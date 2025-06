Google Pixel 10 : une batterie plus généreuse et la charge Qi2 au programme

Les fuites concernant le Google Pixel 10 se multiplient à l'approche de son lancement estival. Selon les dernières informations rapportées par Android Headlines, le modèle de base de la nouvelle génération Pixel apportera des améliorations intéressantes, notamment au niveau de l'autonomie et des capacités de charge.

Par rapport aux Pixel 9, Pixel 9 Pro ou Pixel 9 Pro XL, le constructeur américain semble privilégier une approche d'amélioration continue plutôt qu'une refonte complète, conservant les éléments appréciés de la génération précédente tout en corrigeant certaines limitations identifiées par les utilisateurs.

Une autonomie renforcée et la charge Qi2

L'une des principales évolutions du Pixel 10 concerne l'autonomie. La batterie passerait de 4 700 mAh sur le Pixel 9 à 4 970 mAh sur le nouveau modèle, soit une augmentation d'environ 5%. Cette amélioration, bien que modeste, pourrait se traduire par plusieurs heures d'utilisation supplémentaires, particulièrement avec l'efficacité énergétique attendue du nouveau processeur Tensor G5.

La charge filaire bénéficierait également d'une légère amélioration, passant de 27W à 29W. Plus significative est l'adoption de la norme Qi2 pour la charge sans fil, permettant une puissance de 15W. Cette technologie est aussi utilisée par Apple, intégrant un système d'alignement magnétique similaire à MagSafe, garantissant un positionnement optimal du smartphone sur le chargeur.

Le passage à la norme Qi2 représente un pas important vers la standardisation des solutions de charge sans fil. Toutefois, on ne sait pas si les aimants seront directement intégrés dans le châssis du téléphone ou nécessiteront l'utilisation d'une coque compatible ?

Un écran familier mais plus lumineux

Sinon, le Pixel 10 est pressenti avec le même écran de 6,3 pouces Full HD+ que son prédécesseur, toujours protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus 2. Cependant, la luminosité passerait de 1800 cd/m² sur le Pixel 9 à 2000 cd/m² sur le nouveau modèle, soit une progression de 200 cd/m². Plus impressionnant encore, la luminosité de pic pourrait atteindre 3000 cd/m² selon certaines sources, contre 2700 cd/m² précédemment.

Cette amélioration de la luminosité répond à une demande croissante pour une meilleure lisibilité en extérieur, particulièrement sous un soleil intense. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz serait maintenue, assurant une fluidité d'affichage comparable aux standards actuels du marché haut de gamme.

Évolutions photographiques et puissance de calcul

Le système photographique du Pixel 10 fait l'objet de spécifications contradictoires selon les sources. Certaines fuites évoquent un capteur principal de 48 mégapixels accompagné d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 10,8 mégapixels, tandis que d'autres rapports mentionnent une configuration de 50 mégapixels, 13 mégapixels et 11 mégapixels respectivement.

En outre, le processeur Tensor G5 représente l'une des évolutions les plus significatives de cette génération. Ce nouveau chipset sera fabriqué par TSMC en gravure 3 nm, marquant une rupture avec Samsung qui produisait les précédentes générations. Cette transition devrait apporter des gains substantiels en termes de performances et d'efficacité énergétique, deux aspects où les précédents Tensor accusaient un certain retard face à la concurrence.