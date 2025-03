Le Google Tensor G5 : révolution pour le Pixel 10 avec l'abandon de Samsung

Pour la première fois depuis le lancement de ses propres puces, Google conçoit entièrement son propre processeur sans l'aide de Samsung, préférant confier la fabrication à TSMC. Jusqu'à présent, les puces Tensor combinaient des éléments conçus par Google avec des technologies empruntées à Samsung.

Le Tensor G5 sera fabriqué selon le procédé 3nm N3E de TSMC, une avancée par rapport au processus 4nm utilisé précédemment, promettant de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue.

Des composants entièrement repensés

Le nouveau processeur Tensor G5 combine donc les conceptions propriétaires de Google avec des technologies externes soigneusement sélectionnées. Google intègre ses propres TPU (Tensor Processing Unit), DSP (Digital Signal Processor), compresseur de mémoire et processeur audio, tout en s'associant avec d'autres entreprises pour certains composants.

Parmi les changements majeurs, on note l'abandon du GPU Arm Mali-G715 MP7 au profit d'un GPU IMG DXT d'Imagination Technologies. Cette nouvelle puce graphique devrait améliorer les performances graphiques, bénéficiant aux jeux, au rendu vidéo et à l'affichage global.

Le codec vidéo abandonne également la solution « BigWave » de Google et le MFC de Samsung pour adopter la solution WAVE677DV de Chips&Media, qui prend en charge l'encodage et le décodage dans les formats AV1, VP9, HEVC et H.264. Le contrôleur d'affichage passe du DPU de Samsung au DC9000 de VeriSilicon, marquant un changement notable dans la gestion visuelle du Pixel 10.

Un ISP entièrement personnalisé pour révolutionner la photographie

Le changement le plus significatif est sans doute l'introduction d'un processeur de signal d'image (ISP) entièrement conçu par Google, remplaçant l'ISP personnalisé de Samsung utilisé dans le Tensor G4. C'est la première fois depuis le passage aux puces Tensor que Google utilise un ISP entièrement personnalisé dans ses téléphones Pixel.

Déjà que le traitement des images est excellent sur les mobiles du géant américain avec le Pixel 9 Pro qui figure déjà parmi les meilleurs téléphones en matière de photographie, cette évolution devrait placer la barre encore plus haute.

Des améliorations modestes pour l'IA

L'IA est l'une des principales raisons d'être des puces Tensor, et le Tensor G5 apporte des améliorations modestes dans ce domaine. Le TPU du Tensor G5 est légèrement plus rapide que celui du Tensor G4, avec une valeur TOPS (Trillions d'Opérations Par Seconde) presque 40% plus élevée, bien que cela ne se traduise que par une amélioration de 14% des performances réelles.

Le TPU amélioré offre également de nouvelles fonctionnalités pour les développeurs de Google, comme de petits cœurs RISC-V intégrés permettant d'exécuter des opérations non implémentées en matériel, ainsi que la prise en charge de l'apprentissage sur l'appareil.

Bien que les changements apportés au Tensor G5 soient importants, ils pourraient ne pas se traduire par une amélioration directe et aussi spectaculaire concernant les performances globales du Pixel 10. En effet, Google utilise toujours les mêmes cœurs CPU Arm Cortex que dans les précédentes puces Tensor, ce qui laisse penser que nous ne devrions pas nous attendre à un bond énorme en termes de performances brutes

Des tests de performance préliminaires du Pixel 10 ont même indiqué des scores inférieurs à ceux du Pixel 9 avec le Tensor G4, bien que ces chiffres doivent être interprétés avec prudence car ils ont été enregistrés en novembre 2024, alors que le Tensor G5 était encore en phase de test initiale. Il reste amplement de temps pour optimiser le Tensor G5 pour le matériel de la famille Pixel 10, et des améliorations des scores de référence sont attendues. On sait que, traditionnellement, les puces Tensor de Google ne visent pas des performances de pointe, mais mettent plutôt l'accent sur des opérations d'IA générative et d'apprentissage automatique efficaces exécutées directement sur la puce, soutenues par des logiciels.