performants selon certains observateurs.

La fiche technique et les fonctionnalités attendues

Au-delà du processeur, le Pixel 10 Pro devrait proposer 16 Go de RAM et 256 Go de stockage dans sa version de base, selon les informations issues des prototypes. L’accent serait mis sur l’intelligence artificielle, avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités logicielles, notamment pour la photographie.

Les caméras, qui reprendraient le même matériel que celles du Pixel 9 Pro, bénéficieraient de nouveaux modes, comme le ralenti 4K à 120 images par seconde et l’enregistrement vidéo 8K à 30 images par seconde, avec des outils d’édition assistés par IA.

Les évolutions matérielles seraient donc limitées, Google misant surtout sur l’optimisation logicielle et l’intégration poussée de l’IA pour se démarquer de la concurrence.

Disponibilité et prix

Selon les dernières fuites, la présentation officielle des Pixel 10 aura lieu le 20 août 2025, suivie d’une commercialisation le 28 août. Les prix devraient s’échelonner entre 800 et 1600 dollars selon les modèles et les configurations techniques.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée concernant les déclinaisons de couleurs, mais il est probable que Google propose plusieurs finitions pour accompagner le lancement.